Qué necesita Panamá para clasificar directo al Mundial 2026: se juega en vivo la última fecha de Concacaf

La Selección de Panamá vivirá un momento decisivo este 18 de noviembre en la última fecha de las Eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf). La escuadra panameña se enfrentará a dos escenarios posibles: conseguir el pase directo a la Copa Mundial de 2026 o asegurar su participación en el torneo de repechaje.

Qué necesita Panamá para clasificar de forma directa al Mundial

Este martes se llevarán a cabo los últimos seis partidos de las Eliminatorias de la Concacaf. De esa manera se decidirá quiénes serán los tres países que recibirán un pase directo al Mundial. Solo clasificarán las selecciones que estén en el primer lugar en sus respectivos grupos, anunció la confederación.

Los futbolistas panameños entrenaron por última vez este lunes antes del juego que se llevará a cabo en su país (Facebook/Fepafut Panama)

Panamá es miembro del Grupo A, junto con Surinam, Guatemala y El Salvador. Actualmente, Surinam ocupa la primera posición dentro de su ranking, mientras que Panamá se encuentra en el segundo lugar, como se observa en la tabla de posiciones.

La situación de Panamá es crítica porque cuenta con 9 puntos: la misma cantidad que Surinam. Las estadísticas de ambos equipos son casi idénticas, con la única diferencia de que Surinam tiene una diferencia de goles de cinco, mientras que la de la selección panameña es de dos.

Por esa sola distinción, Panamá todavía tiene posibilidades para calificar de forma directa a la Copa de 2026. La Concacaf explicó que, para conseguirlo, el equipo tendrá que ganar su encuentro de hoy contra El Salvador y esperar a que Surinam pierda o empate en su juego contra Guatemala. O, por el contrario, revertir la diferencia de goles.

En caso de que los panameños y los surinameses ganen sus encuentros y su diferencia de goles se iguale, se tendría que recurrir a un desempate. Para ello, se tomaría en cuenta la cantidad de goles registrados en toda la competencia. Por eso también sería conveniente para Panamá anotar la mayor cantidad posible de tantos.

Panamá vs. El Salvador y Guatemala vs. Surinam: a qué hora de EE.UU. se jugarán los partidos

El último juego de la selección panameña será este 18 de noviembre a las 20.00 hs, tiempo del Este (ET). El encuentro será contra El Salvador y se llevará a cabo en el Estadio Rommel Fernández, ubicado en Ciudad de Panamá.

El último partido de la Selección de Panamá será hoy y se enfrentará al equipo de El Salvador (Facebook/Fepafut Panama)

Este martes será una fecha cardiaca no solo porque se desarrollarán los partidos restantes de la Concacaf, sino también porque todos sucederán a la misma hora.

El partido de Surinam contra Guatemala está programado para las 20.00 hs ET y su sede será el Estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol”, en Ciudad de Guatemala.

Los fanáticos que deseen ver esta jornada desde Estados Unidos, podrán hacerlo en tres plataformas, de acuerdo con el sitio de la confederación:

Telemundo Deportes Ahora (español)

(español) Universo (español)

(español) CBS Paramount (inglés)

Cómo va la tabla de posiciones de la Concacaf y qué selecciones van al repechaje del Mundial

Las 12 selecciones nacionales que participan en las eliminatorias de la Concacaf llegan a sus últimos partidos con los siguientes puntajes:

Jamaica, Panamá y Haití compiten por los dos lugares disponibles de la Concacaf para el repechaje (Concacaf)

Grupo A

Surinam : 9 puntos

: 9 puntos Panamá : 9 puntos

: 9 puntos Guatemala : 5 puntos

: 5 puntos El Salvador: 3 puntos

Grupo B

Curazao : 11 puntos

: 11 puntos Jamaica : 10 puntos

: 10 puntos Trinidad y Tobago : 6 puntos

: 6 puntos Bermudas: 0 puntos

Grupo C

Honduras : 8 puntos

: 8 puntos Haití : 8 puntos

: 8 puntos Costa Rica : 6 puntos

: 6 puntos Nicaragua: 4 puntos

La Concacaf también lleva un ranking con los mejores segundos lugares porque los países que ocupen las primeras dos posiciones de esta categoría avanzarán al repechaje.

Por su posición dentro del Grupo A y sus puntos totales, Panamá se encuentra dentro de los mejores segundos lugares de la competencia. Así que, en caso de no clasificar de forma directa, la escuadra panameña podría participar en el torneo de repechaje.

Así se ve hasta el momento la lista del mejor segundo lugar: