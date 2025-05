Quién es Casey Means, la influencer de Los Ángeles que Donald Trump eligió para ser cirujana general en EE.UU.

El presidente Donald Trump postuló a la influencer de Los Ángeles y cofundadora de la compañía Levels Health, Casey Means, para ser la directora general de Salud Pública de Estados Unidos. Quién es y por qué la eligieron.

El presidente estadounidense anunció la nominación en su red social Thuth Social el pasado miércoles. La Dra. Means es el reemplazo de la candidata anterior de Trump, Janette Nesheiwat, médica y colaboradora de Fox News, que enfrentó críticas de uno de los asesores del mandatario y cuestionamientos sobre sus credenciales.

“Casey tiene credenciales ‘MAHA’ (siglas en inglés de: “Hacer a América saludable de nuevo”) impecables y trabajará en estrecha colaboración con nuestro maravilloso Secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy, Jr., para asegurar una implementación exitosa de nuestra Agenda con el fin de revertir la epidemia de enfermedades crónicas y garantizar una excelente salud, en el futuro, para TODOS los estadounidenses”, aseguró Trump.

El anuncio llegó un día antes de que Nesheiwat acudiera a su audiencia de confirmación ante los senadores, programada para este jueves 8 de mayo. El mes pasado surgió un informe de que la doctora tergiversó su título de médica, que le valió muchísimas críticas y, aunque el presidente no lo aclaró, le habría costado el reemplazo.

Trump explicó, además, que Nesheiwat trabajaría en el Departamento de Salud y Servicios Humanos en “otra capacidad”.

Quién es Casey Means y por qué coincide con Kennedy Jr.

Casey Means, de 37 años, se graduó en medicina en la Universidad de Stanford y se describe en LinkedIn como una excirujana convertida en “evangelista de la salud metabólica”. Tras licenciarse, abandonó su residencia médica y cofundó Levels, una empresa de monitorización de glucosa, y ocupó puestos de investigación en los Institutos Nacionales de Salud y varias universidades.

De acuerdo con BBC, la médica se alinea perfectamente con Kennedy, quien considera a las empresas farmacéuticas y alimentarias como corruptas y responsables del aumento de las enfermedades crónicas en el país norteamericano.

En 2024, la influencer coescribió con su hermano Calley Means el libro “Good Energy: The Surprising Connection Between Metabolism and Limitless Health (”Buena energía: la sorprendente conexión entre el metabolismo y la salud ilimitada”, en español), que llamó la atención de muchos conservadores.

Al compartir la noticia, la excirujana apuntó: “Es claro que necesitamos una re-imaginación radical de cómo pensamos la salud y cómo practicamos la medicina en Estados Unidos”.

La Dra. Means es fiel partidaria de RFK Jr. Incluso cuando el funcionario asumió la Secretaría de Salud realizó un posteo en X a su favor. “Tiene una visión de futuro que se alinea con lo que quiero para mi familia, mis futuros hijos y el mundo”, consideró.

Sin embargo, algunos dudan de por qué aceptó la oferta de Donald Trump. En declaraciones Los Angeles Times, Robert Lustig, profesor de pediatría en la división de endocrinología de la UC San Francisco y amigo de Means, se mostró sorprendido.

“Lo que me sorprende es que ella quisiera el puesto, porque le costaba aceptar la totalidad de la agenda de RFK”, apuntó Lustig y recordó las controvertidas declaraciones de Kennedy sobre las vacunas y el flúor en el suministro público de agua.

El amigo de Means señaló que la ex cirujana tenía cierta controversia con el secretario. “No quería estar en la administración, en parte porque no podía aceptar esas opiniones. Así que no está claro qué ha cambiado”, apuntó.

En Estados Unidos, la directora general de servicios sanitarios se denomina como “el médico de la nación”. De acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos, la función que ocuparía Means sería: “Brindar a los estadounidenses el mejor asesoramiento para mejorar su salud, mediante la emisión de avisos, informes y llamadas a la acción para ofrecer la mejor información científica disponible sobre temas cruciales”.