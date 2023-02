¿Por qué los restaurantes de Nueva York cada vez venden menos comida al aire libre?

escuchar

El Covid-19 llegó hace casi tres años y sus cambios aún se ven reflejados en lugares como Nueva York. En esta ciudad, una de las industrias más afectadas por la pandemia fue la gastronómica. En un primer momento, las autoridades permitieron que los negocios comenzaran a vender alimentos al aire libre como medida preventiva para evitar la propagación del virus. La pandemia ya comenzó a ceder, pero los comerciantes decidieron permanecer con sus mesas en las veredas. No obstante, este 2023 las cosas podrían cambiar, según lo revelado en una encuesta realizada por The New York Post.

Los efectos por la pandemia comienzan a desaparecer, y podría ocurrir exactamente lo mismo con las mesas que hoy en día todavía ocupan las calles principales de la Gran Manzana. El medio estadounidense mencionado aseguró que muchos propietarios han decidido retirarlas voluntariamente, ya que no son tan atractivas para los comensales como lo eran hace un par de años. Los motivos pueden ser varios, sin embargo, uno de los más fuertes es que se han convertido en una inversión costosa y poco rentable.

Muchos restauranteros han decidido eliminar sus espacios al aire libre en Nueva York Unsplash

La consultora de restaurantes Shelley Clark aseveró que hoy en día muy poca gente utiliza la modalidad al aire libre, sin importar si los espacios son cómodos y tienen un buen diseño. “Para atender adecuadamente estos lugares a menudo se necesita personal adicional, lo que es caro y no es fácil de contratar”, declaró. En la ciudad ya comienzan a verse las veredas vacías. Algunos importantes y conocidos restaurantes como Buddakan, Keens Steakhouse, Locanda Verde, BLT Prime, Tao Downtown, Tsuru Ton Tan y Cellini tomaron la iniciativa.

Por su parte, uno de los dueños del Tsuru Ton Tan, Joji Uematsu, que tiene dos sucursales en la ciudad, justificó su decisión con el hecho de que no podía complacer a todos sus clientes “con las condiciones del exterior”. Con eso, se refirió a que no era sencillo hacer un ambiente cómodo al contemplar el ruido y el paisaje, “que no era el más bonito”.

Atrae otros problemas

Algunos otros propietarios tomaron la decisión de retirarse “del aire libre” debido a problemas que van más allá del dinero. Por ejemplo, el restaurante BLT Prime, ubicado en una de las mejores zonas, quitó su toldo o cobertizo luego de que un hombre chocara su auto contra él y dejara graves daños. Lo mismo ocurrió con el local de Cellini, ubicado en la 54th St.

Otra de las razones por las que más comercios retiran sus mesas es porque son propensas a que habitantes de calle los utilicen como centros de reuniones, según se reveló en la encuesta de The New York Post. Incluso el clima frío de la temporada de invierno motivó a que se decidieran a tomar esta media.

El restaurante Cellini es uno de los que decidió abandonar las veredas en Nueva York Unsplash

No todos se irán

Si bien la mayoría está en planes de retirarse de las veredas, hay algunos comerciantes que aún se quedarán. Tal es el caso del restaurante IL Gattopardo. Su propietario, Gianfranco Sorrentino, afirmó que estos lugares aún son populares. “Mucha gente quiere comer al aire libre, sobre todo familias con niños”, consideró.

Durante la pandemia del Covid-19, autoridades de Nueva York implementaron el programa “open restaurant” y, debido al éxito, actualmente trabajan en crear un plan que permita a “los restaurantes emplear la acera adyacente y el espacio frente a sus negocios para comer al aire libre”. Sin embargo, esto tomará tiempo porque deben modificarse las leyes que regulan los espacios al aire libre. Además, dadas las respuestas de la encuesta, es muy probable que no muchos comercios utilicen esta modalidad.

