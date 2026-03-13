Café espresso y beso: la curiosa celebración de Italia en cada jonrón del Clásico Mundial de Béisbol
El combinado europeo clasificó con Estados Unidos a cuartos de final
- 3 minutos de lectura'
Italia clasificó invicto a cuartos de final tras aplastar a México 9-1 en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. En ese encuentro, el beisbolista Vinnie Pasquantino no solo hizo historia al convertirse en el primer jugador en conectar tres jonrones en un solo juego del torneo, sino que celebró cada cuadrangular con un trago de espresso, lo que generó furor entre los fanáticos.
La celebración de Italia que se popularizó en el Clásico Mundial de Béisbol 2026
El hecho se robó las miradas durante el encuentro entre Italia y México. El primera base de los Royals de Kansas City, tras su histórica actuación, sirvió un espresso a cada jugador que conectaba un cuadrangular y regresaba al dugout, según consignó la MLB.
Tras entregar la bebida con la máquina que el equipo tiene al final del banquillo, le daba al jugador un beso en ambas mejillas.
Este “ritual” también lo repitieron el pasado 7 de marzo en el partido contra Brasil.
En ese juego, Pasquantino sirvió café tras los tres jonrones conectados por el equipo (uno de Dominic Canzone y dos de Dante Nori).
A pesar de que jugadores como Nori han confesado que no les gusta el café, participa en el ritual como parte de la dinámica del equipo.
“No me gusta el café, así que no sabía muy bien”, se rio Nori después del partido con Brasil. “El primero, sobre todo, me pareció un poco malo. Pero el segundo me gustó un poco más”.
El origen del “ritual” italiano en el Clásico Mundial de Béisbol 2026
El espresso después de cada jonrón tiene una base cultural. De acuerdo con el mánager Francisco Cervelli, es común en Italia consumir café al menos 20 veces por día como parte de una “actividad social”.
“Es una tradición”, señaló Cervelli. “Al caminar por las calles, ves una cafetería y pides un café. Luego charlas, caminas otra vez y haces lo mismo una y otra vez. Así es Italia”, reconoció.
En el Clásico Mundial de Béisbol 2023, el combinado italiano instaló una cafetera en el dugout. En ese torneo, pasaron la fase de grupos por segunda vez en la historia del torneo.
Con la llegada de Cervelli como mánager en 2025, la máquina se convirtió en un elemento que los acompaña a todas partes: en el autobús, en el banquillo y en torneos como la Eurocopa de Béisbol de 2025.
“Nos acompaña a todas partes”, dijo Cervelli. “Es algo normal: lo llevamos en el autobús, en el banquillo y en todas partes”.
Cómo quedó el bracket del WBC: todos los partidos y clasificados
De acuerdo con la tabla oficial de MLB, los dos primeros de cada grupo avanzaron con estos registros a los cuartos de final del WBC 2026:
- Grupo A: Canadá y Puerto Rico.
- Grupo B: Italia y Estados Unidos.
- Grupo C: Japón y Corea del Sur.
- Grupo D: República Dominicana y Venezuela.
El viernes 13 de marzo, Italia se enfrenta a Puerto Rico en Daikin Park, Texas. El que gane avanzará a las semifinales.
Otras noticias de Agenda EEUU
¿Los republicanos pierden Texas? La estrategia de Trump que tambalea las elecciones en la tierra de Greg Abbott
NYC Half 2026. Calles cerradas por agentes federales y desvíos por operativo oficial del 15 de marzo
Según la IA. República Dominicana vs. Corea del Sur: quién gana el partido del Clásico Mundial
- 1
Alerta máxima: el FBI revela el plan de Irán para atacar California con drones desde buques secretos
- 2
El Pentágono reveló que la primera semana de guerra costó más de 11.300 millones de dólares
- 3
Resultado de México vs. Italia: quién ganó el cupo de cuartos del Clásico Mundial de Béisbol en Houston
- 4
Resultado de Cuba vs. Canadá: cómo quedó y quién ganó un lugar en cuartos del Clásico Mundial de Béisbol