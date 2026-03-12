Quién es Francisco Cervelli: el manager venezolano que dirige a Italia y hace historia en el WBC

La finalización de la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026 (WBC, por sus siglas en inglés) presentó a Italia como la sorpresa del torneo. De la mano del trabajo de Francisco Cervelli, manager del equipo, la selección europea venció a Estados Unidos y se quedó con el liderazgo de su zona. El entrenador es nacido en Venezuela y tuvo un amplio recorrido por la MLB.

Francisco Cervelli, nacido en Venezuela pero con historia italiana en el WBC

De acuerdo con la biografía de Sports Illustrated, Cervelli nació en la ciudad venezolana de Valencia, pero su padre era italiano .

. A partir de su ascendencia, forjó una fuerte relación con el país y particularmente con el béisbol europeo.

El plan que podría cambiar para siempre el panorama de las Grandes Ligas de Béisbol

Su carrera profesional en el deporte comenzó en 2003, cuando los Yankees de Nueva York lo ficharon como agente libre internacional. Luego de años de preparación y de participar en torneos menores, hizo su debut en la MLB en 2008.

En 2009, estuvo en el equipo neoyorquino que ganó la Serie Mundial y tomó notable reconocimiento como jugador. Su trayectoria lo llevó a los Pittsburgh Pirates en 2014, donde permaneció por cinco años.

Luego, en 2019, se mudó a los Atlanta Braves y solo un año después pasó a Miami Marlins, el último equipo de su carrera. Luego del retiro, siguió ligado al béisbol como parte del cuerpo técnico de los San Diego Padres, donde arribó en 2022.

Cervelli en su etapa como jugador de Italia en el WBC FIBS

Como jugador y entrenador: el vínculo de Cervelli con Italia en el Clásico Mundial de Béisbol

La faceta de manager de Cervelli en el equipo italiano no es la primera participación que tuvo en el WBC. A partir de su debut en la MLB con los Yankees, fue convocado para formar parte del plantel de Italia en la edición 2009 del Clásico Mundial de Béisbol.

Años después, volvió a incorporarse como jugador italiano, esta vez en el WBC 2017. Luego de su experiencia como beisbolista, colaboró con el deporte en el país europeo antes de hacerse cargo del equipo.

Tras su experiencia en los Padres de San Diego, el medio recuerda que Cervelli fue la mano derecha de Marco Mazzieri, presidente de la federación italiana de béisbol. En 2025, el dirigente tomó la decisión de darle la máxima oportunidad.

El equipo de Cervelli ganó sus cuatro partidos del WBC 2026 y se clasificó como líder de su grupo FIBS

En aquel entonces, Cervelli fue nombrado como entrenador de la Azzurra. El venezolano tenía la responsabilidad de reemplazar a una figura histórica como Mike Piazza en el cargo.

Italia da la sorpresa: cuatro triunfos para el equipo de Cervelli en el WBC 2026

El nuevo entrenador se hizo cargo del equipo y rápidamente consiguió resultados. En sus primeros cuatro partidos del Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2026, dio el golpe y se quedó con el primer puesto.

La gran sorpresa llegó en la tercera jornada, cuando Italia venció a EE.UU. por un marcador de 8-6. Para cerrar su participación en la fase de grupos en Texas, los europeos derrotaron a México por 9-1 y quedaron como líderes de la zona.

Ahora, se medirá ante Puerto Rico en los cuartos de final y, si gana, Cervelli podría enfrentar al conjunto de su país. El vencedor del mencionado cruce jugará en semifinales ante el triunfador entre Venezuela y Japón.