Postúlate ahora, pero no se lo digas a nadie: el Servicio Secreto de EE.UU. busca agentes con bonos de hasta US$60.000

El Servicio Secreto de Estados Unidos comunicó a través de sus redes sociales que tiene búsquedas abiertas de agentes para diversos puestos. En una publicación, alentó a los interesados a postularse y completar el proceso. Actualmente, la agencia dependiente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) cuenta con 19 posiciones y paga un bono de hasta 60.000 dólares anuales.

Vacantes laborales en el Servicio Secreto de EE.UU.

A través de la cuenta oficial de X (ex Twitter), la entidad compartió un video promocional con imágenes de algunas de las operaciones que realizan sus miembros. Junto con las grabaciones, dejó un mensaje dirigido a interesados en formar parte de la agencia.

El Servicio Secreto de EE.UU. busca nuevos agentes

“Nuestros equipos se preparan a diario para misiones donde la concentración y la capacitación marcan la diferencia. Si buscas una carrera que te exija al máximo y te brinde la oportunidad de crecer, postúlate ahora“, alentó el Servicio Secreto..

Los puestos disponibles para unirse al Servicio Secreto de EE.UU.

Según consta en un documento oficial y en el portal de USAJobs, actualmente hay 19 posiciones disponibles. Cada una de ellas cuenta con requisitos específicos, que pueden consultarse en la página.

Especialista en ciberseguridad.

Gerente del Supervisory Passport Program.

Director Adjunto de capital humano.

Especialista en operaciones.

Oficial de policía en el equipo canino de detección de explosivos.

Agente de policía.

Efectivo policial en el equipo de respuestas de emergencia.

Oficial de policía en el equipo contra francotirador.

Agente especial.

Agente especial del equipo de contraataque.

Oficial dedicado al Reclutamiento de Agentes Especiales de Talento y Logros (STAR).

Oficial del equipo de Mitigación de Agentes Peligrosos y Respuesta a Emergencias Médicas (HAMMER).

Especialista en sistemas de instrucción.

Analista sénior de adquisiciones de negocios.

Empleado administrativo.

Especialista en recursos humanos.

Analista forenses de intrusiones en la red.

Especialista en investigación de inteligencia.

Analistas de investigación.

Estados Unidos busca nuevos agentes para el Servicio Secreto AFP

Más allá de las exigencias de cada puesto, no todas las vacantes del Servicio Secreto son de incorporación inmediata. En el caso de los agentes especiales de distintas unidades que tengan labores físicas, hay un período de adaptación.

El proceso consta de 33 semanas de entrenamiento base y luego entre dos y tres meses más para especializarse en la unidad a la que será destinado el candidato. Una vez que el postulante complete esto con éxito, comenzará sus tareas.

Además del salario para cada posición, el Servicio Secreto también presenta un bono de contratación como incentivo. En concreto, ofrece el pago de:

US$40.000 para nuevos agentes.

para US$50.000 para oficiales uniformados.

para US$60.000 para miembros de operaciones especiales.

El Servicio Secreto de EE.UU. ofrece bonos de contratación para nuevos agentes Servicio Secreto

Cómo es el proceso de contratación del Servicio Secreto

Además de detallar las vacantes disponibles para distintos puestos y unidades, la agencia también explica a grandes rasgos cuáles son las etapas que deberá superar un candidato para obtener cualquier puesto.

En su sitio web, enumera los nueve pasos del proceso:

Chequeo de antecedentes en el Centro Nacional de Información Criminal.

Evaluación de entrada.

Examen de aptitudes físicas.

Entrevista de preempleo.

Oferta de trabajo condicional.

Prueba del polígrafo.

Exámenes médicos.

Pruebas de drogas.

Nuevo chequeo de historial y antecedentes más detallado.

En caso de superar exitosamente todas las etapas, el agente comenzará el período de entrenamiento o se hará cargo de sus tareas de inmediato, según los requerimientos de cada puesto.