Precio del dólar estadounidense hoy, lunes 18 de agosto en México: a cómo está el tipo de cambio

A la mañana de este lunes 18 de agosto, el peso mexicano tiene una cotización de $18,82 por dólar estadounidense en el mercado spot. Es decir, se registra una caída del 0,30% del peso con respecto a la sesión anterior.

Precio del dólar estadounidense hoy, lunes 18 de agosto en México

A cómo está el dólar en México: precio en Elektra, Banco Azteca, BBVA y más

Sobre el precio del dólar hoy en Elektra, de acuerdo, con El dólar Info, está en $17,45 a la compra y $19,30 a la venta este 18 de agosto. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.

La conversión de dólar a peso mexicano arrancó la jornada del 18 de agosto de la siguiente manera:

Afirme: Compra $17,80 / Venta $19,30

Banco Azteca: Compra $17,45 / Venta $19,24

Banco de México, FIX del viernes: $18,7295

Banco de México, Interbancario 48 hs, apertura del viernes: Compra $18,686/ Venta $18,691.

Banco de México, Interbancario 48 hs máximo del viernes: $18,772.

Banco de México, Interbancario 48 hs mínimo del viernes: $18,691.

Bank of America: Compra $17,7936 / Venta: $19,8807.

BBVA Bancomer: Compra $17,99 / Venta $19,13.

Citibanamex: Compra $18,28 / Venta $19,32

Multiva : $18,96.

SAT, Servicio de Administración Tributaria: $18,7295.

Ve por más: Compra $18,2217 / Venta $19,4367.

A cómo está el dólar hoy en México en tiempo real: tipo de cambio