Qué conductas podrían generar que una aerolínea baje un pasajero del avión, según la TSA

El reciente caso de un famoso cantante que fue desalojado de un avión de American Airlines reavivó el debate sobre las conductas que pueden provocar que una aerolínea retire a un pasajero de una aeronave, incluso instantes antes del despegue. De acuerdo con la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), existen múltiples situaciones que pueden justificar esta medida.

Por qué pueden bajar a las personas de un avión

De acuerdo con CNN, las aerolíneas en Estados Unidos cuentan con regulaciones propias —además de las emitidas por la TSA— que les permiten desalojar a un viajero, incluso si ya tiene su boleto pagado y se encuentra dentro del avión.

La normativa establece que en los asientos de mamparo, ubicados directamente detrás del panel que separa las diferentes secciones en el avión, no hay lugar para el equipaje debajo del asiento Freepik

Sobreventa de boletos (overbooking):Es una de las causas más comunes. Las compañías venden más asientos de los disponibles para compensar cancelaciones.

Si todos los pasajeros se presentan, la aerolínea solicita voluntarios para cambiar de vuelo; si nadie se ofrece, puede expulsar a pasajeros de manera obligatoria.

Razones de seguridad:Un pasajero puede ser retirado por motivos operativos, como exceder el límite de peso de la aeronave o enfrentar cualquier riesgo de seguridad. También incluye comportamientos que representen una amenaza para la tripulación o para otros viajeros.

Transporte de la tripulación:A veces, las aerolíneas necesitan liberar asientos para trasladar personal hacia otro aeropuerto.

En esos casos, pasajeros ya registrados pueden ser removidos para dar prioridad a los empleados.

Incumplir instrucciones de la tripulación:Negarse a guardar correctamente el equipaje, no abrocharse el cinturón, mantener encendido un dispositivo o cualquier acción que contradiga las indicaciones del personal puede provocar que el pasajero sea bajado del avión.

Conductas inapropiadas:Incluye agresiones verbales o físicas, mal olor corporal extremo, gritos, cantos o ruidos excesivos, portar animales de apoyo no autorizados, o incluso entregar notas consideradas “sospechosas” por la tripulación.

Multas por mal comportamiento en los aviones

De acuerdo con el Diario NY, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) impulsa actualmente una política de “tolerancia cero” al mal comportamiento a bordo de los aviones en cualquier aeropuerto de Estados Unidos.

Aerolíneas pueden desalojar pasajeros aunque ya tengan su boleto pagado (Unsplash)

En alianza con la Administración de Seguridad en el Transporte, la FAA puede imponer multas que ascienden hasta los 37.000 dólares por incidente, y quienes acumulan infracciones pueden perder algunos beneficios, como el TSA PreCheck.

Desalojan a cantante de vuelo de American Airlines

Recientemente, el cantante venezolano José Luis Rodríguez, “El Puma”, fue desalojado de un vuelo de American Airlines entre Quito, Ecuador, y Miami, Florida, según el medio.

Todo comenzó cuando el artista colocó de manera incorrecta su equipaje de mano, al discutir con la tripulación debido a que necesitaba tener cerca su bolso con medicamentos debido al doble trasplante de pulmón que recibió en 2017.

La FAA tiene una política de "tolerancia cero" por mal comportamiento de pasajeros (Unsplash)

Pese a que un miembro de la tripulación le ayudó a hacerlo, un comentario del cantante habría ofendido al personal, quien lo reportó al capitán del vuelo. Poco después, el capitán se acercó al “Puma” y le pidió que se bajara de la aeronave.

El cantante aseguró que pidió disculpas, pero aun así fue retirado del vuelo. La aerolínea aseguró que siguió de manera correcta las normativas de la FAA, en especial la regla sobre no colocar equipaje en las salidas de emergencia, donde el venezolano estaba sentado.