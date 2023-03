Quién era Ana Fernanda Basaldua Ruiz, la soldado mexicana que encontraron muerta en una base militar en Texas

escuchar

El pasado lunes 13 de marzo, la soldado estadounidense de origen mexicano Ana Fernanda Basaldua Ruiz, de 21 años, fue encontrada sin vida en la base militar de Fort Hood, Texas, donde se desempeñaba como ingeniera de combate desde hace 15 meses.

Los miembros de la 1.ª División de Caballería confirmaron el deceso de la joven en un comunicado de prensa. “La División de Investigación Criminal del Ejército y la cadena de mando investigan activamente los hechos y circunstancias que rodearon su muerte”, dijeron en un comunicado. Su familia, por su parte, le dijo a Telemundo que las autoridades investigaban el hecho como un suicidio.

La soldado Basaldua, de México y naturalizada estadounidense, estaba por cumplir tres años en el Ejército. La encontraron en la misma base donde la soldado Vanessa Guillén fue reportada como desaparecida y luego hallada sin vida en 2020.

¿Quién era Ana Fernanda Basaldua Ruiz?

Ana Fernanda, nacida en el municipio mexicano de Tacámbaro, Michoacán, tenía 20 años. La joven salió de su ciudad natal el 5 de diciembre de 2019 con rumbo a EE.UU., donde la esperaba su padre, Baldo Basaldua, de quien obtuvo la ciudadanía estadounidense. Por eso, pudo unirse a las filas del Ejército de este país.

Su madre, Alejandra Ruiz Zarco, declaró para Univision que la joven se caracterizaba por su disciplina. Esta fue una de las razones por las que decidió convertirse en militar, además de que buscaba tener un mejor nivel de vida. La mujer no está de acuerdo con la versión que le dieron las autoridades respecto a la causa de muerte, ya que asegura que su hija era valiente, fuerte, íntegra y tenaz. Señaló que sus características personales no le hubieran permitido atentar contra su vida: “Me niego a pensar que fue eso. Ella no era así”. Según su testimonio, la joven había tenido meses difíciles por un superior que la “estaba acosando” y se encontraba bajo tratamiento psicológico.

Por su parte, su padre, Baldo Basaldua, quien radica en California, aseguró que su hija “ya no estaba a gusto”. En declaraciones citadas por Telemundo, señaló que había hablado por última vez con ella el pasado sábado 11 de marzo, pero que al día siguiente no contestó sus mensajes.

En los próximos días, el cuerpo de Ana Fernanda Basaldua será trasladado de Texas a California, hasta que finalmente llegue a México. Sin embargo, su madre solicitó una visa humanitaria para poder entrar a EE.UU.

El recuerdo del caso de Vanessa Guillén

Tras el fallecimiento de la joven, muchos evocaron el caso de Vanessa Guillén, una soldado de origen mexicano que fue asesinada presuntamente por el militar Aaron Robinson, también en la base de Forth Hood, cuando tenía 20 años. Robinson se suicidó cuando la Policía estaba por interrogarlo tras la aparición de los restos de Guillén. Según trascendió, la joven había presentado quejas de abuso sexual en contra de sus compañeros militares en abril de 2020. Días después, se registró su muerte.

