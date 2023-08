Por qué es tan difícil ganar la lotería Mega Millions

escuchar

El pozo de la lotería Mega Millions para este viernes subió a 1250 millones de dólares, luego de que ningún boleto resultara premiado el martes. Desde mediados de abril, nadie consigue descifrar la combinación de números para llevarse el acumulado. A pesar de las expectativas ante el que es uno de los mayores premios de la historia de Estados Unidos, las posibilidades de ganar son mínimas.

El sorteo del martes por la noche, en el que estaban en juego US$1100 millones, fue el trigésimo consecutivo sin ganador. Por cada boleto comprado hay una probabilidad de una entre 302,6 millones. Sin embargo, las oportunidades son mayores cuando se trata de los premios menores. Al final, miles de personas van a los establecimientos con la esperanza de cambiar sus vidas, pero no deben perder de vista que en los juegos de azar lo más importante es la suerte.

En esta imagen de archivo, un cartel anuncia la venta de billetes de lotería en un comercio de EE.UU. Seth Wenig - AP

De acuerdo con una recopilación de la agencia AP, hay un sinfín de hechos más probables que ganar el pozo de Mega Millions o de Powerball, otra de las loterías más populares que se juegan en EE.UU. La probabilidad de que a una persona le caiga un rayo una vez en la vida son de una entre 15.300, pero incluso si compra un billete para cada sorteo en todo lo que le quede la vida, seguirá teniendo menos oportunidades de ganar el pozo máximo, señaló Steven Diaz, profesor de matemáticas de la Universidad de Siracusa.

El especialista incluso comparó las posibilidades de llevarse el pozo más alto con sufrir un accidente mortal de camino a un negocio: “Imagine que tiene que conducir para comprar tu billete de lotería, por lo cual tiene un viaje de ida y vuelta de 1,6 kilómetros. Es aproximadamente cuatro veces más probable morir en un accidente de auto que ganar”, dijo.

Las loterías, diseñadas para que suban los pozos

Ganar la lotería se ha vuelto más difícil en los últimos años. En 2015, Powerball pasó de una probabilidad de ganar entre 175,2 millones a una entre 292,2 millones. Mega Millions le siguió dos años después, con una transición de una entre 258,9 millones a una entre 302,6 millones.

Al pensar en si es buena inversión o no un billete de la lotería, no se debe perder de vista la escasa probabilidad de triunfo. De acuerdo con los especialistas, depende de la intención del jugador. Muchos invierten US$2, que es el costo del boleto, únicamente por tener una opción de entretenimiento. No obstante, otros recurren a esto como una forma de depositar toda su confianza ante las dificultades económicas.

Este viernes habrá una nueva oportunidad de ganar la lotería Mega Millions

Finalmente, aunque un billete pueda parecer económico, la cantidad destinada a jugar con regularidad podría destinarse a abrir una cuenta de ahorros.

¿Cuándo y cómo se juega la lotería Mega Millions?

La lotería Mega Millions se juega los martes y viernes de cada semana. El sorteo inicia a las 23 hs del este. Se juega en 45 estados de Estados Unidos y el distrito de Columbia y las Islas Vírgenes.

Cada sorteo se compone de seis bolillas y los jugadores deben elegir primero cinco números diferentes del 1 al 70 (las bolas blancas). También deben seleccionar un número del 1 al 25, la Mega Ball dorada. Quien acierte los seis números es el ganador indiscutible. En caso de que varias personas lo consigan, el premio se divide. Todas las cantidades anunciadas son en bruto y están sujetas a los correspondientes impuestos.

LA NACION