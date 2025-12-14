Qué tiendas sí estarán abiertas en el día de Navidad en Estados Unidos

En sintonía con un esfuerzo reciente para priorizar el bienestar y el tiempo en familia de los empleados, un gran número de establecimientos comerciales cerrará durante la jornada de Navidad. Sin embargo, algunas tiendas seguirán abiertas en Estados Unidos con el objetivo de mejorar sus ventas y acercar a los consumidores los productos necesarios para los preparativos festivos.

Establecimientos que sí abrirán en Navidad en Estados Unidos

Algunas cadenas minoristas mantendrán sus puertas abiertas en Navidad. Es crucial considerar que los horarios festivos y las decisiones de apertura son específicos de cada sucursal, por lo tanto, se aconseja consultar en el establecimiento local con antelación, destacó Parade.

Las tiendas Starbucks abrirán en Estados Unidos para Navidad (Foto de Federico PARRA / AFP) FEDERICO PARRA - AFP

Entre la lista de tiendas que abrirán en Navidad, se encuentran las siguientes:

7-Eleven: brindan una oportunidad de compra las 24 horas, los 7 días de la semana, incluso en Navidad. El horario de atención de las tiendas en Nochebuena y Navidad varía según la ubicación, destacó Parade .

brindan una oportunidad de compra las 24 horas, los 7 días de la semana, incluso en Navidad. El horario de atención de las tiendas en Nochebuena y Navidad varía según la ubicación, destacó . Starbucks: algunas tiendas abrirán, pero el horario depende de la ubicación. Se puede consultar en la web de tienda.

algunas tiendas abrirán, pero el horario depende de la ubicación. Se puede consultar en la web de tienda. CVS: la mayoría de sus sucursales operan en horarios reducidos, generalmente entre las 8.00 a 21.00 hs. Sin embargo, las farmacias pueden tener horarios diferentes, por lo que aconseja consultar en su web con anticipación.

la mayoría de sus sucursales operan en horarios reducidos, generalmente entre las 8.00 a 21.00 hs. Sin embargo, las farmacias pueden tener horarios diferentes, por lo que aconseja consultar en su web con anticipación. Walgreens: la mayoría de las tiendas estarán abiertas en su horario habitual, pero muchas tendrán una carga horaria menor, de 8.00 a 18.00 hs. Los clientes deberán consultar el horario de en el localizador de tiendas Walgreens.

la mayoría de las tiendas estarán abiertas en su horario habitual, pero muchas tendrán una carga horaria menor, de 8.00 a 18.00 hs. Los clientes deberán consultar el horario de en el localizador de tiendas Walgreens. Wawa: estará abierto el día de Navidad para compras de último momento.

estará abierto el día de Navidad para compras de último momento. Albertsons: abre el día de Navidad, pero se recomienda a los compradores tener en cuenta que el horario puede ser reducido.

abre el día de Navidad, pero se recomienda a los compradores tener en cuenta que el horario puede ser reducido. Safeway: abrirá sus puertas de 8.00 a 17.00 hs, indicó All Cotton and Linen.

abrirá sus puertas de 8.00 a 17.00 hs, indicó Gigante: operará en horario reducido, de 8.00 a 17.00 hs, y ofrecerá alimentos frescos para la comida navideña.

Albertsons estará abierta en Navidad con horario reducidos (Foto: Albertsons)

Cuáles son las tiendas que estarán cerradas en Navidad en Estados Unidos

Algunas cadenas cerrarán sus puertas y apagarán las luces el 25 de diciembre en conmemoración de la Navidad, un feriado federal. Walmart es uno de los minoristas que cerrará sus 4606 tiendas en Navidad, consignó The Sun.

Abrirá en Nochebuena, en horario especial, entre las 6.00 y las 18.00 hs, y volverán a su jornada habitual el 26 de diciembre.

Otra de las cadenas que permanecerá sin atención al público en Navidad son Target y Costco. Target volverá a abrir a las 7.00 hs, del 26 de diciembre, explicó NBC New York. Sam’s Club también cerrará sus tiendas en Navidad. El 24 de diciembre, la tienda abrirá de 9.00 a 18.00 hs.

De acuerdo con NBC New York, otras de las tiendas que estarán cerradas el 25 de diciembre son:

Target

Aldi

Ikea

Home Depot

Lowe’s

Macy’s

Publix

Trader Joe’s

Cadenas como Walmart, Costco y Target, entre otras, estarán cerradas en Navidad (JOERAEDLE/Getty ImagesviaAFP) JOE RAEDLE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Como comprar de manera efectiva durante Navidad en EE.UU.

Las grandes cadenas de supermercados buscan brindar un reconocimiento al esfuerzo de sus empleados, por lo que han implementado jornadas de descanso para sus equipos, de forma que puedan pasar tiempo con sus familias y recuperar la energía de las largas jornadas por el ajetreo navideño, señala Nueva News.

Para evitar retrasos o complicaciones para la temporada de festejos por Navidad y fin de Año ante los cierres de las tiendas, hay algunos consejos que se deben tomar en cuenta, señala Univisión: