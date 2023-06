Por qué un enjambre de abejas invadió las cercanías de Times Square, en Nueva York

escuchar

Algunas avenidas de Nueva York fueron invadidas por un enorme enjambre de abejas el fin de semana pasado. Por más de 15 minutos, miles de estos insectos volaron de un lado a otro en la Gran Manzana, hasta que un apicultor logró retirarlas y evitar accidentes mayores. Los peatones tuvieron que caminar en medio de la tormentosa escena, mientras los pequeños insectos se congregaban en las ventanas de los edificios.

El suceso se dio a conocer a través de redes sociales, cuando comenzó a viralizarse el video de una de las testigos, la usuaria de Instagram @mickmicknyc. De acuerdo con los reportes de medios locales como Fox 5 Nueva York, la mujer llamó al 911 para pedir apoyo y fue así que un experto llegó para resguardar a las abejas. “Pasaron de volar a reunirse en un solo lugar”, describió la joven en su posteo.

En las imágenes se ve cómo los insectos están reunidos en grandes cantidades en los altos edificios, al mismo tiempo que la gente cruza las calles mientras trata de esquivarlos. Una vez que llega el apicultor, utiliza cajas especiales para guardarlos y llevarlos a un sitio donde no interfieran con la vida urbana. Incluso, el experto tuvo que usar una escalera eléctrica para poder subir hasta donde había grandes grupos de los insectos.

Así invadieron Nueva York miles de abejas

Durante este operativo, las autoridades bloquearon parte de la avenida Broadway para evitar picaduras y permitir el tránsito de los expertos que lidiaban con la colmena. ABC 7 informó que a pesar de que ya se retiró la mayor parte de las abejas, todavía hay algunos panales en la zona. Al parecer, ningún neoyorquino resultó herido por la turba de abejas, sin que hasta el momento hubiera más actualizaciones.

La gente que reprodujo el video de inmediato especuló sobre la razón por la que los animales voladores llegaron en masa a la Gran Manzana: “El aire ahumado los trajo a emigrar”; “Las abejas hacen esto cuando su casa se llena. Es como crece la población natural”; “El Libro del Apocalipsis sucede ante nuestros ojos”; “Ocurre cada año”; “Es algo bíblico”, consideraron.

La misma usuaria que dio a conocer el fenómeno aseguró que nadie había tenido picaduras porque se trataba de abejas no dañinas. Si bien no se sabe de qué categoría eran, podrían haber pertenecido a las que no tienen aguijón y, por lo tanto, no pueden picar. Sin embargo, National Geographic advirtió que no son indefensas: “Muerden e inyectan un ácido fórmico irritante en sus enemigos... también acumulan una resina pegajosa en sus patas debido a la polinización, por lo que pueden defenderse literalmente golpeando a los intrusos que intentan ingresar a sus colmenas”.

Un apicultor tuvo que entrar en la escena de las miles de abejas en Nueva York @mickmicknyc/Instagram

La ciudad de Nueva York ya fue invadida por plagas de abejas en otras ocasiones. En 2021 se retiraron unas 25.000 de Times Square y fueron trasladadas a un lugar seguro. Además, en 2018 ocurrió algo similar, cuando se aspiraron cientos de abejas en un contenedor después de reunirse en un puesto ambulante de comida.

LA NACION