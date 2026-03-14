Puerto Rico vs. Italia, en vivo: quién gana el partido de cuartos del Clásico Mundial, según Gemini

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 ha llegado a su etapa de eliminación directa, y el duelo entre Puerto Rico e Italia en el Daikin Park de Houston se presenta como el enfrentamiento más intrigante de los cuartos de final. Mientras que los boricuas buscan regresar a una final tras el traspié de 2023, la “Azzurra” llega como la gran revelación, desafiando todos los pronósticos. Se enfrentan este sábado 14 de marzo a las 3:00 p.m. (hora del este de EE.UU., con TV de FS1).

Quién gana el duelo de cuartos según la IA Gemini

Al analizar las estadísticas actuales y la inercia de ambos equipos, el pronóstico de la IA de Google, Gemini, se inclina hacia una sorpresa histórica.

Si bien Puerto Rico tiene nombres con más peso en las Mayores, Italia llega en un “momentum” técnico y anímico superior.

Los partidos y cruces de la fase final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 MLB

La rotación italiana ha demostrado que puede contener a lineups cargados de estrellas, y su ofensiva ha sido más consistente que la puertorriqueña durante la primera fase.

Gemini predice una victoria ajustada de Italia, con fundamento en una apertura sólida de sus lanzadores de MLB y el factor psicológico de ser el equipo que “no tiene nada que perder”.

El primera base de los Royals, Vinnie Pasquantino, ideó la idea de celebrar cada jonrón con un espresso en el dugout Agencia AFP

Se espera un juego de pocas carreras donde un batazo de Pasquantino o Caglianone en las entradas finales decante la balanza a favor de los europeos.

El fenómeno de Italia: invictos y con sabor a espresso

La selección de Italia no solo ha ganado partidos; ha transformado la narrativa del torneo. Con un récord perfecto de 4-0 en la fase de grupos, el equipo dirigido por Francisco Cervelli dejó boquiabierto al mundo tras vencer a potencias como Estados Unidos (8-6) y México (9-1).

Su éxito se basa en una mezcla de pitcheo dominante, liderado por Aaron Nola y Michael Lorenzen, y una ofensiva oportuna encabezada por Vinnie Pasquantino y el joven Jac Caglianone.

Además, su curiosa celebración del “café espresso y beso” en cada jonrón se ha convertido en el símbolo de un equipo que juega con una confianza absoluta y sin presión, factores que los hacen extremadamente peligrosos en un partido único.

Puerto Rico: la veteranía del “Team Rubio” ante el reto

Por su parte, Puerto Rico llega a esta instancia con un récord de 3-1. Aunque sufrieron una derrota inesperada ante Canadá en el cierre de su grupo, la novena comandada por Yadier Molina cuenta con el peso de la jerarquía.

La presencia de Nolan Arenado en la antesala y un bullpen de élite con Edwin Díaz como cerrador estrella les otorgan una seguridad que pocos equipos poseen.

Para los boricuas, la clave será silenciar los bates italianos temprano. Puerto Rico depende de su agresividad en las bases y de la capacidad de sus veteranos para manejar la tensión de los “playoffs”, un escenario donde históricamente han sabido brillar, alcanzando las finales en 2013 y 2017.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.