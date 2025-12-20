Cómo hacer el ritual de los 21 deseos para recibir el espíritu de la Navidad en 2025

El ritual de los 21 deseos tiene un origen ancestral, se asocia con la recepción del espíritu de Navidad, que además de ser un ejercicio de introspección, también sirve para proyectar los deseos que se quieren cumplir en el año venidero. El paso a paso es sencillo, aunque requiere de diferentes elementos relacionados con la espiritualidad.

Paso a paso del ritual de los 21 deseos

El ritual de los 21 deseos debe realizarse el 21 de diciembre, fecha en la que llega el espíritu de la Navidad y en la que se registra el solsticio de invierno en el hemisferio norte de la Tierra, de acuerdo con Telemundo.

Para realizar el ritual de los 21 deseos se necesitará una hoja de papel y un lápiz, entre otros elementos (Pexels/picjumbo.com)

La mejor hora para practicarlo es entre las 22 hs y las 00 hs, ya que se cree que es un momento mágico en el que las energías permiten que se le concedan deseos a las personas de buen corazón, de acuerdo con lo que dicta la tradición celta.

Los elementos necesarios para llevar a cabo este ritual navideño son:

Una hoja de papel

Un lápiz

Incienso de romero o pino, para crear un ambiente de calma y paz

Esencia de mandarina, para atraer la riqueza y la prosperidad

Una vela de color azul, que simboliza la paz

Una vela de color rojo, que simboliza la energía del amor

Una vela de color amarillo, que representa la felicidad

Las velas empleadas en el ritual de los 21 deseos representan paz, amor y alegría (Pexels/Hakan Erenler)

Una vez listos todos los elementos, el paso a paso del ritual de los 21 deseos, que permitirá que la magia del solsticio de invierno y del espíritu de Navidad llegue a los hogares, es:

Colocar las velas de tres colores en forma de triángulo y encenderlas en el sentido de las agujas del reloj.

Colocar los inciensos en forma de triángulo y encenderlos en el mismo orden que las velas.

Dispersar la esencia de mandarina en el ambiente.

Abrir las puertas y ventanas del hogar y realizar una oración de bienvenida al espíritu de Navidad, que simbolice la llegada de energías positivas al hogar.

Tomar la hoja de papel y el lápiz y redactar 21 deseos.

Doblar la hoja y pasarla cerca de las velas y los inciensos para impregnarla de la energía del ritual.

Dejar que las velas se consuman por completo para aceptar la llegada de lo que representan y los decretos escritos en el papel.

Si se tienen los deseos del año anterior, esa hoja deberá quemarse, y la nueva deberá guardarse durante los próximos meses.

Rituales para hacer en el solsticio de invierno

El solsticio de invierno es concebido por diferentes creencias espirituales como el momento ideal para hacer rituales de renovación, según TV Azteca, algunos de ellos son:

Purificación de energías

Puede realizarse con la limpieza profunda del hogar, lo que representa dejar atrás todas las vibras negativas e iniciar el nuevo ciclo con apertura para lo nuevo y lo positivo.

Encender una vela

Este ritual tiene como objetivo visualizar la llama de la vela y reflexionar sobre los deseos a futuro y las metas que se quieren cumplir durante los próximos meses.

El solsticio de invierno es considerado un buen momento para realizar rituales por su asociación con la luz y el inicio de un nuevo ciclo (Pexels/ Isaac Taylor)

También consiste en un momento de reflexión, y tiene el propósito de liberar las emociones estancadas para renovar la energía interna. Esto con el objetivo de crear un ambiente que permita la llegada de cosas nuevas.

Para llevarlo a cabo debe encenderse una vela y escribir en una hoja de papel todo lo que se quiere soltar, como miedos, preocupaciones, personas o situaciones.

Después, el papel deberá quemarse dentro de un recipiente resistente al fuego, la vela deberá consumirse por completo y la persona tendrá que repetir decretos que simbolicen que deja ir su pasado.