Así es Capybara Village en Baja California, el sitio en honor al animal de moda que permite interactuar con ejemplares

Los amantes de los capibaras ya no tendrán que desplazarse a áreas de conservación en las grandes ciudades para poder compartir espacios con estos animales. En Baja California, se inauguró Capybara Village, un lugar donde se puede disfrutar de la compañía de esta especie e incluso interactuar con ejemplares.

Dónde se encuentra Capybara Village, donde se puede interactuar con animales

El 24 de agosto pasado, la gobernadora del estado de México, Marina del Pilar Ávila, anunció la apertura de este espacio de conservación animal. Este sector se encuentra en el interior del Parque Ecoturístico Pai Pai de Ensenada, en el kilómetro 6 de La Bufadora, en Lázaro Cárdenas.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila estuvo presente en el acto del parque Instagram/marinadelpilar_ao

Los fanáticos de esta especie ya no tendrán que desplazarse hasta el Zoológico de Chapultepec en la Ciudad de México, al Africam Safari de Puebla o al Bioparque Estrella de Nuevo León.

“Aquí, podrán disfrutar de una experiencia para toda la familia, con actividades como recorridos guiados, aprendizaje sobre animales, áreas de juegos, talleres educativos y espacios para el descanso y la aventura”, expresó la gobernadora de Baja California en un comunicado en Instagram.

En este parque, los visitantes podrán compartir espacio con los capibaras, alimentarlos bajo autorización de los cuidadores, acariciarlos e incluso hacerles fotos para capturar los momentos.

Este proyecto fue respaldado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado y la Secretaría de Medio Ambiente. “Vemos el gran amor con el que cuidan a los animalitos, en un espacio 100% familiar, que además cuenta con muy buenas opciones gastronómicas y que se convertirá en uno de los lugares favoritos para turistas nacionales, locales y extranjeros”, puntualizó Ávila.

En este espacio, los visitantes pueden interactuar con capibaras Instagram/paipaiecotourismpark

Desde el Parque Ecoturístico Pai Pai, expresaron su emoción por la nueva iniciativa e invitaron a turistas y locales a visitar la experiencia. “¡Es un día histórico! Inauguramos oficialmente Capybara Village, un espacio creado para la convivencia segura y respetuosa con esta increíble especie", señalaron.

Y añadieron: “Reforzamos nuestro compromiso con la conservación, la educación ambiental y el turismo sustentable en Baja California”.

Horarios y precios para visitar a los animales en Capybara Village

Los horarios de este parque son de lunes a viernes de 9 horas a 18 hs (hora local) y de sábados a domingos de 9 a 19 hs. Para acceder al área de esta especie, se puede hacer en conjunto con la experiencia Pai Pai o de forma independiente.

Para ingresar a Capybara Village, el precio es de 250 pesos mexicanos (13,40 dólares) y la experiencia cercana con estos animales presenta un extra de 300 pesos mexicanos (US$16,08).

El parque presenta un área de conservación para diversas especies en Ensenada Facebook/Gobierno de Baja California

Por otra parte, las entradas del parque Pai Pai presentan un valor de 595 pesos mexicanos, (US$31,90) para los adultos y de 550 pesos mexicanos (US$29,50) para los niños.

Dónde ver capibaras en México, además del parque de conservación de Ensenada

En ese país, existen otras áreas en las que se puede observar a esta especie exótica e incluso algunas permiten interactuar con los ejemplares. Entre ellas, se encuentran: