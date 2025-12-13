La oferta de trabajo del Uscis que incluye un bono de US$50.000 y no exige título universitario

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) ofrece trabajo como "Defensor de la Patria“. La vacante, como oficial de la agencia, no requiere de un título universitario y entre los beneficios dispone de un bono de 50.000 dólares por contratación.

“Defensor de la Patria“: la oferta de empleo del Uscis

“Conviértete en Defensor de la Patria y ayúdanos a decidir quién entra a nuestro país”, se lee en un mensaje que publicaron en X desde la cuenta oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), dependencia a la que pertenece el Uscis.

La agencia solicita oficiales de Servicios de Inmigración X @DHSgov - X @DHSgov

El organismo señala que está dedicado a fortalecer y defender la integridad del sistema de inmigración estadounidense, e invita a unirse a “personas talentosas y dedicadas para ocupar puestos clave en todo el país”.

“Únete a nuestro equipo para ayudar a defender la patria y forjar el futuro de nuestra nación”, explican en el sitio oficial de las vacantes.

Estos puestos se cubrirán a través de la Autoridad de Contratación Directa (DHA, por sus siglas en inglés), que permite a la agencia cubrir puestos críticos con candidatos altamente cualificados sin necesidad de utilizar el proceso de contratación tradicional.

Un bono entre los beneficios del trabajo de Uscis: sueldo y cómo aplicar

El anuncio de la vacante, que está publicado en USAJobs, portal desde el que se tiene que hacer el trámite de solicitud, está abierto hasta el 29 de septiembre de 2026. El sueldo que se señala que podría ganar la persona contratada va de los US$50.420 a los US$81.198 por año.

El Uscis tiene vacantes para el puesto de oficial de Servicios de Inmigración Citizen Path - Citizen Path

Los requisitos de empleo oficial de Servicios de Inmigración, son:

Ser ciudadano estadounidense o nacional de EE.UU.

o nacional de EE.UU. Aprobar con éxito una investigación de antecedentes que incluya divulgación financiera.

Pasar una prueba de detección de drogas.

Presentar currículum vitae y documentación de respaldo.

Los varones nacidos después del 31 de diciembre de 1959 deben estar registrados en el Servicio Selectivo.

Los nombramientos políticos pueden requerir la aprobación de la Oficina de Administración de Personal (OPM) antes de incorporarse.

antes de incorporarse. Uscis aplica la Ley de Mejora del Teletrabajo de 2010 a su programa de labores desde casa.

Los beneficios:

Bono por firmar el contrato de hasta US$50.000

No se requiere título universitario

Horario flexible

Lugares de trabajo flexibles y trabajo desde casa

Además de la bonificación por contratación y retención para vacantes selectas, el Uscis también ofrece:

Salarios iniciales competitivos (varían según la ubicación)

iniciales competitivos (varían según la ubicación) Un paquete de beneficios que incluye seguro médico, dental, de la vista, de vida y de cuidados a largo plazo.

que incluye seguro médico, dental, de la vista, de vida y de cuidados a largo plazo. Un plan de jubilación que incluye el Plan de Ahorros para el Retiro.

que incluye el Plan de Ahorros para el Retiro. Atención médica de respaldo; cuentas flexibles de gastos para salud y cuidado de dependientes.

Programa de Asistencia al Empleado.

Licencias personales y por enfermedad; y días festivos federales pagados.

Oportunidades de capacitación y desarrollo.

Se notificará el resultado de las evaluaciones una vez completado cada paso. Además, el estado de la solicitud se actualizará en la cuenta de USAJobs durante todo el proceso.

La agencia ofrece ubicaciones flexibles y opciones de teletrabajo para vacantes seleccionadas X @USCIS

Las actividades de los puestos que ofrece el Uscis

Los contratados deberán realizar revisiones exhaustivas y meticulosas de las solicitudes de beneficios de inmigración para garantizar el cumplimiento de todas las leyes, regulaciones y políticas aplicables. Asimismo, son los encargados de hacer entrevistas para obtener información o declaraciones.

Ejercerán criterio y discreción al evaluar la elegibilidad de un solicitante, verificarán la documentación e identificarán posibles fraudes o usos indebidos de los programas de inmigración.

Y serán los encargados de redactar decisiones y opiniones legales, lógicas, consistentes con los estándares y la legislación judiciales, y que sean aplicables a los hechos del caso o que comuniquen las políticas y procedimientos del Uscis.