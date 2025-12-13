Navidad 2025: cuánto cuesta en Amazon una cena preparada para Nochebuena

En 2025, la opción de cena preparada para Nochebuena se consolida en las grandes plataformas de comercio electrónico de Estados Unidos, como Amazon. Los catálogos incluyen combos con jamón Duroc, pavos ahumados o menús de pavo asado con guarniciones clásicas.

Cena de jamón Duroc en Amazon: el combo de Omaha Steaks

Una de las opciones en Amazon es la Omaha Steaks Duroc Holiday Ham Dinner, un menú completo con jamón campestre deshuesado Duroc de aproximadamente un kilo, puré de papas con ajo asado, maíz en crema, judías verdes en salsa de mantequilla, tartaletas de manzana con caramelo y baguettes con salsa de mantequilla de ajo.

Entre las alternativas más accesibles aparece el combo de jamón Duroc de Omaha Steaks Amazon

El combo se vende a US$99,99, lo que equivale a unos US$20 por persona, ya que el fabricante indica que es para cinco comensales.

El paquete se posiciona como cena “completa” y llega congelado, con cada componente sellado al vacío. Las reseñas de clientes lo califican con un promedio de 4,2 estrellas sobre 5, con comentarios que destacan la facilidad de preparación y el sabor del jamón, aunque algunas opiniones señalan que ciertas guarniciones, como las judías verdes, necesitan más tiempo de cocción para lograr una mejor textura.

Los productos llegan congelados y envasados al vacío para facilitar su conservación y preparación Amazon

En Amazon también aparecen variantes superiores del mismo proveedor, como un Prime Rib de aproximadamente dos kilos por US$249,99 o un jamón de casi cuatro kilos por US$189,99.

Hickory Smoked Whole Turkey: cuánto cuesta el pavo ahumado

Para quienes prefieren pavo en lugar de jamón, el Hickory Smoked Whole Turkey figura entre las propuestas recurrentes en tiendas especializadas que despachan a domicilio. Se trata de un pavo entero con hueso, curado en salmuera durante varios días y ahumado con madera de nogal americano, listo para consumir o para recalentar en el horno.

El rango de precios arranca en US$95 para el pavo de entre 2,7 y 3,6 kilos, que el productor indica como ideal para unas ocho o diez personas. La opción más cara llega a US$99,99, por una pieza de entre 3,6 y 4,5 kilos.

Roasted Turkey Complete Holiday Dinner de Mackenzie Limited

La propuesta de Mackenzie Limited apunta a una cena más amplia. El Roasted Turkey Complete Holiday Dinner incluye un pavo entero asado con hierbas de entre 4 y 5 kilos, 24 bocados de espárragos con queso Asiago en masa phyllo, dos bandejas de relleno tradicional, una porción de gravy casero, un preparado de judías verdes con almendras y dos postres de sticky toffee pudding.

El valor varía según el peso y la cantidad de personas que se sientan a la mesa mackenzieltd

Cada paquete rinde entre ocho y 10 personas y se vende a un precio de lista cercano a los US$299,95 en la tienda oficial.

El costo por persona queda cerca de US$30 si se reparte entre diez comensales, o en US$37 si la mesa reúne solo a ocho invitados. El fabricante aclara que el pavo llega totalmente cocido y congelado, pero requiere de dos a tres días de descongelado en heladera antes de la Nochebuena, por lo que la compra necesita cierta planificación.

Las reseñas de medios gastronómicos que presentan en su página definen el menú como un “banquete completo” con sabor casero, aunque señalan que el monto final sube por los costos de envío, que varían según la fecha seleccionada para la entrega.

Williams Sonoma Ham Holiday Dinner: menú premium con jamón

En el segmento más alto de precio aparece el Williams Sonoma Ham Holiday Dinner, un menú de jamón navideño. La propuesta forma parte de la línea de comidas preparadas de la marca y combina un jamón principal con guarniciones clásicas y postres, pensada para mesas numerosas o reuniones de fin de año.

El paquete para 10 a 12 personas figura en el catálogo de Navidad de 2025 a US$479,95, mientras que la versión para ocho personas se ofrece a US$249,95.

Con esos valores, el costo aproximado por persona ronda los US$40 en el combo para doce invitados y se acerca a US$60 si la mesa se reduce.