Qué significa la tradición del vestido rojo con el que México logró ganar Miss Universo 2025: cuatro reinas la respetaron

La mexicana Fátima Bosch fue coronada como la nueva Miss Universo en la edición número 74 del certamen que se realizó en Tailandia. La joven, de 25 años, al igual que otras tres mexicanas coronadas en la historia del certamen, han cumplido con la tradición del vestido rojo, y lograron el primer lugar.

Qué es la tradición del vestido rojo para las Miss Universo de México

Las modelos mexicanas tienen una historia particular con el uso de atuendos de color rojo durante la gala final de Miss Universo, ya que ese es el color con el que fue coronada su primera ganadora, y sus ahora tres sucesoras nacionales, según HOLA!.

Lupita Jones inició la tradición del vestido rojo cuando fue coronada como la primera Miss Universo mexicana en 1991 (Instagram/@mundo.dmisses)

Esta coincidencia convierte al vestido escarlata en un artículo de buena suerte para las reinas aztecas que hasta el momento son:

Lupita Jones , coronada en 1991

, coronada en 1991 Ximena Navarrete , Miss Universo en 2010

, Miss Universo en 2010 Andrea Meza , coronada en 2020

, coronada en 2020 Fátima Bosch, Miss Universo 2025

La tradición del rojo fue iniciada por Lupita Jones cuando fue coronada como la primera Miss Universo mexicana hace más de tres décadas.

El vestido que utilizó la modelo era de un tono rojizo brillante, confeccionado con pedrería, flecos, y otros detalles en las mangas que captaron la atención del público y del jurado.

Ximena Navarrete se coronó como la segunda Miss Universo mexicana en portar un vestido rojo (Facebook/Ximena Navarrete)

En 2010, cuando llegó la segunda corona para México, Ximena Navarrete también llevaba el rojo de la buena suerte, el diseño de este atuendo también llevaba pedrería y mangas asimétricas.

Diez años después, fue coronada la tercera Miss Universo mexicana, Andrea Meza, quien continuó con la tradición al usar una confección de pedrería escarlata, con un escote abierto en la espalda.

Andrea Meza "cumplió" con la tradición y fue coronada con un vestido rojo como la tercera Miss Universo mexicana (Facebook/Andrea Meza)

El vestido rojo con el que Fátima Bosch ganó Miss Universo 2025

La originaria del estado de Tabasco, utilizó un vestido de gala de alto impacto en tonalidad carmesí, con mangas largas y detalles bordados en dorado, además de una capa rojiza con transparencia que hizo más llamativo el look.

Este atuendo fue diseñado por Trino Orozco, el mismo que estuvo a cargo del traje amarillo que usó Bosch en la fase preliminar del certamen, de acuerdo con El Universal.

Fátima Bosch es la cuarta mexicana en ser coronada como Miss Universo en toda la historia del certamen internacional (Instagram/@fatimaboschfdz)

Aunque la mexicana portó el rojo de la buena suerte, su apariencia no fue lo único que destacó en Miss Universo, ya que obtuvo la corona con una imagen y mensaje firmes que se basan en la seguridad, la empatía, la identidad, el empoderamiento y el liderazgo de las mujeres.

En la ronda decisiva de preguntas, Fátima Bosch aseguró que desea alzar la voz como mujer y como representante del certamen, y que las mujeres que logran pararse con valentía son las que hacen historia.

Quién es Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025

Fátima Bosch Fernández es originaria de la comunidad de Santiago de Teapa, Tabasco. Destaca por su belleza, y por su preparación académica a nivel nacional e internacional.

La mexicana Fátima Bosch es originaria del estado de Tabasco, tiene 25 años y cuenta con experiencia en las pasarelas (Instagram/@fatimaboschfdz)

La nueva Miss Universo 2025 tiene una Licenciatura en Diseño e Indumentaria de Moda en la Universidad Iberoamericana, además de estudios en la Nueva Academia de Bellas Artes de Milán y en el Instituto Lyndon de Vermont en Estados Unidos.

Con 25 años de edad, la modelo mexicana se define a sí misma como creadora digital y diseñadora, cuenta con su propia marca llamada Fabofe, y también practica deportes, como el tenis o la equitación.

Uno de sus principales intereses es el arte y tiene formación en pintura, música y literatura. Así mismo, destaca por su papel altruista y su compromiso social, según Quién.

Desde el inicio de su trayectoria en el mundo de las pasarelas, la mexicana destacó su interés por ser una voz para todas las mujeres y niñas que luchan por diversas causas.