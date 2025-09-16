Qué dice el chat en el que el presunto asesino de Charlie Kirk habría confesado su crimen

La fiscalía del condado de Utah presenta este martes cargos formales contra Tyler Robinson, el joven de 22 años acusado por el homicidio del activista conservador Charlie Kirk. La imputación, que podría llevar a la pena capital, se apoya en una comunicación digital clave: un chat privado en el que el sospechoso admitiría la autoría del ataque.

Qué dice el chat en el Tyler Robinson habría confesado su crimen

La presunta confesión de Tyler Robinson se produjo en un mensaje enviado a través de un canal privado en la plataforma Discord. El texto, revelado por el diario The Washington Post y corroborado por la policía, es breve y directo.

“It was me at UVU yesterday. I’m sorry for all of this” (“Fui yo en la Universidad del Valle de Utah ayer. Lo siento por todo esto”), escribió el sospechoso. La comunicación ocurrió mientras las autoridades todavía buscaban al autor del disparo.

“It was me at UVU yesterday, I’m sorry for all of this”, escribió el sospechoso (Discord)

La empresa propietaria de la plataforma confirmó la autenticidad del mensaje. Un vocero de Discord afirmó que una investigación interna de la compañía no encontró evidencia de que Robinson planeara el incidente o promoviera la violencia en sus servidores públicos.

Qué cargos enfrenta Tyler Robinson

Robinson comparece ante un tribunal para la presentación de cargos. La fiscalía lo acusa principalmente por asesinato con agravantes, un delito que en el estado de Utah puede castigarse con la pena de muerte. Los fiscales evalúan imputar cargos adicionales por descarga de arma de fuego y obstrucción a la justicia.

El delito de asesinato con agravantes puede castigarse con la pena de muerte en Utah

De confirmarse una condena en estas condiciones, el proceso judicial se convertiría en uno de los más significativos sobre violencia política en la historia reciente de Estados Unidos. Robinson permanece detenido sin derecho a fianza. El acusado no colabora con los investigadores.

Cuáles son las otras pruebas contra el sospechoso

La investigación cuenta con evidencia física que complica la situación del acusado. El director del FBI, Kash Patel, informó que pruebas de ADN vinculan a Robinson con un rifle envuelto en una toalla. El arma fue hallada cerca del campus universitario. Su material genético también se encontró en un destornillador localizado en la azotea desde donde se efectuó el disparo mortal.

El material genético del acusado se encontró en un destornillador hallado en la azotea

Los fiscales revelaron la existencia de una nota escrita por Robinson. En ella, el joven expresaba que tenía la “oportunidad de eliminar” a Kirk y detallaba su intención de hacerlo. Las autoridades también hallaron municiones y un arma con inscripciones. Estas tenían símbolos antifascistas y referencias a la cultura de internet, lo que sugiere una posible radicalización online.

Quién era Charlie Kirk

Charlie Kirk fue cofundador y director ejecutivo de la organización juvenil conservadora Turning Point USA. Fue asesinado de un disparo el miércoles 10 de septiembre mientras participaba en un evento en el campus de Orem, Utah. El activista respondía preguntas del público cuando recibió el impacto.

Kirk era considerado un aliado clave en el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca Andrew Harnik� - AP�

Kirk era una figura influyente en la política estadounidense. Muchos lo consideraban un arquitecto del renacer republicano entre los jóvenes y un aliado clave en el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Su muerte generó una profunda conmoción y polarizó aún más el debate público en el país.

El crimen sacudió el escenario político de Estados Unidos. El debate sobre la violencia política se encendió nuevamente. Demócratas y republicanos se acusaron mutuamente de fomentar una retórica de odio que pudo haber motivado el ataque.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.