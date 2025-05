Quién es Rachel Gupta, la Miss Grand Internacional que renunció a la corona tras una fuerte denuncia

Rachel Gupta fue coronada en octubre de 2024 como Miss Gran Internacional, el concurso de belleza proveniente de Tailandia. La joven oriunda de India renunció a su título tras siete meses y realizó una fuerte denuncia contra el certamen: “Esta es mi verdad”.

Qué dijo Rachel Gupta sobre su experiencia como Miss Grand Internacional

Gupta nació en Jalandhar, Punjab, el 24 de enero de 2004. Con apenas 20 años, se convirtió en la primera mujer india en recibir este título, que se celebró el 25 de octubre del año pasado en la ciudad de Bangok, Tailandia. Previamente, obtuvo el Miss Super Talent of the World, en Polonia, en 2022 y el de Miss Grand India 2024.

Gupta compartió un comunicado y alegó que sufrió malos tratos por parte de la organización del certamen Instagram/_rachelgupta

Pero, el 28 de mayo pasado, la galardonada anunció que renunciaba a su reinado y entregaba la corona de Miss Grand Internacional. Gupta publicó un video de casi una hora en su canal oficial de YouTube, en el que detalló los motivos de su decisión. “Esta es mi verdad”, expresó la joven india, y pidió a los espectadores que escucharan su versión “con el corazón abierto”.

La joven publicó un video en redes sociales donde contó su experiencia tras la premiación Instagram/_rachelgupta

“Me siento libre por primera vez en meses. He estado ahogándome por mucho tiempo y, ahora, siento que salí a la superficie”, advirtió Gupta en el clip, que acumuló más de 780 mil visualizaciones en apenas dos días. La joven detalló que su decisión de renunciar a la corona “no vino desde el dolor, sino desde la fortaleza” y que no considera que esté perdiendo nada, ya que afirma que recuperó su vida desde ese momento.

Rachel Gupta denunció malos tratos por parte de la organización: “Fue humillante”

La galardonada denunció que recibió maltrato psicológico por parte de la organización, además de ser acosada por su aspecto físico. Gupta apunta que, tras la premiación del certamen, fue trasladada a la sede de Tailandia, donde permaneció en espacios “diminutos y deteriorados” y en condiciones que califica como indignas.

Entre lágrimas, Rachel contó que no le otorgaron los elementos básicos para cubrir sus necesidades y que permanecía sola prácticamente todo el tiempo. “No me dieron teléfono y tuve que comprarme uno para estar en contacto con mi familia”, agregó.

En tanto, indicó que un representante la visitaba de vez en cuando, pero que le realizaba comentarios inapropiados sobre su físico. “Me pellizcaba partes del cuerpo y decía: ‘Aquí tienes que bajar’. Fue humillante”, expresó.

Además, señaló que no contaba con herramientas ni alimentos en los alojamientos. “No me daban comida y no había ni ollas ni sartenes. Mi mamá incluso les suplicó que me dieran algo de fruta, pero ni siquiera eso hicieron”, argumentó.

A su vez, la joven de 21 años dijo que se sentía en una profunda soledad y aislada del mundo. “No se lo deseo a ninguna otra chica, porque estos han sido los peores meses de mi vida. He tocado fondo”, puntualizó.

El comunicado de Miss Grand Internacional ante la denuncia de Gupta

La organización respondió a las declaraciones de Gupta a través de un comunicado en redes sociales. En el escrito, alegaron que Gupta “incumplió sus funciones” y participó en proyectos externos sin la aprobación previa" de Miss Grand Internacional.

La organización advirtió que Gupta debe devolver su corona antes de que se cumpla un mes del aviso Instagram/missgrandinternational

“En consecuencia, la organización ha decidido revocar su título con efecto inmediato”, apuntaron, e instaron a la mujer a devolver la corona en los próximos 30 días del aviso, emitido el 28 de mayo.

El certamen señaló que Gupta "incumplió sus funciones" como Miss Gran Internacional, en respuesta a su comunicado Instagram/missgrandinternational

Con respecto a las declaraciones de la galardonada, la publicación aseveró: “Sus comentarios, difundidos a través de un video, distorsionan los hechos y tergiversan su relación contractual con MGI, basándose únicamente en apelaciones emocionales y narraciones llenas de lágrimas sin ningún mérito”.