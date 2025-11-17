Qué resultado necesita Honduras para clasificar directo al Mundial o ir al repechaje 2026

En la recta final de las eliminatorias mundialistas de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), algunos equipos ya quedaron eliminados, mientras que otros aún no aseguran su pase directo al Mundial 2026, entre ellas, Honduras que se disputa el boleto contra Haití al estar empatados.

Qué necesita Honduras para clasificar al Mundial 2026

Honduras consiguió mantenerse en la cima del Grupo C , pese a que complicó su pase directo a la Copa Mundial 2026, después de perder 2-0 contra Nicaragua en el penúltimo partido de las eliminatorias mundialistas de Concacaf.

Honduras y Haití disputan el pase directo al Mundial 2026 (Concacaf)

Para que Honduras consiga su boleto sin escalas al Mundial 2026, necesita ganar su último encuentro de las clasificatorias regionales ante Costa Rica, y esperar a que Haití empate o pierda ante Nicaragua.

No obstante, aunque Haití gane su último partido, si no lo hace de manera contundente, la diferencia de goles favorecería a los catrachos. Pero si Honduras pierde su último juego, se quedaría sin su pase directo, aunque con posibilidades de entrar al repechaje intercontinental.

Previo al sexto partido de esta fase de eliminatorias mundialistas, Haití está en el tercer lugar de la zona de repechaje, por lo que, en caso de que Honduras no consiga su pase directo a la Copa Mundial, debe al menos empatar para tener posibilidades de entrar a la repesca, ya que Jamaica está entre los primeros dos, con 10 puntos.

Qué equipos de Concacaf ya clasificaron a la Copa Mundial 2026

Hasta el momento, ningún equipo de las eliminatorias mundialistas de Concacaf logró asegurar su pase directo a la fiesta del 2026, puesto que no llevan más de tres puntos de ventaja contra el segundo lugar de su respectivo grupo. Y aún falta solo un juego por disputarse.

Honduras complicó su clasificación al Mundial 2026 al perder ante Nicaragua (Concacaf)

Los combinados que tienen oportunidad de hacer realidad su sueño de jugar el mundial en Estados Unidos, México y Canadá, son Surinam y Panamá en el grupo A; Curazao y Jamaica en el grupo B y Honduras y Haití en el C.

En el caso de Surinam y Panamá, están empatados en la cima de su tabla con nueve unidades cada uno, después de que amables selecciones ganaran su quinto partido, frente a Guatemala y El Salvador, respectivamente.

Mientras que en el grupo B, Curazao sorprendió a todos y se colocó en el primer lugar por encima del favorito, Jamaica, que antes del último encuentro de las eliminatorias, está un punto por debajo, con amplias posibilidades de conseguir su cupo directo, o al menos un lugar en el repechaje.

Cómo va la tabla de clasificación de Concacaf

Antes del sexto y último partido de las eliminatorias mundialistas de Concacaf, algunos equipos ya quedaron eliminados de toda esperanza de ir al Mundial 2026, pero aún ninguno aseguró su pase directo a la justa de la FIFA.

Honduras no debe cometer errores para ir al Mundial 2026 (Concacaf)

La clasificación de la Concacaf queda de la siguiente manera:

Grupo A

Surinam 9 puntos

Panamá 9 puntos

Guatemala 5 puntos

El Salvador 3 puntos

Grupo B

Curazao 11 puntos

Jamaica 10 puntos

Trinidad y Tobago 6 puntos

Bermudas 0 puntos

Grupo C

Honduras 8 puntos

Haití 8 puntos

Costa Rica 6 puntos

Nicaragua 4 puntos

