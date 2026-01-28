¿Qué significa la presencia del ICE en Italia? La confirmación de la agencia antiinmigrante de EE.UU.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) participarán en tareas de seguridad durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, que se celebrarán el próximo mes. No es la primera ocasión en que personal de esta agencia colabora en eventos internacionales fuera de territorio estadounidense.

Presencia del ICE en los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia

La participación del ICE en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 ha generado interrogantes debido a que se trata de una agencia vinculada al control migratorio. Sin embargo, de acuerdo con información de CNN, su función en Italia no estará relacionada con operativos migratorios.

ICE estará en los Juegos Olímpicos de Invierno de Italia (Archivo) ICE

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) explicó que los agentes desplegados en Milán pertenecen a la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), cuya labor se centra en apoyo en materia de investigación y seguridad, particularmente en la protección de diplomáticos estadounidenses durante el evento.

El Departamento de Estado precisó que el Servicio de Seguridad Diplomática (DSS, por sus siglas en inglés) encabeza el dispositivo de seguridad estadounidense en Italia. En este contexto, Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, señaló que el ICE colabora con el DSS y con el país anfitrión para investigar y mitigar riesgos asociados a organizaciones criminales transnacionales durante los Juegos Olímpicos.

Cuestionamientos en Italia por la presencia del ICE

La presencia del ICE en Italia ha sido objeto de críticas por parte de legisladores actuales y anteriores, quienes solicitaron a la primera ministra Giorgia Meloni intervenir para evitar la participación de agentes migratorios estadounidenses en el evento, tras recientes tiroteos mortales ocurridos en Mineápolis.

Exprimer ministro de Italia rechaza la presencia del ICE (X @GiuseppeConteIT)

El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, sostuvo una reunión con el embajador de Estados Unidos, Tilman Fertitta, el 27 de enero de 2026. Tras el encuentro, se confirmó que únicamente la rama de investigación del ICE, y no su división operativa, participará en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, afirmó que los agentes del ICE no desempeñarán funciones de orden público. Indicó que su colaboración se limitará al ámbito de coordinación y análisis en salas de operaciones.

El agente del ICE que mató a una mujer en Minneapolis fue identificado como Jonathan Ross @maxnesterak

El ex primer ministro italiano Giuseppe Conte expresó su rechazo a la presencia del ICE mediante una publicación en la red social X, en la que manifestó su oposición a que la agencia participe en los Juegos Olímpicos, en referencia a episodios recientes de violencia en Estados Unidos.