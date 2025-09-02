De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo hoy martes 2 de septiembre

Para hoy, como un punto que impacta directamente en el precio del dólar en México, está la expectativa de un recorte de 25 puntos base en las tasas de interés de la Reserva Federal en septiembre.

Asimismo, se mantiene la atención puesta sobre la permanencia de la gobernadora de la FED, Lisa Cook, bajo la posible influencia del presidente Donald Trump .

. En el ámbito global pesa la decisión de un tribunal de apelaciones que declaró que la mayoría de los aranceles impuestos por Trump son inconstitucionales .

. Por su parte, el mandatario ha criticado la decisión y prometió llevar el caso a la Corte Suprema, lo que añade incertidumbre al mercado y, en consecuencia, al dólar hoy en México .

. Los inversionistas también centran su atención en la apelación de la Suprema Corte para validar la imposición de los aranceles recíprocos

Según el análisis de empresas de grupo financiero Monex, para las empresas tecnológicas se espera una postura más cautelosa por parte de los inversionistas, sobre todo en el caso de Nvidia, Meta y Tesla.

En resumen, los mercados inician oficialmente septiembre en cautela y esperan los datos económicos importantes de EE.UU. y las decisiones de política monetaria de la FED. Esto quiere decir que el precio del dólar en México seguirá influenciado por estos eventos durante las próximas jornadas.