Quién es Cory Bowman: el medio hermano de J.D. Vance se postula a la alcaldía de Cincinnati

Cory Bowman anunció días atrás que decidió adentrarse en política y que buscará ser el nuevo alcalde de Cincinnati. Su nombre, casi desconocido fuera de esa ciudad de Ohio, llamó la atención de los medios de comunicación nacionales por un detalle: es medio hermano del vicepresidente de EE.UU., J.D. Vance. ¿Quién es este hombre que competirá en una primaria contra el actual alcalde Aftab Pureval y el republicano Brian Frank?

Cory Bowman, un outsider de la política

Hasta hace pocos meses, Bowman no contemplaba un futuro político. Sin embargo, todo cambió en enero, cuando presenció la jura de su medio hermano, J.D. Vance, como vicepresidente de EE.UU. Fue entonces cuando se despertó su interés por la función pública y se propuso competir para dirigir el destino de Cincinnati. “Pensé que sería una excelente manera de contribuir a la ciudad también en otro ámbito, porque ese siempre ha sido el enfoque”, afirmó en diálogo con Newsweek.

Cory Bowman, junto a su medio hermano, el vicepresidente de EE.UU., JD Vance Instagram: @cory.bo

Si bien explicó que es un republicano registrado, Bowman aclaró que su candidatura como alcalde de Cincinnati, donde vive junto a su mujer y sus hijas, no surgió por presiones externas ni del partido. “Nadie me dijo que este era el camino que debía seguir”, dijo.

En este sentido, señaló que J.D. “es mi hermano, no mi asesor político”, y remarcó que el vicepresidente no influyó en su decisión de competir por la alcaldía. “No es alguien que me haya plantado en esta ciudad”, subrayó.

“Quiero presentarme como alguien que ama profundamente a Cincinnati”, marcó. Si bien reconoce que no lleva mucho tiempo en la ciudad —creció en una granja a las afueras de Hamilton y se mudó a allí en 2020— aseguró que es el lugar que eligió para vivir con su esposa y sus tres hijos. “Mi familia siempre consideró Cincinnati como nuestro hogar, esta zona es nuestro hogar, este valle”, expresó.

Folletos de la campaña de Cory Bowman, que se postula a alcalde de Cincinnati Instagram: @cory.bo

Si es elegido, Bowman quiere enfocarse en el manejo del dinero municipal y en facilitar el trabajo a los desarrolladores urbanos. El “money management” será su prioridad, declaró. También dijo que buscará reducir los impuestos, incrementar la seguridad de la ciudad y apoyar a quienes invierten en la ciudad es clave para mejorar las oportunidades económicas.

Su vínculo familiar con el vicepresidente de EE.UU.

Cory Bowman y J.D. Vance son hijos del mismo padre, Donald Bowman, pero sus infancias fueron muy diferentes. Según las memorias de Vance, Hillbilly Elegy, su madre cortó vínculos con Donald cuando él era pequeño, lo que llevó a una separación casi total con sus medios hermanos.

La conexión entre ambos comenzó en el momento en el que Vance tenía 13 años y manifestó su deseo de conocer a su padre biológico. Fue entonces cuando empezó a relacionarse con Cory, menor que él. Con el paso de los años ese vínculo se hizo más fuerte.

En una anécdota que compartió con Cincinnati.com, Bowman recordó cuando Vance era un adolescente y lo llevó a dar una vuelta en su Honda Civic púrpura. En el camino, el vicepresidente puso un disco de Led Zeppelin, con el tema Ten Years Gone. Ese instante marcó a fuego su gusto musical. “Aún hoy, esa es mi canción favorita”, dijo Cory, quien afirmó que siempre consideró a su medio hermano como un modelo a seguir.

Cory Bowman, pastor evangélico, empresario y ahora también político

Bowman, de 36 años, estudió en la Universidad de Miami en Oxford, Ohio, donde se licenció en Economía y Administración de Empresas. Tras graduarse, se instaló en Florida para estudiar ministerio en la Universidad River en Tampa. Fue allí donde conoció a su esposa, Jordan, con quien tiene tres hijos y espera la llegada de un cuarto para junio de 2025.

Cory Bowman, de 36 años, es pastor evangélico y empresario Instagram: @cory.bo

En 2020, la familia se mudó a Cincinnati. Allí, el matrimonio fundó la iglesia evangélica The River Church, donde ambos son pastores. “Nuestro templo está justo al lado de la escuela primaria. Ves madres solteras llevando a sus hijos todos los días y esos chicos necesitan una oportunidad de salir de la pobreza. Sus padres quieren lo mismo”, dijo a Cinncinati.com.

Además de pastores evangélicos, los Bowman, son dueños de un café Kings Arms Coffee en el West End. Si consigue ser elegido alcalde de la ciudad, el hermano del vicepresidente dijo que buscará apoyar a otros emprendedores y ayudarlos a crecer.