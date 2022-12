Preparó una propuesta de casamiento inspirada en Titanic que casi termina de la peor manera: “Esto no puede estar pasando”

escuchar

El casamiento, sin duda, es una de las decisiones más importantes para la vida de una pareja. Por eso mismo, el paso anterior, la propuesta, suele estar cargada de ansiedad y expectativas.

Hay algunos novios que eligen hacerla con estilos más tradicionales, en tanto que otros aprovechan la originalidad para ofrecer un “factor sorpresa”, que no deje, claro, el romanticismo de lado.

Dentro de este último grupo podría incluirse la de Scott Clyne, un joven de 35 años de Sarasota, Florida, que decidió llevar a su novia Suzie Tucker a un paseo marítimo. Mientras admiraban la vista, y luego de emular la icónica escena de Titanic en la proa del barco, procedió a proponerle matrimonio, pero un pequeño detalle casi arruina el momento por completo.

El instante especial se eclipsó cuando el novio sacó la caja de la sortija y sin querer se le cayó por la borda al mar. Sin dudarlo, el hombre se zambulló en un esfuerzo para que su romance no se hundiera junto con el símbolo de su alianza. El video de su heroico acto se viralizó en Facebook, en donde más de un millón de usuarios le han dejado reacciones, comentarios y muchos “corazones” y “me gusta”.

El momento en el que el anillo de una propuesta cayó al agua

Con la descripción “se me cayó el anillo en el Golfo durante mi propuesta”, el novio compartió sus maniobras. Un amigo que estaba en el barco con la pareja grabó toda la secuencia, registrando que a diferencia de Titanic, la propuesta no se hundió ni naufragó. Suzie, de hecho, no se dejó ganar nunca por la angustia sino más bien por la risa.

Con su repentina hazaña, Clyne consiguió recuperar el anillo. Y con él, retomó finalmente la pregunta. Luego de que el video se viralizó, diversos medios quisieron llegar “al fondo” de la historia, sobre todo para comprobar que fuera verídica. Para el New York Post, Clyne compartió que el anillo se había caído porque la caja se atascó en la parte superior del bolsillo de su pantalón.

“A partir de ese momento, todo se borró. Lo único que pensé fue ‘esto no puede estar pasando’. Lo siguiente que recuerdo es que estaba en el agua”, relató el hombre. “Vi cómo rebotaba de la cubierta y caía al agua. Por suerte, flotó durante una fracción de segundo, lo que me dio la oportunidad de agarrarlo mientras me zambullía”, continuó.

El plan estaba bien pensado: mientras los amigos de la pareja preparaban los pétalos de rosa y una pancarta que decía: “¿Quieres casarte conmigo”, Scott distraía a su novia con la pose del Titanic. Al recibir la señal de que todo estaba viento en popa, empezó a arrodillarse y la caja se le escapó.

La navegación, un pasión en común para la pareja

De acuerdo con sus declaraciones, conoció a Suzie a través de un amigo en común que sabía que compartían una pasión: la navegación. Desde entonces, él soñó con proponerle matrimonio en su barco, porque es parte de su vínculo.

Esta era la segunda propuesta fallida. En la entrevista telefónica con Today, el novio reveló que había planeado hacer la pregunta a finales de septiembre, en un viaje a los Cayos de Florida. No obstante, el huracán cambió sus planes.

Una propuesta de matrimonio casi termina mal luego de que el anillo cayó al océano

Luego de haber tenido éxito con un rotundo sí, Clyne había organizado una cena sorpresa para después: “Obviamente, no tenía previsto nadar y no llevé un par de ropa extra”, dijo y remato: “no me quedó otra que asistir a la cena empapado”.

En respuesta al video que se viralizó en TikTok, algunas personas no se mostraron conformes con lo que se vio y exigieron más detalles, con fotos de la sortija. Como todavía quedaban algunos incrédulos, Scott optó por compartir la grabación completa y sin cortes en su cuenta de Facebook, para que todos pudieran ser testigos de la secuencia. “Esto es 100% real. 100% mi suerte. 100% nunca se olvidará”, comentó el novio.

LA NACION