¿Qué debe hacer si su vuelo es retrasado o cancelado? Esto dice la ley en Estados Unidos

Luego de los retrasos y cancelaciones que se registraron desde este jueves en distintos aeropuertos de Estados Unidos, funcionarios confirmaron que la Administración Federal de Aviación reducirá la capacidad de conexiones aéreas en todo el país. Esto lleva a pasajeros a preguntar si pueden solicitar un reembolso en caso de que su vuelo sea atrasado o cancelado.

Lo que se debe hacer si el vuelo es atrasado o cancelado, según la ley americana

El cierre de gobierno federal en Estados Unidos, afecta a diversas áreas de transporte en Estados Unidos. Aeropuertos del país tienen cancelaciones y retrasos significativos en sus vuelos, por lo que se debe conocer qué hacer en caso de solicitar una nueva reserva o la devolución del pago.

El cierre del gobierno federal ocasiona cancelaciones de vuelos en diferentes aeropuertos de EE.UU. (Pexels/Pixabay)

De acuerdo con el Departamento de Transporte de EE.UU. (DOT, por sus siglas en inglés), se puede solicitar el reembolso del boleto, siempre y cuando este se haya adquirido de forma directa con la aerolínea. De esta forma se solicita la devolución del costo del billete de avión a la empresa.

En estos casos de reembolsos automáticos, el viajero debe recibir su devolución en siete días hábiles cuando se trata de compras con tarjeta de crédito y de hasta 20 días hábiles en caso de transacciones en efectivo.

Para aquellos pasajeros que adquirieron sus billetes de avión a través de intermediarios, como agencias de viajes, deberán contactar primero a estas organizaciones antes de ponerse en contacto con las aerolíneas.

Los pasajeros con derecho a reembolso pueden presentar una queja ante el DOT en caso de no recibir respuesta de la aerolínea (Pexels/Atlantic Ambience)

Si el viajero ya presentó la solicitud a la empresa y esta no responde, entonces podrá reunir pruebas y enviar una queja ante el Departamento de Transporte en el sitio web de Protección del consumidor en la aviación.

Qué pasajeros tienen derecho a un reembolso

Algunos pasajeros tienen derecho al reembolso por un billete de avión y por otros servicios relacionados, aunque existen aerolíneas que no ofrecen la devolución en efectivo, sí otorgan ciertas compensaciones.

Algunos pasajeros tienen derecho a reembolsos ante las cancelaciones o retrasos de vuelos (Pexels/Carlos Pernalete Tua)

El viajero tendrá derecho al reembolso del billete, según el DOT, si:

La aerolínea cancela el vuelo , independientemente del motivo, y el pasajero decide no viajar.

, independientemente del motivo, y el pasajero decide no viajar. Existe un cambio de horario significativo y el viajero decide no abordar.

y el viajero decide no abordar. Se presenta un retraso importante y el pasajero decide no viajar.

y el pasajero decide no viajar. El pasajero adquirió un boleto totalmente reembolsable.

Los últimos dos puntos, que hablan sobre cambio de horarios o retrasos significativos, engloban circunstancias como salidas anticipadas, llegadas tardías, cambios de aeropuertos, degradación de clase o servicio, cambios en los aeropuertos o en las aeronaves.

Los aeropuertos afectados por la reducción de capacidad aérea

El cierre del gobierno federal y la falta de recursos disponibles ocasionó que este viernes 7 de noviembre la Administración Federal de Aviación reduzca la capacidad de vuelo en al menos 40 aeropuertos importantes de Estados Unidos.

Al menos 40 aeropuertos de Estados Unidos se verán afectados por cancelaciones y retrasos (Pexels/Rafael Minguet Delgado)

La lista completa de aeropuertos afectados por esta decisión, según ABC News, son: