Qué se sabe de las nevadas en EE.UU. para las próximas horas: la advertencia del NWS

Las primeras señales del invierno comenzaron a hacerse sentir en distintas regiones de Estados Unidos, donde el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió múltiples advertencias por nieve, heladas y temperaturas bajo cero. Desde Wyoming hasta el noreste del país norteamericano, los próximos días estarán marcados por condiciones gélidas, con acumulaciones de nieve significativas en zonas montañosas y la posibilidad de heladas severas en áreas rurales y agrícolas.

Nevadas intensas en las montañas de Wyoming

El NWS de Riverton, Wyoming, informó que se mantiene una advertencia por clima invernal vigente hasta la noche de este jueves 16 de octubre para diversas cordilleras del estado. La acumulación de nieve será especialmente notoria en elevaciones comprendidas entre los 7500 y 9000 pies (2300 y 2700 metros).

El NWS de Riverton, Wyoming, mantiene una advertencia por clima invernal para cordilleras del estado donde se prevén acumulaciones de 4-8 pulgadas (10-20 cm) en cimas elevadas y 2-4 pulgadas (5-10 cm) en medianas alturas NWS

En las montañas Teton y Gros Ventre, así como en las Salt River y Wyoming Ranges, la previsión indica acumulaciones de entre dos y cuatro pulgadas (cinco a diez centímetros) a mediana altura, y entre cuatro y ocho pulgadas (10 a 20 centímetros) en cimas más elevadas.

Las autoridades señalaron que los pasos de montaña, como el Teton Pass y el Togwotee Pass, podrían presentar condiciones peligrosas para la conducción debido al hielo y la baja visibilidad.

En tanto, para las montañas Absaroka, el NWS anticipó de dos a cuatro pulgadas (cinco a diez centímetros) de nieve entre los 2300 y 2700 metros. Los expertos recomendaron a los automovilistas reducir la velocidad y extremar la precaución, mientras que quienes practiquen actividades al aire libre deben prepararse para un clima frío y húmedo.

Por su parte, las montañas Wind River, tanto en su sector occidental como oriental, recibirán las nevadas más intensas. Se prevén de tres a seis pulgadas (siete a 15 centímetros) en zonas medias y hasta diez pulgadas (25 centímetros) en altitudes superiores. En el paso South Pass, las acumulaciones llegarán a dos pulgadas (cinco centímetros).

Alerta por congelamiento y heladas en varios estados del oeste de EE.UU.

El NWS extendió también advertencias de congelamiento y heladas en áreas de Utah, Colorado y Nevada. En la cuenca occidental de Uinta, se registrarán temperaturas bajo cero en zonas por encima de los 5800 pies (1760 metros), con mínimas previstas de 29°F (-2°C). Para la madrugada del viernes, la temperatura podría descender aún más, hasta 26 °F (-3 °C), lo que pondrá en riesgo a cultivos y cañerías exteriores.

El NWS extendió advertencias de congelamiento para la cuenca occidental de Uinta en Utah, donde las temperaturas descenderán hasta 26 °F (-3 °C) NWS

La cuenca oriental de Uinta, que incluye localidades como Vernal, Ballard y Fort Duchesne, estará bajo advertencia por congelamiento desde la medianoche hasta del viernes, con temperaturas de 30°F (-1°C). Las autoridades instaron a los residentes a proteger sus plantas sensibles y drenar los sistemas de riego.

En el noroeste de Colorado, el frío también alcanzará valores extremos. Las zonas del río Yampa, San Juan, Animas y Dolores, junto con el corredor Debeque–Silt, tendrán temperaturas que caerán hasta 25°F (-4°C), lo que podría dañar tuberías expuestas y la vegetción.

El NWS de Las Vegas mantuvo una advertencia por congelamiento hasta la mañana del jueves para el condado de Lincoln, donde se espera el primer frío fuerte de la temporada, con valores mínimos entre 28°F (-2°C) y 32°F (0°C).

Heladas en el noreste: Nueva York, Pensilvania y Vermont bajo alerta

El frío también alcanzará el noreste de Estados Unidos. El NWS de Albany emitió una advertencia de congelamiento para varios condados de Nueva York, entre ellos Saratoga, Warren y Washington, vigente desde la noche del jueves hasta la mañana del viernes. Las temperaturas caerán por debajo de los 32°F (0°C), con formación de escarcha generalizada que podría dañar cultivos.

El NWS de Albany emitió una advertencia de congelamiento para condados de Nueva York como Saratoga, Warren y Washington ANNIE MULLIGAN - NYTNS

En Connecticut, Litchfield County y parte del valle del Hudson hay una advertencia de helada, con valores que oscilarán entre 33°F (1°C) y 36°F (2°C). El organismo meteorológico aconsejó cubrir plantas sensibles o trasladarlas al interior durante la noche.

Por su parte, el NWS de Binghamton, en Pensilvania, mantuvo un aviso similar para las áreas de Lackawanna y Luzerne, donde las temperaturas descenderán hasta los 30°F (-1°C) y se espera formación de escarcha al amanecer.

Más al norte, el NWS de Burlington, Vermont, advirtió que en los condados de Addison, Franklin y Chittenden, así como en Clinton y Essex (Nueva York), el termómetro caerá entre 32°F (0°C) y 36°F (2°C). Las autoridades destacaron que “las plantas sin protección corren riesgo de morir si no se cubren adecuadamente”.