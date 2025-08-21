Qué es el fenómeno de la Luna Negra que “podrá verse” este fin de semana del 23 de agosto en EE.UU.

El próximo fin de semana, el cielo nocturno será el escenario de un peculiar fenómeno lunar: la Luna Negra. Es uno de los eventos más raros del satélite natural de la Tierra, que se suma a la lista de las famosas Luna Rosa, Luna Azul o Luna de Sangre.

Qué es la Luna Negra y dónde se verá en Estados Unidos

De acuerdo con el Observatorio Naval de Estados Unidos, la Luna Negra tendrá lugar el 23 de agosto, alrededor de las 2.06 hs (tiempo del Este), cuando el satélite natural entre en su fase de luna nueva.

La Luna negra estacional ocurre cada 33 meses (Unsplash)

De acuerdo con The Independent, este es un término relativamente nuevo y no es un término astronómico oficial, ya que difiere de los otros fenómenos lunares como la Luna rosa, Luna de Sangre o Luna Azul.

Este evento será invisible desde Estados Unidos. La Luna Negra es un tipo especial de luna nueva que ocurre cuando la parte iluminada del satélite mira hacia el Sol, mientras que la parte oscura se orienta hacia la Tierra. Esto provoca que tengs un efecto “invisible” a simple vista.

A diferencia de fenómenos como la Superluna o un eclipse lunar, la Luna Negra no es algo que se pueda observar en tiempo real. En ese momento, nuestro satélite se ubicará en la constelación de Leo, a tan solo un grado al norte del Sol en el cielo.

Cada cuánto ocurre la Luna Negra

Según la revista Space, existen dos tipos de Luna Negra: la estacional y la mensual.

La Luna Negra estacional: ocurre aproximadamente cada 33 meses.

ocurre aproximadamente cada 33 meses. La Luna Negra mensual: sucede cuando hay dos lunas nuevas en el mismo mes. La segunda de estas lunas nuevas es la que se considera una Luna Negra.

A diferencia de un eclipse, la Luna Negra no es visible en tiempo real (Unsplash)

La última Luna Negra estacional tuvo lugar el 19 de mayo de 2023. Un dato curioso es que este fenómeno es menos frecuente en febrero, ya que su ciclo lunar, más corto, difícilmente permite la aparición de dos lunas nuevas en el mismo período.

Normalmente, cada estación tiene tres lunas nuevas. Sin embargo, el ciclo lunar no coincide a la perfección con el calendario, por lo que ocasionalmente se “cuela” una luna adicional en este período, a la que se denomina Luna Negra. El sitio Space asegura que la Luna Negra estacional no se volverá a ver hasta el 31 de agosto de 2027.

El verano de 2025 en el hemisferio norte comenzó con una luna nueva el 25 de junio, seguida de las del 23 de julio y el 3 de agosto. La última ocurrirá el 21 de septiembre, antes del inicio del otoño. Al registrar cuatro lunas nuevas en la misma temporada, la luna nueva del 23 de agosto se convierte en una Luna Negra estacional.

Qué pasará después de la Luna Negra

Pese a que no se podrá observar como tal la Luna negra el próximo fin de semana en Estados Unidos, no hay por qué desanimarse, ya que las noches posteriores revelarán una de las fases más bellas de la Luna, según Space.

Fases de la Luna (Unsplash)

En las tardes del 24 y 25 de agosto se podrá apreciar la luna creciente más delgada. Después de unos 30 minutos al caer la noche, se podrá apreciar en el horizonte un delicado arco plateado,

Además, para los fanáticos de la astronomía, la Luna Negra podría servir para observar otros objetos más tenues, que por lo general no se alcanzan a percibir debido a la luz de la luna llena o en otras fases lunares, por lo que significa una oportunidad para contemplar mejor las estrellas y la Vía Láctea.