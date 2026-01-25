Qué se sabe del mortal tiroteo contra un manifestante en Minneapolis a manos de la policía migratoria de EE.UU.

Agentes federales dispararon y mataron a un hombre en Minneapolis este sábado, la segunda persona este mes en morir por disparos de las fuerzas de seguridad en la ciudad durante la campaña de represión migratoria del gobierno de Trump. Las autoridades locales identificaron al hombre como Alex Pretti, de 37 años, ciudadano estadounidense que vivía en Minneapolis y trabajaba como enfermero.

Varios videos difundidos en redes sociales muestran un altercado entre los agentes de la Patrulla Fronteriza y el hombre antes del tiroteo. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) afirmó que los agentes dispararon en defensa propia después de que Pretti, que según ellos tenía una pistola, se resistiera a sus intentos de desarmarlo.

Sin embargo, testigos presenciales, autoridades locales y la familia de la víctima cuestionaron esa versión, señalando que tenía un teléfono en la mano, no un arma. Sus padres acusaron al Gobierno de difundir “mentiras repugnantes” sobre lo ocurrido. “Por favor, revelen la verdad sobre nuestro hijo”, añadieron.

El incidente, que se produjo dos semanas después del tiroteo mortal de Renee Nicole Good por parte de un agente de inmigración, provocó nuevas protestas y renovados llamamientos de los líderes locales para que los agentes federales abandonen la ciudad.

Uno de los agentes agredió a Pretti luego de que protegiera a otra manifestante

¿Qué ocurrió en los momentos previos al tiroteo?

El tiroteo tuvo lugar el sábado por la mañana cerca de Nicollet Avenue y 26th Street, en el sur de Minneapolis, a las 9.05 hora local. Greg Bovino, comandante de la Patrulla Fronteriza, afirmó que los agentes estaban llevando a cabo una operación “selectiva” de control de inmigración cuando Pretti se acercó a ellos con una pistola “semiautomática de 9 mm”.

Bovino no especificó si Pretti blandía el arma, pero dijo que los agentes intentaron desarmarlo y que él “se resistió violentamente”. El comandante dijo que un agente de la Patrulla Fronteriza “disparó en defensa propia”. Los videos de los momentos previos al tiroteo muestran a Pretti filmando a los agentes con su teléfono en medio de la calle. Se oyen silbidos y gritos de los transeúntes en el fondo.

Desde un ángulo, se ve a un agente empujando a una mujer. Cuando la cámara vuelve a enfocar a Pretti, se le ve con el brazo alrededor de ella. A continuación, el agente empuja a una segunda mujer. Al mismo tiempo, Pretti extiende el brazo y se coloca entre ella y el agente.

El agente le rocía entonces una sustancia en los ojos. Pretti gira la cara y levanta una mano abierta en el aire. Parece que en la otra mano sostiene un teléfono. No se ve ningún arma. Otro video desde un ángulo diferente muestra al agente agarrando a Pretti por el brazo, antes de que se involucren más agentes. Pretti es derribado al suelo, con al menos seis agentes encima de él. Se puede ver a un agente golpeándole en la cabeza.

Otro agente, que parece acercarse a la pelea con las manos vacías, retrocede con lo que parece ser un arma en la mano. Mientras se aleja hacia un vehículo, una fracción de segundo después, otro agente que está a su lado abre fuego. Los agentes retroceden ante el hombre que yace en el suelo y los disparos continúan. Se escuchan un total de 10 disparos.

¿Qué sabemos sobre el arma?

Esta es la pistola que supuestamente llevaba la víctima. Departamento de Seguridad Nacional

Tras el tiroteo, el Departamento de Seguridad Nacional compartió una foto de un arma de fuego en las redes sociales, que según ellos pertenecía a Pretti. La agencia también afirmó que tenía dos cargadores de munición y que no llevaba identificación. Bovino declaró a los periodistas que parecía “una situación en la que un individuo quería causar el máximo daño y masacrar a las fuerzas del orden”. No aportó más pruebas.

El jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, dijo en una rueda de prensa que se creía que Pretti era propietario legal de un arma y tenía permiso para portarla. Según la policía, sus únicos contactos previos con las fuerzas del orden estaban relacionados con multas de aparcamiento.

En una muestra de las tensiones entre las autoridades federales y locales, el jefe de policía también dijo que el DHS no había proporcionado a su equipo “ningún detalle específico” sobre el incidente mortal en sí. Más tarde, se pidió a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que aclarara si Pretti había esgrimido un arma. Noem respondió: “Unas personas se presentaron para impedir una operación policial y agredieron a nuestros agentes.

Estos respondieron según su entrenamiento y tomaron medidas para defender la vida del agente y la de las personas que lo rodeaban. Y no conozco a ningún manifestante pacífico que se presente con un arma y munición en lugar de con una pancarta".

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, demócrata, dijo que entendía el riesgo que corrían las personas que intentaban ser testigos y documentar las acciones de los agentes federales: “Gracias a Dios, gracias a Dios, tenemos el vídeo porque, según el DHS, estos siete héroes se enfrentaron a un batallón o algo así. Es una tontería, gente. Es una tontería y son mentiras”.

Quién era la víctima

Alex Pretti, de 37 años, trabajaba como enfermero en un hospital de veteranos. Getty Images

Pretti era un ciudadano estadounidense blanco y residente de Minneapolis. Pretti trabajaba como enfermero de cuidados intensivos en un hospital del Departamento de Asuntos de Veteranos. En declaraciones a The New York Times, un compañero del hospital lo definió como un amigo de buen corazón con sentido del humor y apasionado de su trabajo.

