Precio del dólar estadounidense hoy, lunes 18 de agosto en México: a cómo está el tipo de cambio

Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy en México; consulta la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca

Este lunes 18 de agosto el precio del dólar hoy en México en el Diario Oficial de la Federación se reporta en 18,7295. El peso mexicano comenzó la jornada con pérdidas ante el dólar estadounidense. Además, los mercados accionarios a nivel mundial tienen un comportamiento mixto con sesgo bajista. Este es el reporte de a cómo está el dólar en México.

Precio del dólar hoy, 18 de agosto, en México

  • A la mañana de este lunes 18 de agosto, el peso mexicano tiene una cotización de $18,82 por dólar estadounidense en el mercado spot. Es decir, se registra una caída del 0,30% del peso con respecto a la sesión anterior.
  • En el tipo de cambio de dólar estadounidense a peso mexicano, el grupo financiero Monex detalló: “Hoy, el peso cede terreno tras considerar el progreso de la reunión entre Rusia y EE.UU. el viernes pasado, mientras los operadores centran su atención en los próximos datos de México”.
A cómo está el dólar en México: precio en Elektra, Banco Azteca, BBVA y más

Sobre el precio del dólar hoy en Elektra, de acuerdo, con El dólar Info, está en $17,45 a la compra y $19,30 a la venta este 18 de agosto. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.

La conversión de dólar a peso mexicano arrancó la jornada del 18 de agosto de la siguiente manera:

  • Afirme: Compra $17,80 / Venta $19,30
  • Banco Azteca: Compra $17,45 / Venta $19,24
  • Banco de México, FIX del viernes: $18,7295
  • Banco de México, Interbancario 48 hs, apertura del viernes: Compra $18,686/ Venta $18,691.
  • Banco de México, Interbancario 48 hs máximo del viernes: $18,772.
  • Banco de México, Interbancario 48 hs mínimo del viernes: $18,691.
  • Bank of America: Compra $17,7936 / Venta: $19,8807.
  • BBVA Bancomer: Compra $17,99 / Venta $19,13.
  • Citibanamex: Compra $18,28 / Venta $19,32
  • Multiva: $18,96.
  • SAT, Servicio de Administración Tributaria: $18,7295.
  • Ve por más: Compra $18,2217 / Venta $19,4367.
A cómo está el dólar hoy en México en tiempo real: tipo de cambio

