Quién es Anne McClain, la primera mujer astronauta acusada de cometer un delito en el espacio

Anne McClain es una astronauta estadounidense famosa por su extensa trayectoria dentro de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) y en el Ejército de EE.UU. La mujer también es conocida por ser la primera persona acusada de cometer un crimen desde el espacio. Su juicio terminó en 2025 y las autoridades revelaron lo que en verdad sucedió.

Anne McClain fue acusada de cometer un delito desde el espacio

En 2019, Anne McClain se encontraba en una misión en la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés) que duraría seis meses. En ese entonces, la astronauta estaba en proceso de divorciarse de Summer Worden, una exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea, como reportó The New York Times.

Worden notó que su expareja seguía al tanto de sus gastos, aunque ella no se los contaba y McClain estaba en el espacio. Cuando Summer Worden le pidió al banco que le proporcionara las ubicaciones de las últimas computadoras que accedieron a su cuenta bancaria, descubrió que uno de los equipos era de la NASA.

Anne McClain admitió que ella sí consultó la cuenta de su exesposa desde la ISS, pero que solo lo había hecho para ver el estado de las finanzas que todavía compartían.

Summer Worden acusó a la astronauta de robo de identidad y acceso indebido a registros financieros privados. De acuerdo con su testimonio, McClain adivinó su contraseña sin su consentimiento.

Según The New York Times, esa fue la primera vez que los oficiales de la NASA recibieron una queja oficial sobre un supuesto crimen cometido fuera de la Tierra.

McClain aseguró bajo juramento que Worden le dio la contraseña de su cuenta hace años para estar al tanto del dinero que compartían. La astronauta agregó que su ex nunca le avisó que ya no tenía permitido hacerlo y que solo quería asegurarse de que Worden tuviera dinero suficiente para pagar las cuentas y cuidar del hijo que criaban juntas.

Cómo fue el juicio contra la astronauta: la verdad salió a la luz

Summer Worden y Anne McClain llevaron su disputa a la Corte y en noviembre de 2025 el juicio llegó a una resolución: Worden se declaró culpable de acusar falsamente a McClain y de mentirle a las autoridades, informó The New York Times.

McClain sí revisó la cuenta bancaria con la contraseña de su exesposa, pero los investigadores comprobaron que tenía permiso para hacerlo (Wikimedia Commons/NASA)

Los investigadores federales comprobaron que Worden sí le había dado su contraseña bancaria a McClain desde 2015 y ambas tenían un acuerdo sobre sus finanzas compartidas.

“La señora Worden, de forma intencionada y con pleno conocimiento de la verdad, presentó una historia a los investigadores federales y a los medios de comunicación con la intención de causar daño”, declaró Anne McClain. “Desde el principio, no existía ninguna prueba que respaldara sus afirmaciones, y sí pruebas contundentes que las desmentían”.

Por sus crímenes, Summer Worden se enfrenta a la posibilidad de pasar cinco años en prisión y de pagar una multa de hasta 250 mil dólares, de acuerdo con The New York Times. Su sentencia se dará a conocer el 12 de febrero de 2026.

Los logros de Anne McClain como astronauta y militar

Antes de ser aceptada en el programa espacial de la NASA, Anne McClain fue coronel en el Ejército de Estados Unidos. Su área de experiencia militar está en la aviación y cuenta con más de 2 mil horas de vuelo en 20 aeronaves diferentes, como señaló su biografía en el sitio oficial de la NASA.

La NASA considera que Anne McClain es una de las astronautas más importantes dentro de su programa espacial (NASA/Robert Markowitz) Robert Markowitz

McClain ingresó a la agencia espacial en 2013 y dos años después completó su entrenamiento como astronauta. En su primera misión fuera de la Tierra, Anne McClain tuvo la responsabilidad de ser la ingeniera de vuelo y pasó 204 días en el espacio.

La NASA informó que su expedición más reciente fue la que realizó como comandante del Crew-10 de SpaceX. Después de estar 146 días en el espacio, McClain regresó a la Tierra en agosto de este año.