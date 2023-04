Qué puede pasar si el Río Colorado no se recupera de su histórica sequía

escuchar

El Río Colorado nace en las Montañas Rocosas y atraviesa siete estados de EE.UU., antes de desembocar en el Golfo de California. Es el cuarto más largo de ese país, pero los efectos del cambio climático y el crecimiento demográfico amenazan su futuro y ponen en riesgo un complejo sistema que suministra agua potable a 40 millones de personas y sustenta una economía de 1,4 billones de dólares, según expone artículo publicado recientemente.

“A pesar de un invierno extremadamente húmedo, que alivió los efectos de la prolongada sequía, las autoridades regionales y los expertos en medioambiente expresan su preocupación por futuras caídas en el suministro de agua y otras repercusiones que la escasez podría tener en las economías locales y la salud humana”, se lee en una investigación de ABC News, que forma parte de la iniciativa de concientización sobre medioambiente The Power of Water.

La demanda de recursos naturales y los efectos del cambio climático generan un largo periodo de sequía en el cuarto río más largo de Estados Unidos (Archivo) PATRICK T. FALLON - AFP

El Río Colorado, que se extiende por unas 1450 millas (2330 kilómetros), se considera un recurso crítico para siete estados de EE.UU.: Arizona, California, Colorado, Nevada, New Mexico, Utah, y Wyoming; así como dos de México: Baja California y Sonora, además de 30 pueblos tribales y comunidades agrícolas de todo el oeste del país.

Los efectos negativos de la sequía ya se notan en embalses como Lake Mead, en el sureste de Las Vegas, Nevada, que produjo 25% menos de energía hidroeléctrica en diciembre de 2021, cuando el nivel del agua llegó a un mínimo histórico de 1067 pies (325 metros). En el verano de 2022 estuvo peligrosamente cerca de alcanzar el estado de lago muerto, según los reportes diarios del Bureau of Reclamation, la agencia del gobierno federal que gestiona los recursos hídricos del país.

El Río Colorado también es esencial para el medioambiente, ya que es el hábitat de numerosas especies de animales, incluidas las truchas, la nutria, el desierto tortuga, el cóndor de California y el lince ibérico. Sin agua suficiente, no podrían sobrevivir.

Para Zach Zobel, científico de riesgos del Centro de Investigación Climática Woodwell, la posibilidad de que los embalses a lo largo del río Colorado se declaren muertos no está lejos y podría ocurrir en esta década, según explicó el reportaje de ABC News: “Si las cosas no se recuperan en los años de buenas lluvias, la situación no pinta bien para el futuro”.

El millonario impacto en las industrias

Un estudio realizado en 2015 por científicos de la Universidad de Arizona determinó que el Río Colorado permite la existencia de 16 millones de empleos en el sector público y privado, que a su vez generan ingresos por US$871 mil millones anuales.

Sinjin Eberle, director de comunicaciones de la región suroeste de la organización sin ánimo de lucro American Rivers, declaró para el medio citado que la escasez de agua en el río Colorado podría afectar la multimillonaria industria de semiconductores en Phoenix y estimó que el producto estatal bruto de Arizona se reduciría en más de US$185 mil millones en un año.

Además, para gran parte de la población de Estados Unidos, las facturas de electricidad y agua podrían subir. La región tendrá que considerar la construcción de infraestructuras para otras fuentes de energía, como la solar y la eólica.

Además de su importancia ambiental, el afluente del Río Colorado tiene un impacto en la economía de la región (Archivo) John Locher - AP

Las tormentas invernales ayudan, pero no resuelven el problema

Las fuertes lluvias e intensas nevadas que se registraron en la región oeste de Estados Unidos durante el último invierno pueden reducir la gravedad del problema en el Río Colorado, pero no lo resuelven de raíz, según consideran los expertos en la investigación, quienes prevén que las nevadas abundantes serán más escasas en el futuro. Su conclusión es que las autoridades deben intervenir para fomentar un aprovechamiento más justo del río y resolver el desequilibrio entre la oferta y la demanda del recurso natural.

LA NACION