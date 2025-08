Por qué Wednesday cambió su nombre para su versión en países latinos: la polémica palabra que buscaron evitar

Wednesday regresa a Netflix con una segunda temporada que se dividirá en dos partes: la primera se lanza al público este 6 de agosto, y la segunda el 3 de septiembre. Más allá de presentación de Lady Gaga como un personaje más de la historia, lo que atrae la atención de la audiencia es la forma en la que la hija de la familia Addams es llamada en diversos países latinos. La razón detrás del cambio de nombre, tiene una historia muy particular, ya que se hizo para evitar el uso de una mala palabra.

Por qué modificaron el nombre de Wednesday para su versión en español

Wednesday, tiene sus antecedentes en la década de los 60, con el estreno de la serie de televisión de The Addams Family (La familia Addams, en español). Al expandir la distribución a otros países fuera de Estados Unidos, cambiaron los nombres de los personajes para acercarlos al público latino, pero había un problema con el nombre de Wednesday (Miércoles, en español), ya que se parecía mucho a una grosería común.

La traducción literal del nombre de Wednesday (Miércoles), es utilizado en algunas partes de Latinoamérica para referirse a un sentimiento de enfado o sorpresa (X/ @netflix) (X/ @netflix)

La palabra “miércoles” es utilizada en algunas partes de Latinoamérica como un eufemismo para expresar frustración, enfado o sorpresa, por lo que se tomó la decisión de llamarla Merlina. Su nombre además era poco común y necesitaban algo único que le diera mayor relevancia al personaje, según Univision.

Aunque no fueron las únicas modificaciones, ya que la mayoría de los nombres originales de los personajes cambiaron para su versión en países latinos, por ejemplo:

Gómez Addams es Homero Addams

Addams Tío Fester es el Tío Lucas

Pugsley Addams es Pericles

Lurch es Largo

Thing tomó el nombre de Dedos

Desde su aparición en televisión, la serie tuvo diversas adaptaciones tanto en el cine o sus versiones en caricaturas. Y más recientemente, para Netflix con la serie de Wednesday.

Cómo surgió la idea de La familia Addams

Charles Addams es un caricaturista estadounidense que se formó en la Gran Central School of Art en la ciudad de Nueva York. Debido a su talento, sus padres le pidieron enviar su trabajo a The New Yorker. La sorpresa llegó cuando los editores publicaron su trabajo en la revista e incluso le pidieron volver a hacerlo hasta que se convirtió en parte oficial del medio, señala Vanity Fair.

Desde 1932, Charles Addams destacó en sus publicaciones con sus viñetas de diferentes temáticas que no contaban una historia por sí misma, pero tenían una característica que las hacía únicas: los rasgos oscuros y con sentido del humor.

Durante dos años, Charles introdujo chistes para viñetas de una familia formada por un matrimonio un poco tétrico, un par de hijos con características especiales y rasgos poco comunes, un tío antisocial, así como un mayordomo.

Cabe resaltar que ninguno de ellos tenía un nombre dentro de las historias, además no tenía una continuidad. No obstante, las personas comenzaron a fijarse en la apariencia de todos los integrantes del grupo, lo que generó gran expectativa entre los lectores estadounidenses.

La popularidad de sus oscuros y cómicos personajes llamó la atención de la cadena ABC, por lo que decidió comprarle a Addams los derechos para grabar una serie de televisión, de acuerdo con Vanity Fair.

Dentro del contrato se incluyó que, la cadena tenía el control para ponerle un nombre a la familia, a cada uno de los personajes, así como definir sus rasgos de comportamiento para que los guionistas prepararan el desarrollo de las tramas. De esta manera, nació el nombre de La familia Addams, la cual comenzó con sus transmisiones en 1964.

Así surgió el nombre de Wednesday

De acuerdo con Univision, la actriz Joan Blake sugirió a Charles Addams tomar el nombre de una canción de cuna que nombra todos los días de la semana y otorga características especiales a los niños según el día de la semana en que nació. La letra dice lo siguiente:

En la serie de Wednesday, Morticia Addams explica la razón detrás del nombre de su hija y la canción de cuna que lo inspira (Netflix) Netflix

“El niño del lunes tiene cara bonita. El niño del martes está lleno de gracia. El niño del miércoles está lleno de pesar. El niño del jueves lejos deberá ir. El niño del viernes es amable y generoso”.

En la serie de Tim Burton, Morticia Addams le explicó a su hija que se llama de esa manera por una estrofa de su canción de cuna favorita Wednesday’s Child.