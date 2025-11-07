Quién es la ganadora de Miss Guatemala: la candidata que soñó con ser reina desde que era una niña

Miss Guatemala, Raschel Alexandra Paz Archila, es una de las concursantes que busca quedarse con la corona de Miss Universo 2025, algo con lo que soñó desde su infancia. La representante destaca por su estilo, elegancia e impacto, y mantiene una vida muy activa en redes sociales, donde supera los 440 mil seguidores.

Quién es la ganadora de Miss Guatemala, Raschel Alexandra Paz Archila

Raschel Alexandra Paz Archila tiene 25 años y es originaria de la Ciudad de Guatemala. La joven se desempeña como modelo profesional y posee una licenciatura en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, según Publinews.

Miss Guatemala es una de las candidatas con mayor preparación para ostentar el título Miss Universo 2025 (Instagram/@raschelpaz)

La versatilidad lingüística de Miss Guatemala es notable, maneja fluidamente cuatro idiomas: español, inglés, francés y alemán. Además, le apasiona el deporte y se destaca en baloncesto, natación, kárate, jiu-jitsu y equitación.

En el certamen nacional, se quedó con el reconocimiento a la Mejor Sonrisa y busca inspirar a mujeres y personas a lograr sus sueños. La candidata cumple uno de los sueños de su infancia: ser reina de Miss Guatemala.

“Se cumplió uno de mis mayores sueños, el sueño de una niña que desde los nueve años miraba el concurso sin falta y ahora vivo esa realidad” expresó Raschel en una entrevista a Prensa Libre.

Raschel Paz practica baloncesto, natación, kárate, jiu-jitsu y equitación (Instagram/@raschelpaz)

Así fue el día de su elección como Miss Guatemala

Raschel Paz representó a la Ciudad Capital y se convirtió en Miss Universo Guatemala 2025 en una elección que tuvo lugar el sábado 12 de julio en Quetzaltenango.

Un total de 24 concursantes compitieron por la corona en el evento, que contó con la presencia de la actual Miss Universo, la danesa Victoria Kjær Theilvig.

Paz sucedió a la reina saliente, Ana Gabriela Villanueva; mientras que el resto del cuadro de honor se completó de la siguiente manera:

Sara Guerrero se convirtió en Primera Finalista.

se convirtió en Primera Finalista. Dayana Lemus, Dulce Matheu, Ana Lam y Nataly Morales quedaron en la segunda, tercera, cuarta y quinta posición, respectivamente, destacó Pageant Circle.

Raschel Paz, de las pasarelas del modelaje a Miss Universo 2025

Raschel Paz inició su carrera en el modelaje en 2021 y posteriormente se convirtió en una modelo profesional en Guatemala.

“Comencé a modelar en el 2021. Se me cerraron muchas puertas en ese momento, pero luego me llegó la oportunidad de asistir a una audición de Miss Universe 2022” informó Paz a Prensa Libre.

La joven además añadió: “En ese momento realmente me faltaba preparación para representar a mi país a nivel internacional, pero no tomé ese “no” como una puerta cerrada, sino como una pausa. Pedí mucho discernimiento a Dios antes de participar este año en Miss Universo Guatemala, y me lancé con fe. Aquí estoy, y quiero ser un ejemplo para otras mujeres y otras personas que tienen sueños”.

La joven aborda esta competencia con una sólida base tanto personal como profesional. Su preparación incluyó extensas capacitaciones y el aprendizaje de varios idiomas, herramientas clave para transmitir su mensaje de manera efectiva.

Raschel Paz tiene 25 años y se encuentra en Tailandia para participar de los eventos oficiales de Miss Universo 2025 (Instagram/@raschelpaz)

“Mis expectativas son poder crecer personal y profesionalmente, y poder utilizar esta plataforma para darle visibilidad a las causas sociales que me apasionan, especialmente la educación”, expresó la joven.

Con una notable experiencia en el circuito de belleza internacional, Raschel representó a Guatemala en el Miss Grand International y ostentó la corona de Miss Guatemala Latina en 2022.

Ahora, su objetivo es llevar el nombre del país a la cúspide en la próxima edición del certamen de belleza más importante a nivel mundial, según Publinews.

Cuándo es Miss Universo 2025 en Tailandia

Desde los primeros días del mes de noviembre, las más de cien candidatas que participarán en el certamen, comenzaron a llegar a Tailandia, el país anfitrión donde se llevará a cabo el concurso 74° de Miss Universo.

El próximo certamen de Miss Universo 2025 tendrá sede en Tailandia el 21 de noviembre (Instagram/@missuniverse)

El calendario oficial del certamen dio a conocer su cronograma oficial de actividades en sus redes sociales. A partir del 5 de noviembre comenzará el programa con el tour y la cena de gala para todas las participantes. Y del 13 al 16 del mismo mes iniciarán con las actividades preliminares de concurso.

La gala preliminar se llevará a cabo el 19 de noviembre y la final, donde se dará a conocer a la mujer que se convertirá en Miss Universo 2025, se realizará el día 21 del mes.