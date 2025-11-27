Cómo es la regla del “3-2-1″ que se aplica en los aeropuertos de EE.UU. para no perder los vuelos
Las autoridades invitan a los pasajeros a leer de forma detenida las normativas para no sorprenderse con las demoras y las elevadas demandas
- 4 minutos de lectura'
Los aeropuertos de Estados Unidos invitan a los pasajeros a que implementen la regla del 3-2-1, que promueve que todos lleguen temprano para realizar con tranquilidad sus respectivos trámites y no corran riesgo de perder los vuelos. Las autoridades insisten en la importancia de esta política informal, y mucho más en épocas del año donde la demanda es mayor por fechas festivas como el Día de Acción de Gracias.
Regla del “3-2-1″ en aeropuertos de EE.UU.: qué es y cómo evitar perder tu vuelo
De acuerdo con un comunicado del Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO, por su código aeronáutico), hay un método infalible para evitar demoras en el aeropuerto, que en el caso del mencionado sirve todavía más debido a que se encuentra en obras de refacción.
Para cumplir con la regla, hay que seguir tres principios básicos que explican su nombre (3-2-1):
- Llegar a la terminal con tres horas de anticipación.
- Presentarse en el control de seguridad de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) por lo menos dos horas antes de la partida.
- Estar en la puerta de embarque una hora antes del comienzo del abordaje.
Estos consejos le permitirán al pasajero evitar cualquier imprevisto en su viaje, ya que, en caso de que haya algún problema, podrán resolverlo con tiempo y sin correr riesgos de perder el vuelo.
La regla 3-2-1 será útil: se espera un récord de demanda en vuelos durante Acción de Gracias
Este jueves 27 de noviembre de 2025 se celebra el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y, según un informe de Cirium consignado por CBS News, este año hubo un incremento del 2% en las reservas de vuelos con motivos de festividad entre el 20 de junio y el 8 de octubre con respecto a 2024. La cifra analizada incluye también Navidad.
El documento clave para evitar demoras en los aeropuertos de Estados Unidos, según la TSA
En su sitio web, la TSA recordó a los pasajeros que la Real ID es un documento fundamental que implica un requisito obligatorio para las personas mayores de 18 años que vuelen dentro de Estados Unidos o visiten ciertas instalaciones federales.
En esa línea, la entidad advirtió que, en caso de no portarlo, las personas podrían sufrir demoras que se podían haber prevenido. “¿Aún no tienes tu Real ID? No seas tú quien retrase a tus compañeros de viaje por no planear con antelación”, escribió la autoridad en agosto de 2025 en su cuenta de X.
La Real ID fue determinada como un documento de identificación que cumple con los estándares federales de seguridad el pasado 7 de mayo. Desde entonces, rigen las normativas sobre su portación.
Qué es la “regla del pinchazo” para quienes pierden su vuelo en Estados Unidos
Según The New York Times, en caso de que alguien haya llegado al punto de perder su vuelo en el país norteamericano, hay una alternativa que los puede ayudar. Se trata de la “regla del pinchazo”, que se puede aplicar bajo ciertas circunstancias, como por ejemplo tener problemas con su coche. Si bien no es una normativa oficial, hay un acuerdo tácito entre algunas compañías que sí lo llevan a cabo.
Bajo esta regla, la empresa brinda asistencia particular para aquellos pasajeros que tuvieron la demora por un problema de fuerza mayor. “Nuestros equipos trabajan para ayudar a los clientes, caso por caso, cuando pierden su vuelo tras encontrarse con un contratiempo inesperado de camino al aeropuerto”, explicó Erin Jankowski, vocera de United Airlines.
Otras noticias de Aeropuertos en EE.UU.
Los aeropuertos de Estados Unidos que podrían tener demoras y cancelaciones por el clima en Thanksgiving
"Hoteles con el 75%". Una experta en ahorro explica cómo conseguir vuelos baratos para Acción de Gracias y Navidad
En San Diego. Así se puede pasar por la TSA del aeropuerto sin boleto de avión para despedir a familiares
- 1
Ola de frío polar: a cuánto llegarán las temperaturas en Texas para el Día de Acción de Gracias
- 2
Ayuda alimentaria en Nueva York antes de Navidad: a quienes beneficia el anuncio de Kathy Hochul
- 3
La ciudad a media hora de Miami que es ideal para jubilarse en 2026, sin necesidad de tener un auto
- 4
Filtraciones, halagos al Kremlin y un plan bajo sospecha: el delicado juego de Trump para cerrar la guerra en Ucrania