Quién es Melina Navas, la primera venezolana que viajará al espacio en 2029: “Preparación, perseverancia y pasión”

Melina Nava, nacida en Cabimas, estado Zulia, se convertirá en la primera venezolana en viajar al espacio en marzo de 2029. La joven, graduada en ingeniería industrial, fue seleccionada por la empresa Titans Space Industry como una de las primeras 50 candidatas.

Melina Nava, la primera venezolana seleccionada para viajar al espacio

La joven anunció el acontecimiento en sus redes sociales: “Me complace compartir una noticia que marca un hito trascendental en mi vida y carrera: he sido seleccionada para formar parte de la Clase 2025 de Candidatos a Astronauta del programa Titans Space”.

La joven tendrá su primera misión en marzo de 2029 @ingenieraenorbita

Según detalló Nava, fue la única venezolana que se postuló y obtuvo un lugar en el programa llamado Candidatos Astronautas (Ascan, por sus siglas en inglés) para Titans Space, una empresa privada en la industria aeroespacial que desarrolla infraestructuras avanzadas para viajes espaciales comerciales y científicos.

“Este logro es el resultado de años de preparación, perseverancia y una profunda pasión por la exploración espacial. Entiendo que esta noticia puede generar muchas preguntas sobre el proceso, el entrenamiento, o la misión, y estaré encantada de responder todas aquellas para las que hoy tengo claridad. Para otras, que aún están en desarrollo o bajo protocolos específicos del programa, pido paciencia y comprensión”, añadió la joven.

Indicó que, en los próximos meses, comenzará una formación de varios años orientada a capacitarla para misiones espaciales tripuladas. “La primera misión de Titans Space será en la órbita terrestre baja (LEO) a partir de marzo 2029 [fecha estimada]. Esta misión será comandada por el reconocido exastronauta de la NASA, Bill MeArthur”, dijo.

El comunicado de Nava tras haber sido seleccionada como candidata para viajar al espacio @ingenieraenorbita

Asimismo, aclaró que no trabaja para la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), ni se trata de un programa de astronautas vinculados a dicha agencia. “El hecho de que me identifique como ciudadana científica de la NASA (NASA Citizen Scientist, programa del que participo como voluntaria), no tiene ninguna relación con este proceso", aseguró.

Por último, añadió: “Es un honor y un privilegio formar parte de este equipo pionero, comprometido con el avance de la exploración espacial y la creación de nuevas oportunidades para las futuras generaciones. Estoy profundamente agradecida por esta oportunidad única y no puedo esperar para emprender este viaje extraordinario”.

El proceso de selección que llevó a Mariana Nava al programa espacial

Nava, según detalló Primicia, decidió postularse a través de una convocatoria publicada por la empresa Titans Space Industries en la plataforma LinkedIn, aunque inicialmente lo hizo sin grandes expectativas. "Fue un proceso largo por la cantidad de personas que se postularon a nivel mundial. Pero gracias a Dios, tuve la fortuna de quedar seleccionada entre las primeras 50, como candidata. Además de ser la única venezolana hasta el momento", afirmó.

Nava fue seleccionada entre las primeras 50 candidatas

La joven indicó que mantuvo contacto con la empresa por medio de correo electrónico, hasta que fue convocada a una entrevista. Durante la conversación, le hicieron preguntas sobre su vida personal y trayectoria, hasta que le informaron que recibiría un mensaje con un formulario.

“Me dijeron: bienvenida al equipo. Yo quedé en shock y no agradecí en el momento, simplemente decía: ‘Está bien cuando llegue leo todo lo que me enviaron’. Porque pensaba que seguía en proceso de selección y no de que ya era seleccionada. Ya les agradecí y supongo que ellos entendieron que era por el momento”, afirmó Nava sobre cómo se enteró de su participación.

Para la joven, esta oportunidad representa la realización de una meta personal. “A veces uno tiene un sueño que parece muy grande o que no será posible y uno se lo guarda por miedo a que vaya a decir la gente. Lo compartí con muy pocas personas y busqué hacer carrera en esa área y quise estudiar ingeniera espacial, pero en Venezuela no la dan, y me tocó buscar otra opción en este caso ingeniero industrial”, dijo.