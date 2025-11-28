Quién es Wilmer Alexi García Manzanares, el presunto líder de la MS-13 capturado por el ICE y deportado a El Salvador

Wilmer Alexi García Manzanares, presunto cabecilla de la MS-13, fue deportado de Estados Unidos hacia El Salvador. Según informaron las autoridades, fue localizado en Massachusetts y detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Tenía una alerta roja de Interpol y una orden de captura vigente en su país natal.

La trayectoria delictiva y el perfil internacional de Wilmer Alexi García Manzanares

La información oficial proporcionada por el ICE Boston y la alerta roja de Interpol permite reconstruir con precisión la historia penal y migratoria de García Manzanares. Su nombre figuraba entre los más buscados por las autoridades salvadoreñas, que lo identificaban como integrante de estructuras delictivas de alto poder y lo reclamaban para enfrentar procesos vinculados al crimen organizado.

García Manzanares, nacido el 19 de abril de 1979 en Concepción de Oriente, El Salvador, era buscado por su participación en “organizaciones terroristas” (categoría utilizada para pandillas) y enfrentaba cargos por homicidio y vínculos con grupos criminales Interpol

Estos son las características claves que compartió Interpol para poder identificarlo:

Identidad y origen: nacido el 19 de abril de 1979 en Concepción de Oriente, departamento de La Unión, en El Salvador.

cabello negro, ojos castaños oscuros y dominio del idioma español. Cargos atribuidos: participación en “organizaciones terroristas”, categoría utilizada por el gobierno salvadoreño para describir a pandillas con historial de violencia extrema.

El aviso internacional, que se actualizaba cada hora, estaba vigente desde enero de 2020. Aun así, García Manzanares se mantuvo dentro de Estados Unidos hasta que los agentes federales lograron capturarlo a comienzos de 2024.

García Manzanares: un historial de ingresos ilegales, condenas y expulsiones en EE.UU.

La cronología que reconstruyó el ICE muestra un patrón repetido: ingreso no autorizado, detención, orden de salida, incumplimiento y nueva reentrada. Cada episodio añadió gravedad a su expediente migratorio y alimentó la sospecha de que buscaba ocultarse dentro de comunidades con alta presencia de migrantes.

Agentes de ICE Boston, en coordinación con la oficina de ICE en El Salvador y el grupo SAFE, arrestaron a García Manzanares en Foxboro el 18 de febrero de 2024 ICE

Los antecedentes recopilados por ICE Boston incluyen:

Primera captura: el 6 de marzo de 2001 al cruzar la frontera desde Canadá hacia territorio estadounidense. La Patrulla Fronteriza emitió una notificación para que compareciera ante un juez de inmigración y lo dejó en libertad.

el 6 de marzo de 2001 al cruzar la frontera desde Canadá hacia territorio estadounidense. La Patrulla Fronteriza emitió una notificación para que compareciera ante un juez de inmigración y lo dejó en libertad. Orden de deportación: el 18 de marzo de 2002, un juez federal dispuso su salida de EE.UU. rumbo a El Salvador. El acusado se negó a abandonar ese país.

el 18 de marzo de 2002, un juez federal dispuso su salida de EE.UU. rumbo a El Salvador. El acusado se negó a abandonar ese país. Tres expulsiones confirmadas: entre enero de 2007 y octubre de 2012, fue deportado tres veces, pero regresó de manera clandestina después de cada procedimiento.

entre enero de 2007 y octubre de 2012, fue deportado tres veces, pero regresó de manera clandestina después de cada procedimiento. Detención más reciente: agentes del ICE Boston lo arrestaron en Foxboro el 18 de febrero de 2024, en el marco de un trabajo coordinado con la oficina del ICE en El Salvador y el grupo SAFE.

Su historial también incluye delitos cometidos en suelo estadounidense. Según los registros, tenía condenas por robo, amenazas con arma, manejo bajo los efectos del alcohol, daños a la propiedad y conducción sin licencia.

“García Manzanares representó un riesgo concreto para las comunidades de Massachusetts. Además de sus antecedentes en Estados Unidos, en su país lo esperaban para responder cargos por homicidio y vínculos con grupos criminales de alta peligrosidad”, declaró director interino de la oficina del ICE ERO Boston, David Wesling, al anunciar su deportación. Según remarcó, su expulsión “hizo exponencialmente más seguras” a las ciudades del estado.

La expulsión de García-Manzanares cerró un capítulo que implicó más de dos décadas de seguimientos, detenciones y reingresos ilegales por parte de las autoridades estadounidenses Archivo

La deportación de García Manzanares: la entrega a El Salvador

El último tramo del caso concluyó el 3 de noviembre de 2025, cuando el ICE Boston ejecutó la expulsión de Wilmer Alexi García Manzanares y lo trasladó a El Salvador. Allí, las autoridades locales lo recibieron para hacer efectiva la orden de captura vigente.

Con su salida de Estados Unidos, las autoridades destacaron que se cerró un capítulo que llevaba más de dos décadas de seguimientos, detenciones y reingresos ilegales. Su futuro judicial dependerá de los tribunales salvadoreños.