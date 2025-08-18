Precio del dólar estadounidense hoy, lunes 18 de agosto en México: a cómo está el tipo de cambio
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy en México; consulta la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
Este lunes 18 de agosto el precio del dólar hoy en México en el Diario Oficial de la Federación se reporta en 18,7295. El peso mexicano comenzó la jornada con pérdidas ante el dólar estadounidense. Además, los mercados accionarios a nivel mundial tienen un comportamiento mixto con sesgo bajista. Este es el reporte de a cómo está el dólar en México.
Precio del dólar hoy, 18 de agosto, en México
- A la mañana de este lunes 18 de agosto, el peso mexicano tiene una cotización de $18,82 por dólar estadounidense en el mercado spot. Es decir, se registra una caída del 0,30% del peso con respecto a la sesión anterior.
- En el tipo de cambio de dólar estadounidense a peso mexicano, el grupo financiero Monex detalló: “Hoy, el peso cede terreno tras considerar el progreso de la reunión entre Rusia y EE.UU. el viernes pasado, mientras los operadores centran su atención en los próximos datos de México”.
A cómo está el dólar en México: precio en Elektra, Banco Azteca, BBVA y más
Sobre el precio del dólar hoy en Elektra, de acuerdo, con El dólar Info, está en $17,45 a la compra y $19,30 a la venta este 18 de agosto. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
La conversión de dólar a peso mexicano arrancó la jornada del 18 de agosto de la siguiente manera:
- Afirme: Compra $17,80 / Venta $19,30
- Banco Azteca: Compra $17,45 / Venta $19,24
- Banco de México, FIX del viernes: $18,7295
- Banco de México, Interbancario 48 hs, apertura del viernes: Compra $18,686/ Venta $18,691.
- Banco de México, Interbancario 48 hs máximo del viernes: $18,772.
- Banco de México, Interbancario 48 hs mínimo del viernes: $18,691.
- Bank of America: Compra $17,7936 / Venta: $19,8807.
- BBVA Bancomer: Compra $17,99 / Venta $19,13.
- Citibanamex: Compra $18,28 / Venta $19,32
- Multiva: $18,96.
- SAT, Servicio de Administración Tributaria: $18,7295.
- Ve por más: Compra $18,2217 / Venta $19,4367.
A cómo está el dólar hoy en México en tiempo real: tipo de cambio
De acuerdo con el análisis financiero diario de grupo Monex, lo más importante sobre el tipo de cambio dólar de hoy es:
- El precio del dólar hoy en México tiene una gran volatilidad. El dólar estadounidense se negocia con volatilidad alcista en la sesión overnight, situándose en $18,82 pesos mexicanos.
- Para entender a cómo está el dólar hoy en México, el peso mexicano acumula un retroceso semanal del -0,68% y una pérdida del -0,45% en comparación con el mes anterior.
- Sobre, ¿por qué se deprecia el peso mexicano? Monex lo atribuye principalmente a la reunión entre Rusia y EE.UU. que tuvo lugar el viernes pasado. A esto se le suma la expectativa ante los próximos datos económicos de México.
- En el nivel global, el Índice Dólar, en el que se mide al dólar estadounidense frente a otras divisas, avanza un 0,15%, mientras el mercado espera una reunión entre Trump y Zelensky. Es decir, los mercados accionarios a nivel mundial están condicionados por las expectativas de avances entre EE.UU. y Ucrania.
- Asimismo, como posibles factores de influencia en la conversión de peso a dólar, hay expectativas por las señales de política monetaria de la Reserva Federal. Se anticipa que Jerome Powell, en el simposio de Jackson Hole, de orientación sobre posibles recortes de tasas en septiembre.
