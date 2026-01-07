Qué cambia en la nueva prueba de fitness para la Fuerza Aérea de Estados Unidos

La Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF, por sus siglas en inglés) hizo algunos cambios en las pruebas físicas de quienes pertenecen a su equipo. La modificación corresponde a una promesa que la propia entidad hizo el año pasado para asegurar su buen funcionamiento.

Cuáles son los cambios en los exámenes físicos de la Fuerza Aérea de EE.UU.

En septiembre de 2025 se anunció una revisión de los estándares para obtener una mejor preparación física de los integrantes del equipo. Periódicamente, se les hacen exámenes para comprobar su condición y que están listos para cualquier misión.

En ese sentido, ahora los interesados podrán elegir sus propios ejercicios. Tendrán la oportunidad de selección entre la tradicional carrera de 2 millas (3,2 kilómetros) o la carrera aeróbica múltiple de 22 yardas (20 metros) cada seis meses.

La Fuerza Aérea de Estados Unidos tiene nuevas regulaciones U.S. Air Force

“Nos preocupamos por la salud a largo plazo de nuestros aviadores, y eso empieza con la aptitud física”, declaró el Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, General Ken Wilsbach, en el comunicado oficial.

Además, habrá un período de prueba que iniciará el 1° de marzo y finalizará el 30 de junio de 2026. “Todas las pruebas de aptitud física serán de diagnóstico para que los aviadores tengan tiempo de adaptarse a los nuevos estándares”, se indicó en el documento.

Los exámenes por ahora están suspendidos, con el objetivo de que se pueda hacer la transición a los nuevos lineamientos. Así, a partir del 1° de julio se retomarán las pruebas con las nuevas regulaciones.

Ejercicios de la prueba física en la Fuerza Aérea de EE.UU.

Los aviadores ahora podrán elegir entre un listado de ejercicios:

Cardiovascular : carrera de 3,2 kilómetros o HAMR de 20 metros.

: carrera de 3,2 kilómetros o HAMR de 20 metros. Fuerza : un minuto de flexiones o dos minutos de hand-release push-ups .

: un minuto de flexiones o dos minutos de . Núcleo : un minuto de abdominales o dos minutos de cross-leg reverse crunch.

: un minuto de abdominales o dos minutos de cross-leg reverse crunch. Composición corporal: medición de la relación cintura-altura.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump con el coronel de la Fuerza Aérea Christopher M. Robinson (Foto AP/Mark Schiefelbein) Mark Schiefelbein - AP

Wilsbach consideró que así los militares tendrán un mejor rendimiento: “Confío en que nuestros comandantes seguirán implementando una cultura de la aptitud física para que nuestros combatientes estén sanos y preparados”.

Desde la perspectiva de los altos mandos, mantener a los aviadores en un buen estado físico es también un tema de integridad humana. “Su salud física es importante para nosotros, no solo como indicador de preparación, sino también como ser humano”, declaró el Sargento Primero en Jefe de la Fuerza Aérea, David R. Wolfe.

Desde su consideración, todos estos lineamientos son para tener una mejor vida. “Cuando el agente goza de buena salud física, no solo es más feliz, sino que también está en mejores condiciones para sobresalir en su trabajo”, dijo.

El sello de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en la embajada estadounidense en Berlín el 10 de agosto del 2007. (AP foto/Michael Sohn) Michael Sohn - AP

Para quiénes aplican los cambios en las pruebas físicas de la Fuerza Aérea de EE.UU.

Los primeros enlistados a quienes alcanza la medida son:

Coroneles: en febrero de 2026.

en febrero de 2026. Tenientes coroneles, mayores y sargentos maestros: en mayo de 2026.

“Los EPB de aviadores superiores que cierran en marzo de 2026 no incluirán los puntajes”, confirmó la entidad gubernamental.

¿Cómo aplicar a la Fuerza Aérea de Estados Unidos?

Para enlistarse al grupo de aviación norteamericano hay que seguir una serie de pasos, según la página oficial de la agencia:

Elegir el componente de servicio al que se desea ingresar.

Enviar la solicitud en el sitio web.

Contactar a un reclutador de la Fuerza Aérea.

Si el aspirante cumple con los requerimientos básicos, la administración le indicará los próximos lineamientos.