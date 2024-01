escuchar

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos anunció una nueva norma para ayudar a los empleadores y trabajadores a comprender mejor cuándo un trabajador califica como empleado y cuándo puede ser considerado uno temporal o independiente, según la Ley de Normas Laborales Justas. La legislación, que promulgó este 9 de enero el presidente Joe Biden, proporciona orientación y diferentes lineamientos.

El error al clasificar a los empleados como contratistas independientes se ha convertido en un problema grave que, según el Departamento de Trabajo de EE.UU. afecta los derechos de los trabajadores al salario mínimo y al pago de horas extra, facilita el robo de sueldos, permite a algunos empleadores socavar su competencia respetuosa de la ley y perjudica a la economía en general.

Los trabajadores de la construcción se encuentran entre los trabajadores más comúnmente clasificados erróneamente Jeriden Villegas / Unsplash

La secretaria de Trabajo interina, Julie Su, explicó que “esta regla ayudará a proteger a los trabajadores, especialmente aquellos que enfrentan el mayor riesgo de explotación, al garantizar que estén clasificados adecuadamente y que reciban los salarios que han ganado”.

Nuevas reglas para contratistas independientes

La nueva normativa, dice el Gobierno, es congruente con un precedente judicial de larga data en el país norteamericano, en el que los empleadores se han basado anteriormente para determinar el estatus de un trabajador como empleado o contratista independiente. “La regla preservará los derechos esenciales de los trabajadores y brindará coherencia a las entidades cubiertas por la Ley de Normas Laborales Justas”, insistió el Departamento de Trabajo en un comunicado.

Las principales plataformas basadas en aplicaciones, como Uber, Lyft y DoorDash, expresaron su confianza en que la nueva regla no los obligaría a reclasificar a sus conductores, según informó The Associated Press. No obstante, los grupos empresariales advirtieron que la norma crea incertidumbre para los empleadores y que mucho depende de cómo el Departamento de Trabajo decida hacerla cumplir.

Con esta nueva ley se busca combatir la clasificación errónea de los empleados Freepik

Los defensores de los trabajadores también apoyan la normativa, ya que dicen que los empleadores han aprovechado normas laxas para clasificar erróneamente a los trabajadores y evitar compensarlos adecuadamente. En un informe, el Instituto de Política Económica señaló que los trabajadores de la construcción, los camioneros, los limpiadores, los paisajistas, los guardias de seguridad y los trabajadores de los centros de llamadas se encuentran entre los trabajadores más comúnmente clasificados erróneamente. Se estimó que los trabajadores de la construcción mal clasificados pierden entre US$10.177 y US$16.729 por año.

Adiós a la norma laboral de Trump

La nueva regla del “contratista independiente”, que la administración propuso hace 15 meses y reemplaza un estándar de la era Trump que reducía los criterios para clasificar a los empleados como contratistas, restablece el análisis multifactorial que los tribunales utilizaron durante décadas, y asegura que se analicen todos los factores relevantes para determinar si un trabajador es un empleado o un contratista independiente, explicó el Departamento del Trabajo.

Los guardias de seguridad también están entre los grupos de trabajadores que se veían afectados Freepik

La regla aborda seis factores que guían el análisis de la relación de un trabajador con un empleador, incluida cualquier oportunidad de ganancia o pérdida que pueda tener un trabajador; el interés financiero y la naturaleza de los recursos que un trabajador haya invertido en el trabajo; el grado de permanencia de la relación laboral; el grado de control que tiene un empleador sobre el trabajo de la persona; si el trabajo que realiza la persona es esencial para el negocio del empleador, así como un factor relativo a la habilidad e iniciativa del trabajador.