Winter Storm Watch: el momento en que entrará la tormenta invernal “potencialmente catastrófica” a EE.UU. y dónde impacta

Una tormenta invernal de proporciones excepcionales avanza sobre Estados Unidos. El sistema, calificado como “potencialmente catastrófico”, promete cubrir una franja de más de 2000 millas de extensión (más de 3200 km) y afectar a más de 30 estados, con una combinación peligrosa de nieve intensa, hielo generalizado y temperaturas árticas.

Cuándo comienza la tormenta invernal en EE.UU. y cómo se moverá el sistema ártico

El inicio del evento climático polar está previsto para el viernes, cuando el núcleo principal de la tormenta abandone el suroeste de Estados Unidos y comience a desplazarse hacia el este.

El núcleo de la tormenta saldrá del suroeste el viernes para desplazarse hacia el sur de las Grandes Llanuras y el Valle del Tennessee, SPENCER PLATT� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

A partir de ese momento, el sistema se expandirá con rapidez, al atravesar el sur de las Grandes Llanuras y avanzar sobre el sur profundo, el Valle del Tennessee y, posteriormente, la costa del Atlántico medio.

De acuerdo con FOX Weather, el comportamiento exacto de la trayectoria se mantiene como una de las grandes incógnitas, ya que un leve corrimiento hacia el norte o el sur puede modificar de forma drástica el tipo de precipitación que recibirá cada estado.

Este desplazamiento no será breve ni uniforme. Se espera que el temporal se extienda durante todo el fin de semana y continúe, en algunas zonas, hasta el lunes. Esto incrementa el riesgo de impactos acumulativos, especialmente en regiones donde el frío extremo impedirá que la nieve y el hielo se derritan.

Dónde impactará primero el temporal invernal en EE.UU.

Las primeras zonas en sentir con fuerza la llegada de las temperaturas extremas serán las Planicies del Sur. Estados como Texas, Oklahoma, Arkansas y Louisiana ya se encuentran bajo alertas de tormenta invernal, con vigencia desde la noche del viernes hasta el sábado, cuando se prevé el momento más crítico en esta región. Grandes áreas urbanas, como Dallas, Oklahoma City y Little Rock, están dentro del radio de mayor impacto.

Según los modelos de pronóstico, la franja ubicada al norte de la Interestatal 20 concentra el mayor potencial de acumulaciones significativas de nieve. Un punto especialmente sensible es el corredor de la I-35, entre Oklahoma City y Dallas, donde podría registrarse más de un pie de nieve, es decir, más de 12 pulgadas (más de 30 centímetros), entre el viernes por la mañana y el domingo.

En el caso de Oklahoma City, el episodio podría ingresar en el ranking de las cinco tormentas de nieve más grandes de su historia.

Se prevé que la franja ubicada entre Oklahoma City y Dallas reciba más de un pie de nieve entre la mañana del viernes y el domingo Adam Gray - FR172090 AP

El avance del sistema invernal hacia el sur y el riesgo de una tormenta de hielo extensa

A medida que el sistema se desplace hacia el este, la amenaza no se limitará a la nieve. Más de 15 estados, desde Nevada hasta la costa este, podrían experimentar condiciones propicias para tormentas de hielo entre el viernes y el lunes.

Este tipo de eventos es particularmente peligroso, ya que una capa relativamente delgada de hielo puede provocar caídas de árboles, colapso de tendidos eléctricos y accidentes generalizados.

Los patrones atmosféricos actuales configuran un escenario clásico para un evento de hielo severo, con aire cálido en altura y una masa de aire ártico muy fría asentada cerca de la superficie. Las áreas con mayor riesgo se extienden desde el centro de Texas hacia Tennessee y continúan por las Carolinas.

En partes de Carolina del Norte y Carolina del Sur, así como en Georgia, Arkansas, Texas, Louisiana y Mississippi, se prevé la posibilidad de hasta media pulgada de hielo (cerca de 1,27 centímetros), una cantidad suficiente para generar apagones prolongados.

Debido a la presencia de aire cálido en altura y aire ártico en superficie, más de 15 estados enfrentan un escenario de hielo severo DON CAMPBELL - The Herald-Palladium

El sudeste de EE.UU. afronta aire ártico y precipitaciones persistentes

El sábado marcará el ingreso pleno de la tormenta en el sudeste. Un potente sistema de alta presión ubicado al norte, sobre las Planicies del Norte y el Medio oeste, actuará como un canal que empujará aire ártico hacia el sur.

Este mecanismo mantendrá las temperaturas muy por debajo del punto de congelación, lo que favorecerá que la precipitación se manifieste como nieve o hielo y que las condiciones peligrosas se prolonguen.

En Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte, el hielo podría comenzar durante la tarde del sábado. Al mismo tiempo, sectores de Tennessee, Arkansas y Carolina del Norte presentan altas probabilidades de nevadas significativas.

Entre Nashville y el oeste de Carolina del Norte, lo que incluye ciudades como Winston-Salem, se esperan los mayores totales de nieve, con acumulaciones superiores a un pie, es decir, más de 12 pulgadas (más de 30 centímetros).

Clima en el Atlántico medio: potencial de una gran nevada

Más al noreste, el impacto final de la tormenta sigue envuelto en dudas. Sin embargo, partes del Atlántico medio podrían experimentar uno de los eventos invernales más importantes de los últimos años. Virginia y Maryland concentran el mayor potencial de nevadas intensas durante el final del fin de semana, con la posibilidad de que se registre la mayor tormenta de nieve en años para estas áreas.

Las proyecciones actuales indican que desde el centro de Virginia hasta Maryland y el sur de Nueva Jersey existe una elevada probabilidad de nieve significativa. Además, el aire ártico dominante en esta región favorecerá que la precipitación sea mayormente sólida.

Una de las incógnitas más relevantes es el alcance de las precipitaciones hacia el norte. Si el sistema adopta una trayectoria más septentrional, áreas desde Filadelfia hasta la ciudad de Nueva York podrían ver nieve a partir del domingo, con intensificación durante el lunes.