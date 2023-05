Alec Baldwin compartió una foto con sus hijos y un detalle de la selección argentina sorprendió a todos

escuchar

Alec Baldwin, reconocido actor y productor estadounidense que estuvo en boca de todos en los últimos meses por el accidente mortal en el rodaje de Rust, compartió este viernes una divertida postal familiar. En la foto se lo ve posar junto a tres de sus hijos varones y un detalle en la vestimenta de uno de ellos, sorprendió a sus seguidores e hizo sentir orgullo a más de un argentino.

“Verano significa corte de pelo de verano, lo que significa también... Zoolander”, escribió Baldwin en el posteo de Instagram en una selfie de él con sus tres hijos Rafael (7), Leonardo (6) y Romeo (4). En la foto etiquetó también a Ben Stiller, ya que el actor es el protagonista de la película Zoolander y la pose que hacen junto al nuevo corte de pelo, es en alusión a una de las escenas más conocidas y memorables de esa película.

“Blue Stell”, “Fabulosos”, “Vos y Rafa tienen su mirada Blue Steel perfecta, Zoo y Lander están haciendo algo original”, “No hay nada como llevar a tus hijos a hacerse un buen corte de pelo de verano”, “Eso sí que es una verdadera Blue Steel”, “Blue Steel está en la casa”, fueron algunos de los comentarios más destacados del posteo, en relación a sus miradas y a Zoolander. Sin embargo, hubo otros que llamaron la atención: “La remera de Argentina, ¡¡sí!!”, “la remera de la selección Argentina”, “Argentina”.

Y es que en la foto se puede apreciar que uno de los hijos de Alec Baldwin luce no solo la camiseta de la selección argentina, sino que es la remera albiceleste que tiene el parche de campeón del mundo. No se llega a ver el escudo, pero parecería ser la última edición, la que tiene las tres estrellas por los tres Mundiales conseguidos.

La selección argentina, liderada por Lionel Messi, logró la Copa del Mundo en Qatar 2022 y generó furor no solo en el país, sino en muchos otros rincones del mundo. Parece ser que la familia de Alec Baldwin no es ajena a ello y que también lucen y festejan junto a La Scaloneta.

Alec Baldwin tiene una familia muy numerosa. El actor, junto a su mujer Hilaria Thomas, son padres de siete hijos. Aparte de Rafael, Leonardo y Romeo que son quienes aparecen en la foto, están también Carmen, Eduardo, María Lucía e Ilaria. Baldwin tiene además otra hija, Ireland, de 27 años, fruto de su matrimonio con la actriz Kim Basinger, con quien estuvo casado de 1993 a 2002.

Alec Baldwin junto a su mujer Hilaria Thomas y sus siete hijos en común

El accidente mortal en el rodaje de Rust

El hecho ocurrió en Nuevo México el 21 de octubre de 2021 durante la filmación del western Rust. La directora de fotografía Halyna Hutchins murió tras recibir los disparos accidentales de un arma de utilería. La policía local fue quien confirmó que el que disparó los proyectiles fue el actor Alec Baldwin, protagonista y productor de la película. En el hecho también resultó herido el director de la película, Joel Souza.

En esta foto de octubre de 2021, el rancho en Nuevo México, donde el actor Alec Baldwin disparó un arma de utilería en el set del western "Rust", matando a una directora de fotografía e hiriendo al director. (AP Foto/Jae C. Hong, Archivo)

En enero de 2023, Baldwin fue imputado por el cargo de homicidio involuntario. Un mes más tarde, consiguió que se eliminara el agravante del delito de homicidio y se declaró inocente. En abril, los fiscales especiales de Nuevo México desestimaron los cargos en su contra e incluso el film se reanudó. Según información de The New York Times, se rediseñaron las armas para que estas no puedan ser disparadas y todas son guardadas bajo llave en una valija cuando no son necesarias para las escenas.

Las grabaciones se reanudaron el 20 de abril de este año en Montana, 18 meses después del accidente mortal.

LA NACION