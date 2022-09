Por qué es un riesgo trabajar en Estados Unidos con visa de turista

Trabajar en Estados Unidos requiere del cumplimiento de varios documentos y consideraciones legales. Quienes deseen llegar a ese país y lograr el “sueño americano” deben estar informados del tipo de visa para solicitar de acuerdo con su perfil y la labor que desempeñarán. También habrá que tomar decisiones con cuidado, ya que algunas faltas podrían tener castigos muy altos.

Consecuencias de trabajar en Estados Unidos con visa de turista

Una mujer colombiana, identificada como Yolanda, le contó a la youtuber Taty Arévalo su testimonio luego de que los oficiales de inmigración de Estados Unidos descubrieron en el aeropuerto que había trabajado en años previos con visa de turista en ese país. Para no levantar sospechas, ella había utilizado otro nombre y no había abierto una cuenta bancaria, pero la verdad salió a la luz a través de un mensaje de WhatsApp que le había mandado a una de sus amigas hace mucho tiempo. Entonces, la mujer obtuvo un castigo devastador: se quedó sin la visa de ese país, fue deportada y por cinco años no podrá volver a solicitar este documento. Esta es solo una de tantas historias, entre quienes se arriesgan a una situación similar.

Se han reportado muchos más casos. Hay algunas compañías que operan de forma ilegal y que aprovechan que los hispanos buscan llegar a trabajar en ese país para engañarlos con ofertas atractivas.

Hace meses, en una entrevista para LA NACION, Sandro Lara, un joven que detalló cómo trabajar en Estados Unidos por temporadas a través de los Summer Camps, advirtió de una de las técnicas con la que persuaden a los incautos para llevarlos al país con engaños.

“Un amigo me dijo que estaban contratando para Texas y empecé mi proceso. Cuando les pregunté qué visa teníamos que sacar, no respondían. Me enviaron una carta y me dijeron que la lleve para el trámite de la entrevista. Había ido antes, sabía que algo andaba mal”, relató. Cuando buscó ayuda de profesionales, le revelaron que no era un empleo oficial: “Decía que era una constancia de capacitación, que no me iban a dar número de seguridad social, solo visa de turista, pero que sí me hacían trabajar cuando llegara ahí, era ilegal”.

Él decidió seguir todas esas alarmas y dejar el proceso. Luego se enteró de que uno de sus conocidos continuó y lo deportaron, para luego prohibirle la entrada a Estados Unidos. Desde la óptica de Sandro, esta sería una forma de evadir impuestos.

El riesgo de trabajar en Estados Unidos con visa de turista

Trabajar dentro de Estados Unidos con visa de turista es ilegal y si las autoridades de migración lo descubren pueden poner la pena de no ingresar al país entre tres y 10 años.

Más allá de las sanciones que impondrían las autoridades estadounidenses, también hay otros riesgos a los que los migrantes se exponen con esta decisión. Además, quienes trabajan de esta manera no tienen beneficios ni están protegidos en su totalidad en caso de un accidente. Por ejemplo, si inician una demanda laboral y salen del país, es probable que no puedan volver a ingresar. Algunos empleadores pueden tomar este estatus ilegal para presionarlos a aceptar compensaciones menores a las que les corresponden.

¿En qué consiste el castigo de los tres a los 10 años y a quiénes aplica?

De acuerdo con ThoughtCo. los extranjeros que estuvieron ilegalmente en Estados Unidos por más de 180 días, cuando salgan del país no podrán volver por tres años. Sin embargo, si el tiempo es mayor a un año, entonces la prohibición es de diez.

Esto también aplica para quienes ingresaron con visa de turista, les concedieron seis meses para estar en ese país, pero se fueron siete meses más tarde. Muchas de las irregularidades se detectan cuando los viajeros quieren volver a ingresar y los oficiales de inmigración descubren las actividades ilegales de las formas más impensadas, como a través de los mensajes que incluso ya habían eliminado de los teléfonos.

Ante la duda, lo mejor es informarse sobre los tipos de visa que pueden utilizarse para trabajar de forma legal en Estados Unidos.