Todos los partidos de cuartos del WBC: quién será campeón del Clásico Mundial 2026 según Claude

Ocho selecciones sobrevivieron a la fase de grupos y este viernes empiezan los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026. El lado más cargado de talento del bracket reúne a Japón, República Dominicana, Venezuela y Corea en Miami, mientras que Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico e Italia definen en Houston.

Los cuatro partidos y las predicciones de Claude

República Dominicana vs. Corea del Sur — Viernes 13, 6:30 p.m. ET, Miami (FS2)

República Dominicana arrasó el Grupo D con récord perfecto de 4-0. Su ofensiva cerró la fase de grupos con average de .319 y OPS de 1.180, ambos líderes del torneo. Soto, Guerrero Jr., Tatis y Marte conectaron cuatro jonrones solo contra Venezuela. Corea avanzó con récord 2-2 por desempate y Bo Gyeong Moon (11 impulsadas) fue su figura, pero la profundidad no alcanza.

Proyección de Claude: República Dominicana gana, 7-2 u 8-3. “La brecha de talento ofensivo es abismal. La rotación coreana basada en la KBO no tiene el nivel para silenciar estos bates”.

Estados Unidos vs. Canadá — Viernes 13, 8:00 p.m. ET, Houston (FOX)

EE.UU. bateó .293 con OPS de .944 en grupos, con 22 All-Stars en su roster. Canadá sorprendió como líder del Grupo A (3-1) con una ERA colectiva de 1.50, la segunda mejor del torneo. Logan Webb abre por EE.UU.; Michael Soroka por Canadá. El bullpen canadiense fue sólido (tres limpias en 21.1 innings de relevo), pero el lineup estadounidense con Judge, Witt Jr. y Schwarber es otra cosa.

Proyección de Claude: Estados Unidos gana, 5-2 o 6-3. “La diferencia de talento ofensivo es demasiado amplia para que el pitcheo canadiense la sostenga nueve entradas. Pero si Soroka controla las primeras cuatro, un juego cerrado en la séptima se convierte en moneda al aire”.

Puerto Rico vs. Italia — Sábado 14, 3:00 p.m. ET, Houston (FS1)

Italia fue la gran sorpresa: 4-0 en el Grupo B, con triunfos sobre EE.UU. y México. Buen pitcheo abridor, bullpen efectivo y ofensiva ordenada. Pasquantino conectó tres jonrones contra México, récord histórico del WBC. Puerto Rico (3-1) perdió a Lindor, Correa y Báez por temas de seguro, pero tiene a Arenado, Seth Lugo y al cerrador Edwin Díaz, quien volvió al torneo con cinco ponches en dos innings sin carreras.

Proyección de Claude: Italia gana, 4-2 o 3-1. “Puerto Rico perdió demasiado talento por las restricciones de seguro. Italia llega con un impulso extraordinario y un roster más completo. Esta es la predicción más ajustada de los cuartos”.

Venezuela vs. Japón — Sábado 14, 9:00 p.m. ET, Miami (FOX)

Japón barrió el Grupo C (4-0). Ohtani llegó a base nueve veces en 13 turnos, con dos jonrones y cero ponches. Yamamoto abrió sin hits permitidos. Venezuela (3-1) tiene a Arraez con OPS de 1.743 y un pitcheo con ERA de 1.33 en grupos. Ranger Suárez contra Yamamoto es el mejor duelo de lanzadores del fin de semana.

Proyección de Claude: Japón gana, 4-2 o 5-3. “Venezuela tiene los bates para competir, pero Japón tiene a Ohtani, a Yamamoto en la loma y no ha perdido un solo partido en este torneo”.

El campeón según Claude: República Dominicana

“La selección más completa del torneo es República Dominicana. La ofensiva es históricamente poderosa, el pitcheo mejoró respecto a 2023 y hay hambre de revancha. Japón es el principal rival, pero el lineup dominicano tiene demasiada profundidad para ser contenido”. La final se jugará el martes 17 de marzo en Miami.

