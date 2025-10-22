Buenas noticias para Nueva York: Kathy Hochul celebra el regreso de un popular evento deportivo al estado

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, celebró la decisión que llevó al regreso de un popular evento deportivo al estado, aunque los residentes tendrán que aguardar hasta 2027. Un estadio de Long Island será la sede del All-Star tradicional de hockey.

Por qué Nueva York será la sede del evento deportivo de la NHL

La National Hockey League (NHL, por sus siglas en inglés) canceló el encuentro de despedida olímpica que estaba previsto para febrero de 2026 en el UBS Arena, en Elmont. Pero la casa de los New York Islanders albergará el evento deportivo tradicional de All-Star Game a modo de compensación el año siguiente.

El UBS Arena será la sede del All-Star en 2027 TripAdvisor

Según indicó Emily Kaplan en ESPN la noche del martes, el motivo inicial se centró en el marco de los Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina d’Ampezzo, que están previstos entre el 6 y el 22 de febrero de 2026.

La organización planeó realizar un evento de “despedida olímpica” (Olympic Sendoff), para que jugadores, entrenadores y personal deportivo partieran juntos desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy a Italia.

Pero, ante la confirmación de fechas del macroevento, la organización decidió suspender el fin de semana en Nueva York para el próximo año y que los y las participantes se concentren directamente en la preparación para los Juegos Olímpicos.

A modo de compensación, el UBS Arena será la sede del All-Star Game tradicional el fin de semana del 5 al 7 de febrero de 2027.

La celebración de Kathy Hochul por el evento de la NHL en Nueva York

El martes 21 de octubre, la gobernadora estatal expresó su gratitud a la organización por el cambio implementado. “Le pedimos a la NHL que solucionara esto y lo hicieron”, indicó Hochul en su perfil de X. “El fin de semana All-Star regresará a Long Island en 2027″.

Hochul celebró la organización del popular evento en el UBS Arena X/@GovKathyHochul

Este evento tuvo lugar en 2024 en el Scotiabank Arena de Toronto, Canadá, mientras que en 2023 se celebró en el FLA Live Arena en Sunrise, Florida. Otras sedes fueron:

En 2022: el T-Mobile Arena de Las Vegas, en Nevada .

. En 2021: fue cancelado debido a la emergencia sanitaria producida por la pandemia por Covid-19.

En 2020: en el Enterprise Center de St. Louis, en Missouri.

En tanto, el 22 de enero de 1994, el All-Star tradicional se celebró en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York.

El evento deportivo es reconocido a nivel mundial Freepik

Por otra parte, la NHL consolidó un gran éxito con el evento de 4 Nations Face-Off, un torneo internacional de hockey sobre hielo que se llevó a cabo a principios de 2025. Entre el 12 y el 20 de febrero, los encuentros deportivos se celebraron en el Bell Center de Montreal (Canadá) y en el TD Garden de Boston (Massachusetts).

Este torneo se desarrolló entre los equipos presentados de Estados Unidos, Canadá, Finlandia y Suecia y alcanzó una emisión en más de 150 países de todo el mundo. En las tres primeras naciones, el hockey consagra el deporte estrella por excelencia, mientras que en el territorio norteamericano ganó terreno en el último tiempo.