Quién es Nacho Lozano, el apuntado por Álex Kaffie al salir de Imagen Televisión

El periodista mexicano Álex Kaffie expuso las injusticias que habría recibido por parte de los directivos de la cadena Imagen Televisión por pedido de su compañero Ignacio Francisco López, mejor conocido como Nacho Lozano, quien regresó a la compañía después de dos años en medio de polémica.

Todo comenzó cuando Nacho se integró nuevamente a De pisa y corre y se le dio la bienvenida en todos los programas de Imagen. Sin embargo, cuando apareció en Sale el Sol, matutino en el que participaba Álex, pidió que lo entrevistara únicamente la periodista Paulina Mercado. Desde la consideración de Kaffie, esa fue una actitud pedante y sin sentido, por lo que expuso la situación en la columna que escribe para El Heraldo de México, misma que ya no está disponible.

Álex Kaffie decidió abandonar Imagen Televisión @kaffievillano/Instagram

Enseguida, Kaffie desapareció de la pantalla chica y más tarde anunció que lo habían castigado por haber ventilado las actitudes de Lozano. Además, afirmó que fue este último quien le pidió a la producción que lo sacaran del show sin goce de sueldo. Así, cuando se le permitió volver, el conductor de la sección Pájaros en el alambre anunció que esa sanción le había parecido incorrecta y que prefería no regresar al programa.

“Tal amonestación ha terminado; sin embargo, he tomado la decisión de no regresar a trabajar al canal en el que, por capricho de un empleado, se pisa y se corre a otro, y en donde la libertad de expresión no es la misma para Nacho Lozano que para mí”, afirmó el comunicador en un mensaje a través de su cuenta de Twitter.

De igual manera, reconoció el apoyo que obtuvo por parte de algunos productores durante su estadía en Sale el Sol: “Les agradezco a Andrés Tovar y Alejandra Luck el trato en exceso respetuoso que me dieron en ese matutino en el que fui muy feliz”.

¿Quién es Nacho Lozano?

Fuera de esta polémica, Lozano un periodista y escritor mexicano que acumula experiencia tanto en los medios de comunicación de su natal México como en Estados Unidos. Su trayectoria comenzó en el noticiero de Excélsior Televisión, como conductor principal, y en algunos medios locales como W Radio, UnoNoticias, Grupo Expansión y Más por Más.

Nacho Lozano regresó a su programa De pisa y corre, y con ello hubo varios cambios @nacholozano/Instagram

También tuvo apariciones en un programa de la estación Radio Imagen y fue ahí cuando los productores se encantaron con su talento y lo reclutaron para el programa De pisa y corre. Estuvo al frente desde 2019 a 2021, hasta que salió para integrarse como parte del elenco principal de Hoy día, de Telemundo, donde permaneció hasta 2023. A su vez, en ese período fue titular del noticiero Noticias Telemundo Mediodía, pero finalmente abandonó la cadena estadounidense para regresar a la que fue su casa: Imagen Televisión.

Por otro lado, también tiene una gran pasión por escribir libros, con varios lanzamientos entre su trayectoria. En 2016 sacó El priista (como se les llama en México a los simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional) que todos llevamos dentro; en 2018, Mariguana a la mexicana y en 2022 publicó Queremos mota.

