Aunque este fin de semana la agenda del entretenimiento en Miami, Estados Unidos, estará dominada por las fiestas de Halloween, también existen múltiples opciones de diversión para todos los gustos, con un asombroso programa de actividades que van desde exposiciones de arte y presentaciones de teatro, hasta shows de jazz e instalaciones multisensoriales para toda la familia.

Los amantes de la música electrónica y la fiesta no pueden perderse el festival Hocus Pocus, que se llevará a cabo durante tres días en Factory Town (4800 NW 37th Ave). Este evento reúne a algunos de los mejores DJs locales y artistas internacionales, como John Summit, Seth Troxler, Ellen Allien y Paco Osuna, para garantizar la diversión durante más de 12 horas en cada jornada.

En Wynwood Walls cada año se organiza una fiesta gratuita la noche de Halloween SWARM / Eventbrite

Por otro lado, quienes buscan algo para adultos al estilo South Beach con un toque de misterio, en Hyde Beach (1701 Collins Ave) se realiza la tercera edición de la Maxim Halloween Party que, con entradas a la venta desde los US$100, ofrece una noche de baile con actuaciones de circo, con el cantante de hip hop y R&B Trey Songz como artista principal en un ambiente tan espeluznante como sexy, según describen en su publicidad.

Otra manera de disfrutar los festejos de Halloween en Miami es con la obra de teatro Dr. Seward’s Dracula, que es la secuela del clásico de Bram Stoker centrada en el psiquiatra Dr. John Seward, quien analizó al sirviente de Drácula, R.M. Renfield. La historia de misterio, duelos con sus propios demonios y los horrores del mundo exterior se exhibirá en Main Street Players (6812 Main St, Hialeah) durante todo el fin de semana.

En el emblemático barrio cubano de Little Havana, el Café La Trova (971 SW 8th St) organiza una fiesta de Halloween con un toque retro que lleva por nombre Addams Family Halloween Party, que se llevará a cabo el sábado a la medianoche y tendrá bebidas gratis para los que lleguen con disfraces de la temática, así como concursos de baile.

Para los que quieren una experiencia más tranquila, el viernes a la noche lo pueden programar para estar presentes en The Haunting Hour, una actividad recreativa para adultos en Fairchild Tropical Gardens (10901 Old Cutler Road), que consta de una reunión de disfraces y cócteles mientras pasean entre los senderos embrujados que dirigen a un peculiar speakeasy oculto entre los bellos jardines botánicos de Coral Gables.

El Tinez Farms Fall Festival ofrece un área de decoraciones para hacer increíbles fotos de la temporada otoñal Tinez Farms Fall Festival

Otros eventos más allá del Halloween

Además de las festividades de Halloween, Miami ofrece una variedad de eventos para disfrutar durante el fin de semana. El Tinez Farms Fall Festival vuelve por tercer año consecutivo y se convierte nuevamente en el escenario perfecto para hacer las tradicionales fotos de la temporada de otoño. Este lugar pintoresco, que se ubica en el 16405 SW 177th Ave, incluye amplias áreas decoradas con calabazas en diferentes tamaños y colores, un pequeño zoológico, un laberinto de jardín, área de juegos con hamacas y tirolesas, así como una casa inflable. Los fines de semana, puedes explorar el mercado de agricultores donde encontrarás productos orgánicos y artículos artesanales de negocios locales.

Las familias también pueden disfrutar de The Little Prince World, un mundo inmersivo localizado en un enorme domo instalado en Watson Island (888 MacArthur Cswy), que se basa en la novela infantil de Antoine de Saint-Exupéry para transportar a los asistentes a planetas desconocidos mediante un recorrido con arena real y elementos multisensoriales, que permite conocer de una manera innovadora a todos los personajes de El Principito.

Para los amantes de la música en vivo, cada noche de jueves, viernes y sábado el sótano de The Gates Hotel South Beach (2360 Collins Ave) ofrece las mejores actuaciones de jazz, con veladas denominadas Medium Cool, que comienzan a las 19 hs y se convierten en el pretexto ideal para disfrutar de una de las mejores barras de cócteles en Miami, según la revista Time Out.

Una noche de buen humor está garantizada para quienes decidan asistir al espectáculo de improvisación Saturday Gigantic que se lleva a cabo todos los sábados en el Villain Theater (5865 Northeast 2nd Avenue), en el corazón de Little Haiti, donde los mejores comediantes del sur de Florida suben al escenario para interactuar con el público durante dos espectáculos al estilo Second City.

Cada fin de semana hay mercados donde se instalan artesanos y productores locales en un ambiente relajado con música y aperitivos James L / Yelp

Mercados de temporada en Miami

En cuanto a las opciones de compras, el Coconut Grove Farmers’ Market es uno de los mercados más conocidos de Miami. Cada sábado, una esquina desocupada de Coconut Grove (2750 McFarlane Road) se transforma en una peculiar instalación con docenas de puestos de frutas y verduras de temporada, un bar que ofrece jugos prensados en frío y ensaladas en crudo, así como opciones veganas con mesas de pícnic donde pueden disfrutar la variedad de alimentos saludables. También hay venta de productos elaborados por artesanos locales como miel, jabones caseros, joyería y algunas piezas de ropa.

Una opción similar en un ambiente relajado es el Walter’s ‘Famous’ Mercado en Little River (62nd, 69th, y 79th Street), un lugar perfecto para pasar una agradable tarde de sábado con variedad de vendedores que ofrecen ropa vintage, muebles, curiosidades y vinilos, junto con obras de arte originales, plantas, bebidas y snacks, además de lecturas de cartas del tarot que crean una atmósfera mística. Este fin de semana en particular, el restaurante The New Schnitzel House ofrecerá deliciosa comida de inspiración alemana, mientras que la música de DJs se hará presente todo el día.