De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo hoy martes 2 de septiembre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 2 de septiembre en México; consulta la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
¿A cómo está el dólar hoy en México? Este 2 de septiembre, el precio del dólar en el Diario Oficial de la Federación es de 18,646 pesos por unidad. Después del feriado por el Labor day en Estados Unidos, los mercados globales operan con cautela e impactan directamente en la cotización de dólar a peso mexicano.
Tipo de cambio dólar de hoy en bancos de México
La conversión de dólar a peso mexicano arrancó la jornada del 2 de septiembre de la siguiente manera:
- Afirme: compra $17,80 / venta $19,30
- Banco Azteca: compra $19, 50 / venta $19,04.
- Banco de México, FIX del lunes: $18,646.
- Banco de México, interbancario 48 hs en la apertura del viernes: compra $18,612/ venta $18,616
- Bank of America: compra $17,7936 / venta $19,8807
- BBVA Bancomer: compra $17,94 / venta $19,07.
- Multiva: $18,66.
- SAT (Servicio de Administración Tributaria): $18,646.
- Ve por más: compra $18,1535/ venta $19,3685.
A cómo está el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar hoy en Elektra, de acuerdo, con El dólar Info está en $17,50 a la compra y $19,04 a la venta este 2 de septiembre. Es el mismo número en la consulta de precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Factores que influyen en el dólar estadounidense hoy y en tiempo real
- Este 2 de septiembre, el tipo de cambio dólar de hoy frente al peso mexicano ha mostrado volatilidad alcista en la sesión overnight.
- La cotización de apertura es de $18,78.
- Se registra una depreciación del peso mexicano del 0,73% respecto al cierre previo.
- Por ahora, en la semana el peso tiene un retroceso de 0,72%, aunque también mantiene una ganancia del 0,45% respecto al mes anterior.
- El fortalecimiento del dólar estadounidense tras la apertura americana es un factor clave que impacta en el peso mexicano, indicó en su reporte Grupo Financiero Monex.
- El Índice Dólar avanza un 0,57% con la reactivación del mercado estadounidense, situándose en 98,33 puntos.
Pronóstico del dólar a peso mexicano
Para hoy, como un punto que impacta directamente en el precio del dólar en México, está la expectativa de un recorte de 25 puntos base en las tasas de interés de la Reserva Federal en septiembre.
- Asimismo, se mantiene la atención puesta sobre la permanencia de la gobernadora de la FED, Lisa Cook, bajo la posible influencia del presidente Donald Trump.
- En el ámbito global pesa la decisión de un tribunal de apelaciones que declaró que la mayoría de los aranceles impuestos por Trump son inconstitucionales.
- Por su parte, el mandatario ha criticado la decisión y prometió llevar el caso a la Corte Suprema, lo que añade incertidumbre al mercado y, en consecuencia, al dólar hoy en México.
- Los inversionistas también centran su atención en la apelación de la Suprema Corte para validar la imposición de los aranceles recíprocos
- Según el análisis de empresas de grupo financiero Monex, para las empresas tecnológicas se espera una postura más cautelosa por parte de los inversionistas, sobre todo en el caso de Nvidia, Meta y Tesla.
En resumen, los mercados inician oficialmente septiembre en cautela y esperan los datos económicos importantes de EE.UU. y las decisiones de política monetaria de la FED. Esto quiere decir que el precio del dólar en México seguirá influenciado por estos eventos durante las próximas jornadas.
