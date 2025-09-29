Quién es la nueva Miss Universo Colombia 2025 que competirá en Tailandia

La gala final de Miss Universo Colombia 2025 se realizó el 28 de septiembre de 2025 y definió a la ganadora que representará al país en el concurso internacional. Fueron 28 candidatas las que participaron, pero solo una se quedó con la corona nacional, la antioqueña Vanessa Pulgarín, de 34 años.

Quién ganó Miss Universo Colombia 2025

La ganadora de Miss Universo Colombia 2025 es Vanessa Pulgarín, de 34 años, modelo y creadora de contenidos para redes sociales. La modelo participó en 2017 en el certamen de Miss Colombia 2017, y aunque quedó en segundo lugar del certamen, su popularidad comenzó a crecer de forma notable, de acuerdo con Noticias Caracol.

Vanessa Pulgarín es la nueva Miss Universo Colombia 2025

Nacida en Medellín el 13 de septiembre de 1991, Pulgarín mide 5,83 pies (1,78 metros) y estudió Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Pontificia Bolivariana. Su carrera en el modelaje y los medios ha sido constante y le permitió alcanzar escenarios internacionales.

La representante se distingue por su disciplina y pasión por el deporte, además de su autenticidad, espontaneidad y liderazgo, cualidades que la posicionaron como favorita tanto del público como del jurado de Miss Universo Colombia 2025, destacó RCN.

La carrera y trayectoria de Vanessa Pulgarín

Vanessa Pulgarín vivió varios años en Nueva Gales del Sur, Australia, donde participó en pasarelas y sesiones fotográficas, lo que fortaleció su trayectoria en el modelaje.

Vanessa Pulgarín representó a Antioquia y se consagró ganadora del certamen nacional (Instagram/@vanepulgarin)

En 2016 fue elegida Señorita Antioquia y un año más tarde alcanzó el título de Virreina Nacional en Cartagena. En 2017, representó a Colombia en Miss International en Tokio, Japón, lo que mostró que su proyección trasciende un concurso de belleza, destacó El Universal.

Pulgarín también sobresale por su presencia en redes sociales, con más de 410 mil seguidores en su cuenta de Instagram. Entre las curiosidades de su vida, realizó sesiones fotográficas con jirafas y helicópteros, además de un safari en la Reserva Nacional de Maasai Mara, en Kenia.

Vanessa Pulgarín fue elegida Miss Universo Colombia 2025 el 28 de septiembre (Instagram/@vanepulgarin)

Actualmente, es socia de un mercado de productos saludables y de un gimnasio en Medellín. También lanzó su propia marca de ropa deportiva. Práctica running y pádel como parte de su rutina diaria, destacó HBS.

Asimismo, ha impulsado proyectos sociales vinculados a educación infantil, cuidado de adultos mayores y construcción de viviendas para campesinos.

Cómo fue la final de Miss Universo Colombia 2025

El momento decisivo en el certamen de Miss Universo Colombia 2025, tuvo a Gloria Mutis (Santander) como virreina nacional; Marlyn Dinas (Cauca), Sofía Donado (Magdalena) y Ángela Arcila (Risaralda), quienes completaron el top 5 junto a Pulgarín.

Con esta elección, Vanessa Pulgarín se convirtió en la ganadora y sucedió a Daniela Toloza, Miss Universo Colombia 2024. La nueva representante deberá dejar a su país en lo más alto en el escenario internacional, destacó El Universal.

Vanessa Pulgarín busca difundir mensajes sobre salud mental, autenticidad y liderazgo femenino (Instagram/@vanepulgarin)

Colombia cuenta con una embajadora carismática, preparada y con un fuerte compromiso social. Pulgarín no solo resalta por su belleza, sino también por su madurez, disciplina y visión de una mujer que se ha reinventado en cada etapa.

El rol internacional de Vanessa Pulgarín

Como Miss Universo Colombia 2025, Vanessa tendrá la misión de representar al país en el Miss Universo de Tailandia, el certamen de belleza más importante del mundo. La nueva reina busca posicionar el deporte como herramienta de transformación social y difundir mensajes sobre salud mental, autenticidad y liderazgo femenino, señaló RCN.

Pulgarín estudió Comunicación social y Periodismo en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín (Instagram/@vanepulgarin)

El concurso internacional de Miss Universo se llevará a cabo el 21 de noviembre en el Impact Challenger Hall de Tailandia. Allí se evaluará no solo la belleza de las concursantes, sino también sus capacidades de comunicación, liderazgo y compromiso social.

Victoria Kjær Theilvig, la actual Miss Universo, será la encargada de coronar a su sucesora, la cual será elegida de entre 30 candidatas que aspiran a obtener el título de la mujer más hermosa del mundo.