Pretti vivía solo en un condominio de cuatro apartamentos situado a unos 3,2 kilómetros del lugar donde fue abatido. Sus vecinos lo describieron como tranquilo y solidario. “Es una persona maravillosa. Tiene un gran corazón”, indicó a AP una vecina que vive en la misma urbanización.

Según los testimonios de sus allegados, Pretti se sentía indignado con las políticas migratorias del gobierno de Trump, así como con las operaciones del ICE en Minneapolis y en todo el país, por lo que se implicó en las protestas tras la muerte de Renée Good.

Qué dijeron las autoridades federales

El DHS confirmó que un agente federal disparó y mató a un hombre en Minneapolis a las 9:05 am hora local (15:05 GMT) del 24 de enero. La portavoz Tricia McLaughlin explicó que los agentes de la Patrulla Fronteriza estaban realizando una “operación selectiva” contra un “extranjero ilegal buscado por agresión violenta” cuando alguien se acercó con una pistola semiautomática de 9 mm.

“Los agentes intentaron desarmar al sospechoso, pero el sospechoso armado se resistió violentamente”, declaró McLaughlin. “Temiendo por su vida y por la vida y la seguridad de sus compañeros, un agente disparó en defensa propia. Los paramédicos presentes en el lugar brindaron atención médica de inmediato al sujeto, pero fue declarado muerto en el lugar”, agregó.

En una conferencia de prensa posterior, el comandante de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, aseguró que el agente había “disparado en defensa propia”.

Qué dijeron las autoridades estatales y municipales

El gobernador de Minesota, Walz, demócrata, publicó en las redes sociales que había comunicado a la Casa Blanca que el estado “debe liderar la investigación” tras el incidente. Walz pidió al presidente Trump que retire al ICE de Minesota, donde, según él, están sembrando “el caos y violencia”.

Las autoridades de Minesota presentaron una demanda contra las agencias federales para impedir la destrucción de pruebas relacionadas con el tiroteo de Alex Pretti. La Fiscalía del Condado de Hennepin y la Oficina de Detención Criminal presentaron conjuntamente la demanda, así como una moción para obtener una orden de restricción temporal en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Minnesota.

Las demandas se presentaron contra el Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la Patrulla Fronteriza y Aduanera, el Control Fronterizo de los Estados Unidos y “sus respectivos líderes”. La fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, también figura como demandada.

“Las pruebas incluidas en las demandas presentadas hoy incluyen pruebas que los demandados, y quienes actúan bajo sus órdenes y autoridad, retiraron del lugar del tiroteo, impidiendo que las autoridades estatales las inspeccionaran”, afirmó la Fiscalía del Condado de Hennepin en un comunicado.

“Los agentes federales no están por encima de la ley y Alex Pretti ciertamente no está por debajo de ella”, afirmó el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison.

El gobernador de Minesota, el demócrata Tim Walz, quiere que se abra una investigación sobre la muerte de Pretti.

Los padres de Pretti piden que se cuente “la verdad”

Los padres de Alex Pretti, Michael y Susan, pidieron que se cuente “la verdad” sobre su hijo, después de que fuera asesinado a tiros en un enfrentamiento con agentes federales de inmigración. Horas después de su muerte, la familia emitió un comunicado. Lo reproducimos de forma íntegra:

“Estamos desconsolados, pero también muy enojados.

Alex era una persona de buen corazón que quería mucho a su familia y amigos, y también a los veteranos estadounidenses a quienes cuidaba como enfermero de la UCI en el hospital de veteranos de Minneapolis. Alex quería marcar la diferencia en este mundo. Lamentablemente, no estará con nosotros para ver el impacto que tuvo. No uso la palabra “héroe” a la ligera. Sin embargo, su último pensamiento y acto fue proteger a una mujer.

Las mentiras repugnantes que la administración ha dicho sobre nuestro hijo son reprobables y asquerosas. Alex claramente no tenía un arma cuando fue atacado por los matones cobardes y asesinos de ICE de Trump. Tenía su teléfono en la mano derecha y la mano izquierda vacía levantada por encima de la cabeza, intentando proteger a la mujer que ICE acababa de empujar al suelo, mientras le rociaban gas pimienta.

Por favor, difundan la verdad sobre nuestro hijo. Era un buen hombre. Gracias".

Qué dijo Trump

El presidente publicó en las redes sociales la foto de la pistola difundida por el Departamento de Seguridad Nacional. Cuestionó dónde estaba la policía local y “por qué no se les permitió proteger a los agentes del ICE”.

“¿El alcalde y el gobernador les ordenaron que se retiraran? Se afirma que a muchos de estos policías no se les permitió hacer su trabajo, que el ICE tuvo que protegerse a sí mismo, ¡lo cual no es fácil!”, escribió.

Sin presentar pruebas, Trump acusó a los funcionarios locales de un “encubrimiento” para ocultar robos y fraudes. “El alcalde y el gobernador están incitando a la insurrección con su retórica pomposa, peligrosa y arrogante… ¡DEJEN QUE NUESTROS PATRIOTAS DEL ICE HAGAN SU TRABAJO!”, sentenció.

Cuál es el contexto

Las protestas se intensificaron aún más tras la muerte de Alex Pretti. Getty Images

Minneapolis vive en un ambiente de tensión desde que el gobierno de Trump desplegara a 2000 agentes federales en la zona el 6 de enero tras acusaciones de fraude en los programas de asistencia social del estado.

El despliegue se enmarca en una campaña lanzada por el ICE a finales del año pasado para detener a inmigrantes en Minneapolis que tenían órdenes de deportación, entre ellos miembros de la comunidad somalí de la ciudad. Desde la llegada de los agentes se produjeron protestas, que se intensificaron tras la muerte a tiros de la ciudadana estadounidense Renée Nicole Good el 7 de enero.

Por Olivia Ireland y Aoife Walsh