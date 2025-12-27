Por qué se comen 12 uvas en Nochevieja y qué significa meterse debajo de la mesa en ese momento

Cada 31 de diciembre, millones de personas alrededor del mundo se apresuran a comer 12 uvas al compás de las últimas campanadas del año, una tradición que promete buena fortuna y prosperidad para los meses venideros. Este ritual de esperanza y unión familiar trasciende fronteras para convertirse en el símbolo indispensable de la Nochevieja.

Por qué se comen 12 uvas en Nochevieja

El origen de las 12 uvas oscila entre el ingenio comercial y la rebeldía social. Por un lado, una teoría muy popular señala a 1909 como el año clave, cuando una cosecha excepcional llevó a los productores de Alicante, España, a promocionar el excedente como “uvas de la suerte”, para empaquetarlas de 12 en 12 para representar los meses del año, consignó National Geographic.

El ritual de las 12 uvas de Año Nuevo es perfecto para atraer la abundancia (Archivo) (Fuente: Pexels)

Sin embargo, algunos registros históricos sugieren que la práctica es anterior. En 1882, como un acto de sátira política, las clases populares de Madrid se reunieron en la Puerta del Sol para imitar burlonamente a la aristocracia, que solía cenar uvas con champán.

Lo que comenzó como una protesta contra la distinción de clases, pronto se convirtió en un fenómeno nacional.

Para finales del siglo XIX y principios del XX, periódicos de la época documentaban la alegría de las familias al compartir esta “costumbre imperecedera”, la cual se extendió rápidamente desde Madrid hasta lugares como Tenerife, donde se consolidó como el ritual de abundancia y deseos que se conoce hoy en día.

Significado de comer uvas para empezar un nuevo año

La uva se considera un fruto que simboliza la buena fortuna, la espiritualidad y las energías positivas. Esta carga simbólica se suma a que es un producto accesible y abundante, por lo que resulta ideal para recibir el año, destacó Architectural Digest.

Comer 12 uvas en Nochevieja permite manifestar un deseo por cada mes del próximo año (Foto: Grok)

El ritual de las 12 uvas consiste en asignar a cada una un mes del calendario y, al ingerirlas, se debe “intencionar” un deseo o meta específica. Así, cada uva se transforma en un decreto de prosperidad para el ciclo que comienza.

Las 12 uvas se deben comer exactamente a la medianoche (00:00) del 31 de diciembre, y deben coincidir con las 12 campanadas que anuncian el inicio del Año Nuevo.

Es necesario tener una sincronización, ya que la tradición tiene un tiempo límite y terminarse antes de que el reloj marque las 00:01, según CBS News.

Tradiciones que se realizan en Nochevieja

Quema de muñeco

En diversos países latinoamericanos, la transición al año nuevo se celebra con la quema del “Año Viejo”, un muñeco elaborado con materiales inflamables que simboliza el tiempo pasado.

Países como Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela se reúnen para fabricar estas efigies, y prenderles fuego en la calle para cerrar capítulos y comenzar el nuevo ciclo desde cero, destacó BBC News.

Saltar siete olas

En las costas de Brasil y diversas islas del Caribe, el inicio del año nuevo se celebra con un ritual de inmersión: saltar siete olas a medianoche. Se realiza siempre de frente al océano, y cada salto representa una petición o deseo para el ciclo que comienza, según Architectural Digest.

Esta práctica aprovecha el simbolismo del mar como un poderoso agente de purificación, y permite que las personas se despojen de las cargas del pasado y entren al nuevo año con una energía renovada y “limpia”.

Meterse debajo de la mesa

Según dicta la costumbre, la medianoche es el instante preciso para ejecutar este ritual. En el momento en que resuenan las 12 campanas, aquellas personas que buscan atraer el amor o encontrar una pareja deben refugiarse bajo la mesa.

Colocarse bajo la mesa es un popular ritual de Año Nuevo que se realiza para atraer el amor (Archivo)

Permanecer allí durante el cambio de año se interpreta como un acto simbólico para atraer nuevas historias afectivas.

No obstante, si se realiza en pareja, el significado evoluciona: el acto de compartir ese espacio bajo la mesa se considera un presagio de estabilidad, unión y consolidación del vínculo en el ciclo que comienza.