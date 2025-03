Quién es la abogada que fue despedida del Departamento de Justicia en EE.UU. por “los derechos de armas de Mel Gibson”

Elizabeth G. Oyer, quien se desempeñaba como fiscal en el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés), denunció que fue despedida un día después de negarse a recomendar que el actor Mel Gibson recuperara su derecho a portar armas. La decisión generó controversia dentro del organismo y despertó críticas sobre presiones políticas en la administración de Donald Trump.

Elizabeth G. Oyer, la abogada despedida del Departamento de Justicia

Hasta el 7 de marzo, Oyer trabajaba como fiscal de indultos en el DOJ. Allí, integraba un equipo encargado de evaluar las solicitudes de restauración de derechos de armas para personas con condenas previas.

Oyer (a la derecha) junto a Alice Marie Johnson, Zar del Indulto de la Casa Blanca. Linkedin: Elizabeth Oyer

De acuerdo a la información oficial brindada por el organismo, la letrada ingresó en 2022. En ese entonces, la dependencia destacó que Oyer aportaba “al puesto una gran experiencia en la representación de acusados en el sistema legal penal federal”, algo que “dio forma a su comprensión del papel vital que desempeña la clemencia en la creación de oportunidades para segundas chances”.

El organismo de Justicia también había resaltado que fue “la primera exdefensora pública designada como abogada de indultos” y la calificó como una profesional “comprometida a garantizar la imparcialidad, la accesibilidad y la transparencia del proceso de clemencia para el beneficio de todas las partes interesadas”.

Antes de convertirse en fiscal de indultos, Oyer trabajó durante una década como defensora pública federal. Fue asesora principal de litigios del Defensor Público Federal del Distrito de Maryland, donde representó a personas en todas las etapas de los procedimientos y en todo tipo de casos penales en el tribunal federal de distrito. Además, fue asesora de ética de la Oficina, coordinadora de políticas de descubrimiento y mentora de abogados jóvenes.

Oyer obtuvo su licenciatura en la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown y recibió su título de abogada en la Facultad de Derecho de Harvard.

Cómo fue el despido de Elizabeth G. Oyer y su relación con el caso de Mel Gibson

De acuerdo con NBC News, semanas antes del 7 de marzo —fecha en la que fue despedida— Oyer había presentado un informe en el que recomendaba restaurar el derecho de armas a nueve candidatos, tras haber analizado su historial y determinar que no representaban un riesgo.

El mensaje de Oyer en su cuenta de Linkedin, tras ser despedida Linkedin: Elizabeth Oyer

Tras enviar su evaluación, recibió una solicitud para agregar a Mel Gibson a la lista de recomendados. El actor, ganador del Oscar, había perdido su derecho a portar armas en 2011, tras declararse culpable de un cargo menor de violencia doméstica en Los Ángeles, detalló Variety.

Oyer revisó la petición y respondió a sus superiores que no podía hacer la recomendación, ya que Gibson no había pasado por el mismo proceso de evaluación que los otros casos analizados. “Devolver armas a los maltratadores domésticos es un asunto serio que, en mi opinión, no es algo que pueda recomendar a la ligera, porque hay consecuencias reales que se derivan del hecho de que personas con antecedentes de violencia doméstica estén en posesión de armas de fuego”, explicó.

Pocas horas después de rechazar la solicitud, según le dijo Oyer a The New York Times, la funcionaria recibió una llamada del fiscal general adjunto, Todd Blanche, quien le sugirió que “sería prudente hacer la recomendación” debido a la relación del actor con el presidente Donald Trump.

La abogada no cambió su postura y envió un segundo informe el viernes 7 de marzo por la mañana, sin incluir una recomendación favorable para el actor. Ese mismo día, recibió una notificación de despido.

La notificación de despido de Oyer, quien denuncia que la medida se debió a que se negó a restablecer el derecho de armas a Mel Gibson Linledin: Elizabeth Oyer

La versión del Departamento de Justicia sobre el despido de Oyer

Desde el Departamento de Justicia negaron que la destitución de Oyer estuviera relacionada con el caso Gibson. Un funcionario del organismo aseguró a NBC News que “la decisión sobre Mel Gibson no influyó en la decisión de despido” y que la documentación para removerla del cargo “se había procesado antes de que se enviara el correo sobre Mel Gibson”.

Sin embargo, otro alto funcionario del Departamento expresó preocupación por lo ocurrido. “La destitución de Oyer es parte de un conjunto muy preocupante de movimientos de personal en todo el gobierno federal y en el Departamento de Justicia”, señaló al mismo medio.

“No sé en qué medida lo que le pasó a Liz se debió a que no se acató una norma específica”, dijo el funcionario del Departamento de Justicia, pero consideró que “sistemáticamente, el liderazgo político de esta administración está haciendo todo lo posible para eliminar las barreras institucionales”.