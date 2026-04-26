“Ningún odio político tiene cabida en nuestras democracias”: las condena de los líderes al ataque fallido a Trump

WASHINGTON.– La noche de gala en Washington, que debía celebrar el vínculo entre el poder y la prensa, terminó en un escenario de pánico y caos. El intento de asesinato contra el presidente Donald Trump durante la cena de la Asociación de Corresponsales dejó un saldo de un agente herido y una comunidad internacional en estado de alerta máxima.

Trump compartió esta foto que aparentemente muestra al sospechoso sin camisa en el suelo del hotel Washington Hilton.

Los cables diplomáticos y las redes sociales registraron mensajes que exigen el fin de la intolerancia política en el siglo XXI.

La primera ministra Giorgia Meloni envió su solidaridad y analizó el impacto del ataque en las democracias. “Deseo expresar mi plena solidaridad y sincera condena al presidente Trump, a la primera dama Melania, al vicepresidente Vance y a todos los presentes por lo ocurrido anoche en la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Ningún odio político tiene cabida en nuestras democracias", redactó Meloni.

Su mensaje incluyó una advertencia sobre el futuro: “No permitiremos que el fanatismo envenene los espacios de debate y de información libres. La defensa de la civilización del debate debe seguir siendo la barrera infranqueable contra cualquier deriva intolerante, protegiendo los valores que sustentan nuestras naciones”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, fueron evacuados de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche

El canciller italiano Antonio Tajani destacó la labor del Servicio Secreto, que evitó una tragedia mayor. Tajani manifestó: “Solidaridad con el presidente Trump, su esposa Melania, el vicepresidente Vance y todos los presentes en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca donde ocurrió el tiroteo. Nuestras condolencias al agente herido y nuestro agradecimiento al Servicio Secreto por haber detenido al atacante sin mayores consecuencias”.

En Francia, el presidente Emmanuel Macron brindó su apoyo inmediato. “El ataque armado contra el Presidente de los Estados Unidos anoche es inaceptable. La violencia no tiene cabida en una democracia. Expreso mi pleno apoyo a Donald Trump”, sostuvo el mandatario francés.

En sintonía, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, mostró su estupor ante las escenas de Washington. Starmer afirmó: “Cualquier ataque contra las instituciones democráticas o la libertad de prensa debe ser condenado en los términos más enérgicos". El premier británico manifestó alivio ante el hecho de que el matrimonio presidencial esté a salvo.

El presidente Donald Trump aplaude junto a la primera dama Melania Trump antes del tiroteo. Mandel Ngan/AFP/Getty Images

Los máximos representantes de la Unión Europea publicaron comunicados oficiales. Ursula von der Leyen resaltó que el uso de la fuerza es ajeno a la política civilizada.

Por su parte, la diplomática Kaja Kallas, vicepresidente de la Comisión Europea, lamentó que un evento que honra la prensa se convierta en un foco de miedo y angustia.

En tanto, Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, elogió la evacuación segura de la pareja presidencial y sus invitados tras la oportuna intervención policial.

Desde España, el presidente Pedro Sánchez señaló que el progreso de la humanidad depende de la democracia y la paz. “Condenamos el ataque contra el presidente Donald Trump. La violencia nunca es la solución. La humanidad solo puede progresar a través de la democracia, la convivencia y la paz”, escribió el líder español.

Los asistentes abandonan el hotel Washington Hilton tras el tiroteo del sábado. Kent Nishimura/AFP/Getty Images

En Alemania, el canciller Friedrich Merz advirtió que las armas no deben reemplazar a las urnas electorales. Merz declaró: “La violencia no tiene cabida en una democracia. Las decisiones se toman por mayoría de votos, no por la fuerza de las armas”.

En otras latitudes, la preocupación fue igual de intensa. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se declaró “conmocionado”.

Su mensaje, en nombre propio y de su esposa Sara, rezó: “Nos alivia que el presidente y la primera dama estén sanos y salvos. Extendemos nuestros mejores deseos de una pronta y completa recuperación al agente de policía herido y rendimos homenaje al Servicio Secreto de Estados Unidos por su rápida y decisiva actuación".

Desde Asia, el mandatario paquistaní Shehbaz Sharif describió el tiroteo como un hecho “horrible” y envió sus oraciones por la salud de Trump.

Un policía pone cinta policial cerca de una vivienda relacionada con Cole Tomas Allen, sospechoso de disparar en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca el sábado 25 de abril de 2026 en Torrance, California. (AP Foto/Ethan Swope) Ethan Swope - FR171736 AP

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, transmitió su tranquilidad ante la noticia de que nadie de la comitiva sufrió lesiones directas.

En Hungría, Viktor Orban se unió al coro de voces aliadas: “Estamos profundamente consternados por la noticia del intento de asesinato del presidente Donald Trump durante un evento en Washington. Nuestros pensamientos y oraciones están con él y Melania. ¡La violencia no tiene cabida en la política!”.

América Latina también fijó su posición ante el atentado en suelo estadounidense. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, manifestó su condena oficial: “Condenamos enérgicamente el intento de ataque contra el presidente @realDonaldTrump y su esposa, Melania Trump. Extendemos nuestros mejores deseos a ellos y a todos los asistentes a la Cena de Corresponsales. La violencia nunca es una opción para quienes defienden los valores de la paz“.

Miembros del Servicio Secreto de EEUU se ven en el escenario tras disparos en el salón de baile de la Casa Blanca el sábado 25 de abril de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon) Alex Brandon - AP

Por último, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cerró la jornada de declaraciones internacionales con un mensaje de respeto.

“Qué bueno que el presidente Trump y su esposa se encuentren bien, tras los recientes acontecimientos. Le enviamos nuestro respeto. La violencia no debe ser nunca el camino“, concluyó la mandataria mexicana.

Este consenso global subraya que la paz institucional es un bien que el mundo no está dispuesto a perder.

Agencias ANSA y AP