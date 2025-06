Protestas contra el ICE en Estados Unidos: aumentan las redadas masivas y detención de inmigrantes en todo el país

Las manifestaciones contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se han intensificado en todo el país. Lo que comenzó como una respuesta local en Los Ángeles (LA) se ha transformado en un movimiento nacional que exige el fin de las detenciones masivas, la liberación de inmigrantes y el rechazo a la militarización impulsada por la administración Trump en Estados Unidos.

La ciudad vivió su segunda noche consecutiva de toque de queda tras seis días de protestas y casi 400 arrestos. Protestas en expansión: Ciudades como Nueva York, Chicago, Seattle y Austin se sumaron con marchas y bloqueos de calles en rechazo a las acciones de ICE.

La ciudad de Los Ángeles ha sido el foco principal de las protestas, con enfrentamientos, arrestos masivos y la imposición de un toque de queda nocturno SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

EN VIVO | Protestas migrantes contra el ICE en Estados Unidos:

9.30 LA |Temor por la táctica que usa el ICE para detener a migrantes en lugares de trabajo

De acuerdo con los informes oficiales, varios de los arrestados tenían antecedentes por delitos menores o reincidencia migratoria. La agencia también señaló que algunos enfrentan cargos adicionales como fraude, uso de documentos falsos y reingreso ilegal al país. Según autoridades, el operativo respondió a la necesidad de combatir prácticas laborales que “alientan la inmigración ilegal” .

. El director de la planta, Gary Rohwer, rechazó la forma en la que se llevó a cabo la intervención. Alegó que la compañía ha cumplido con los protocolos establecidos, que incluyó el uso de E-Verify, y expresó su desconcierto por ser objeto del operativo.

8.50 LA |Por qué las protestas contra Trump se llaman “No Kings”

Miles de personas se preparan para movilizarse este sábado en cientos de ciudades de Estados Unidos. La fecha no es casual: coincide con el desfile militar impulsado por Donald Trump para celebrar el 250.º aniversario del Ejército de Estados Unidos, el Día de la Bandera y su 79° cumpleaños personal. Mientras el presidente planea exhibir tanques y aviones de combate en Washington D. C., los manifestantes tomarán las calles en lo que los organizadores llaman “No Kings Day”.

Este 14 de junio se desarrollarán multitudinarias protestas contra Donald Trump en todo EE.UU. Vincent D. Johnson - XinHua

8.00 LA |Al menos 400 detenidos por las protestas en California

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, impuso el toque de queda en la ciudad por las fuertes de protestas contra el ICE en California. En tanto, informaron que el Departamento de Policía local realizó cerca de 400 arrestos desde el sábado 7 de junio.